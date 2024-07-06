Путін готовий вести переговори про мир: Столтенберг здивував заявою

Мир Путіна полягає в тому, що Україна повинна відмовитися від чотирьох областей, які він незаконно анексував.

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У НАТО заявили про переговори РФ та України / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що попередня агресивна поведінка Кремля говорить про те, що не можна допускати чогось на кшталт Мінських угод.

Політик наголосив, що російська агресія проти України розпочалась ще 2014-го, коли РФ анексувала Крим, а згодом ввела війська на Донбас.

"Домовилися про припинення вогню у вигляді мінських угод, РФ порушила їх, пересунули лінію фронту ще далі на захід, домовилися про Мінськ-2. Почекали сім років, а потім розпочали повномасштабний наступ та захопили ще більше. Ми не можемо допустити Мінська-3", - сказав Столтенберг. відео дня

З його слів, немає ознак того, що президент- диктатор РФ Володимир Путін готовий вести переговори про мир.

"Ми бачили його останню пропозицію. Вона полягала в тому, що Україна повинна відмовитися від чотирьох областей, які він незаконно анексував. Це означає, що вони повинні не тільки віддати територію, яку сьогодні контролює Росія, але фактично віддати багато території, яку контролює Україна", - наголосив Столтенберг.

Хто такий Єнс Столтенберг Єнс Столтенберг - норвезький державний і політичний. Прем'єр-міністр Норвегії (2000–2001 і 2005–2013). З 1 жовтня 2014 року - Генеральний секретар НАТО. У вересні 2014 заявив про те, що українське питання стане пріоритетним для нього, пише Вікіпедія.

Крім того, Путін і далі вимагає, щоб Україна відмовилася від права визначати свій власний шлях та стати членом Альянсу.

Він висловив впевненість, що під час саміту у Вашингтоні НАТО ухвалить "сильний" пакет допомоги для Києва, який передбачає створення нового командування НАТО по Україні, нові фінансові зобов’язання, нові оголошення про надання військової допомоги із підписанням двосторонніх безпекових угод, із подальшим поглибленням оперативної сумісності Збройних Сил України із силами Альянсу.

Саміт НАТО 2024 - що про нього відомо Саміт НАТО відбудеться з 9 по 11 липня 2024 року в столиці США, Вашингтоні, та буде присвячений 75-річчю альянсу. Саміт було офіційно запропоновано 2023 року під час Саміту НАТО у Вільнюсі. На саміт у Вашингтоні запрошено міністрів закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО.Серед запрошених – міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. Також це вже буде третій саміт поспіль, у роботі якого візьмуть участь не лише глави держав усіх 32 країн-членів НАТО, а й лідери країн-партнерів Індо-Тихоокеану: Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії. Як писало видання The New York Times, на саміті НАТО у Вашингтоні Україна не отримає запрошення до Альянсу через позицію Сполучених Штатів і Німеччини. Зазначається, що Альянс не хоче приймати нового члена, який через пакт про колективну безпеку може втягнути його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року.

Мирні переговори: що відомо

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський розкрив сценарій переговорів із Путіним. Україна може знайти модель, у якій можна знаходити рішення. Модель така була застосована вперше на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялася не з Росією, а з ООН і Туреччиною.

Пристайко розкрив плани диктатора РФ, чи проведе Путін переговори цього року. Експерт вважає, що диктатор РФ чекає кращих умов для перемовин з Україною і не збирається найближчим часом сідати за стіл переговорів. Працювати за допомогою посередників можна, вважає ексочільник МЗС.

Російського диктатора Володимира Путіна не цікавлять переговори про мир в Україні. В осяжному майбутньому російський диктатор навряд чи піде на мирні переговори, враховуючи те, що нещодавно він виклав теорію російської перемоги в Україні, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

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