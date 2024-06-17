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Путіна не цікавлять переговори про мир в Україні: аналітики описали план диктатора

Альона Вороніна
17 червня 2024, 06:48оновлено 17 червня, 07:47
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В осяжному майбутньому російський диктатор навряд чи піде на мирні переговори, враховуючи те, що нещодавно він виклав теорію російської перемоги в Україні.
Путіна не цікавлять переговори про мир в Україні: аналітики описали план диктатора
Путіна не цікавлять переговори про мир в Україні/ колаж: Главред, фото: миноборони РФ, скрін YouTube

Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений і навряд чи буде зацікавлений у найближчому майбутньому в добросовісних переговорах про мир в Україні.

До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Вони нагадали, що Путін навпаки нещодавно виклав теорію російської перемоги в Україні. На думку диктатора, російські окупаційні війська здатні проводити невизначене у часі повзуче просування на полі бою, щоб витримати західну підтримку, яку отримає Україна.

У ISW нагадали, що під час Глобального саміту миру у Швейцарії 15-16 червня переважна більшість країн та міжнародних організацій, які були учасниками, підписали спільне комюніке, у якому підтвердили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

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Це комюніке підписали близько 80 країн і міжнародних організацій. Не підтримали документ лише Саудівська Аравія, Індія, Південна Африка, Вірменія, Бахрейн, ОАЕ і Бразилія (яка була присутня на саміті як "спостерігач").

В Офісі президента України наголосили, що метою проведення саміту було сприяння "справедливому миру... на основі Статуту ООН та міжнародного права". В ОП зазначили, що Україна хоче заручитися підтримкою міжнародної спільноти для того, щоб припинити війну на умовах, які не порушують міжнародне право, не ставлячи під загрозу територіальну цілісність або суверенітет України.

Але в ISW при цьому продовжують вважати, що російський диктатор Путін не зацікавлений у добросовісних переговорах. Зазначається, що глава Кремля тільки імітує зацікавленість у таких переговорах в окремих випадках. Така його поведінка є частиною більш широких інформаційних зусиль, метою яких є змусити Захід піти на поступки, які порушили б суверенітет України.

Також в ISW наголосили, що Путін навряд чи буде зацікавлений у таких переговорах в осяжному майбутньому, зважаючи на те, що диктатор недавно виклав теорію російської перемоги в Україні. Ця теорія ґрунтується на припущенні, що російські окупанти здатні проводити невизначене у часі повзуче просування на полі бою, щоб витримати західну підтримку, яку отримає Україна.

Путіна не цікавлять переговори про мир в Україні: аналітики описали план диктатора
Саміт миру у Швейцарії/ Главред

Саміт миру у Швейцарії 15-16 червня – останні новини

Раніше було опубліковано декларацію Саміту миру. Понад 80 країн підтримали плани України щодо завершення війни проти РФ на основі справедливого миру. Ініціативи Києва були підтримані, зокрема, Угорщиною, Словаччиною, Туреччиною і Грузією, відносини яких з Росією відрізняються від інших країн.

Також раніше Главред публікував головні заяви Зеленського після Саміту миру у Швейцарії. Головна мета України – завершення війни, це єдина можливість для подальшого існування країни, сказав президент Володимир Зеленський під час пресконференції.

У Зеленського дали відповідь, чому не всі країни підписали підсумковий документ Саміту. Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква прокоментував відсутність підписів представників низки країн під підсумковим комюніке Саміту миру у Швейцарії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що новий Саміт миру буде про завершення війни. У майбутньому прямого діалогу з Росією не вдасться уникнути, наголосив глава МЗС.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо

15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів.

"Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави.

На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини.

Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

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війна в Україні Володимир Путін
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