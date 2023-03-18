"Формула "можемо повторити" – це їхня смерть": В'ятрович розповів, що поховає режим Путіна

Історик, народний депутат України, колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович вважає, що головна "мантра" росіян "можемо повторити" стане причиною смерті режиму російського диктатора Володимира Путіна і його самого.
"Формула росіян "можемо повторити" - це вже їхня смерть. Нічого не можна повторити в історії, тому що все рухається, все розвивається. Повернення назад, в минуле, вимагає колосальних ресурсів і врешті-решт закінчується нічим", - сказав історик в інтерв'ю Главреду.
За його словами, нинішня спроба росіян відновити Російську імперію все одно закінчиться повною поразкою та розвалом цієї імперії або в 2023 році, або пізніше.
"Тому що не можна розгорнути хід історії назад. А вони саме цим і займаються, це у всьому – від тактики їхніх військових дій, їхніх меседжів, які вони дають суспільству, до поведінки їхніх людей. Росіяни всі живуть з головами, розгорнутими назад", - сказав В'ятрович.
Він додав, що в минуле можна потрапити, лише повністю загинувши.
"У майбутнє ж треба рухатися, повернувши голову вперед і розуміючи, що зміни неминучі, до них можна пристосовувати, їх можна використовувати собі на користь, але не намагатися повернутися, причому не просто в минуле, а в міфічне минуле, якого ніколи не існувало", - резюмував ексглава Інституту нацпам'яті.
Хто такий Володимир В’ятрович
Володимир В’ятрович – історик, публіцист, політик, громадський діяч, доктор філософії (кандидат історичних наук), народний депутат України IX скликання.
Був очільником Українського інституту національної пам'яті (з 25 березня 2014 року по 18 вересня 2019-го), головою вченої ради Центру досліджень визвольного руху (Львів), членом наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького", ексдиректор Архіву Служби безпеки України (2008-2010 роки), пише Вікіпедія.
Як повідомляв Главред, Володимир В'ятрович вважає, що повномасштабна війна України та Росії була неминуча. За його словами, вона не почалася одразу після проголошення незалежності України в 1991 році лише через слабкість Росії.
Тим часом, за даними ГУР Міноборони, в Кремлі змінилися настрої після того, як Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Там вже почали шукати наступника главі Кремля, але сам Путін участі в цьому пошуку не бере.
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