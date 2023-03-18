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"Формула "можемо повторити" – це їхня смерть": В'ятрович розповів, що поховає режим Путіна

18 березня 2023, 15:34
У минуле можна потрапити, лише повністю загинувши. У майбутнє ж треба рухатися, розуміючи, що зміни неминучі, сказав ексглава Інституту нацпам'яті.
Володимир В'ятрович, Путін, парад на 9 травня
Володимир В'ятрович розповів, що поховає режим Путіна і його самого / Фото: УНІАН, сайт Кремля

Історик, народний депутат України, колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович вважає, що головна "мантра" росіян "можемо повторити" стане причиною смерті режиму російського диктатора Володимира Путіна і його самого.

"Формула росіян "можемо повторити" - це вже їхня смерть. Нічого не можна повторити в історії, тому що все рухається, все розвивається. Повернення назад, в минуле, вимагає колосальних ресурсів і врешті-решт закінчується нічим", - сказав історик в інтерв'ю Главреду.

За його словами, нинішня спроба росіян відновити Російську імперію все одно закінчиться повною поразкою та розвалом цієї імперії або в 2023 році, або пізніше.

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"Тому що не можна розгорнути хід історії назад. А вони саме цим і займаються, це у всьому – від тактики їхніх військових дій, їхніх меседжів, які вони дають суспільству, до поведінки їхніх людей. Росіяни всі живуть з головами, розгорнутими назад", - сказав В'ятрович.

Він додав, що в минуле можна потрапити, лише повністю загинувши.

"У майбутнє ж треба рухатися, повернувши голову вперед і розуміючи, що зміни неминучі, до них можна пристосовувати, їх можна використовувати собі на користь, але не намагатися повернутися, причому не просто в минуле, а в міфічне минуле, якого ніколи не існувало", - резюмував ексглава Інституту нацпам'яті.

Хто такий Володимир В’ятрович

Володимир В’ятрович – історик, публіцист, політик, громадський діяч, доктор філософії (кандидат історичних наук), народний депутат України IX скликання.

Був очільником Українського інституту національної пам'яті (з 25 березня 2014 року по 18 вересня 2019-го), головою вченої ради Центру досліджень визвольного руху (Львів), членом наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького", ексдиректор Архіву Служби безпеки України (2008-2010 роки), пише Вікіпедія.

Як повідомляв Главред, Володимир В'ятрович вважає, що повномасштабна війна України та Росії була неминуча. За його словами, вона не почалася одразу після проголошення незалежності України в 1991 році лише через слабкість Росії.

Тим часом, за даними ГУР Міноборони, в Кремлі змінилися настрої після того, як Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Там вже почали шукати наступника главі Кремля, але сам Путін участі в цьому пошуку не бере.

Інші новини:

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