Чи проведе Путін переговори цього року: Пристайко розкрив плани диктатора РФ

Експерт вважає, що диктатор РФ чекає кращих умов для перемовин з Україною і не збирається найближчим часом сідати за стіл переговорів.

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Коли Путін проведе переговори / колаж: Главред, скріншот: відео

Ексочільник МЗС і колишній посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що російський диктатор Володимир Путін найближчим часом не сяде за стіл переговорів з Україною, тому що це йому невигідно.

Дипломат не підтримує рішення президента Зеленського про заборону будь-яких перемовин з РФ.

"Очевидно, що це була емоційна реакція після злочинів РФ у Бучі. Зараз Саміт миру, який проходив у Швейцарії, закінчився і переконливої перемоги ми не маємо. Але потрібно рухатись далі. Однак, для нашої влади буде нормальним заявляти про те, що наступний саміт буде більш успішнішим. Всі почули вже, що все одно нам доведеться розмовляти з Росією. Це неприємний момент, але без нього ніяк. Саме тому, зараз влада шукає аргументи для українців, як пояснити українцям, що зараз рішення немає, але воно буде наступного саміту", - розповів Пристайко в ефірі "Еспресо". відео дня

Пристайко вважає, що Путін очікує на кращі умови для перемовин з Україною і не збирається найближчим часом сідати за стіл переговорів.

"Зараз я не бачу причин для того, щоб Путін сідав за стіл перемовин з Зеленським. Зараз літо, дуже вдалий період для великих маневрів, які проводять росіяни.Тому, до завершення цього періоду, я не бачу ознак того, що перемовини відбудуться. Не факт, що перемовини будуть одразу після завершення сезону війни. Стає очевидним, що обидві сторони зайшли в глухий кут. Я не вірю в мирні переговори, я вірю в призупинення цієї війни", - додав він.

Ексочільник МЗС також припустив, чи можливі переговори за допомогою посередників.

"Кожна країна думає, що посередники трохи на чужій стороні. Працювати за допомогою посередників можна. Як це було із зерновою угодою. Але нам потрібно пам'ятати результат зернової угоди. Вона була зірвана. І це добре, що ми не погодилися на безкінечні компроміси і переговори. Я боюсь, що це очікує і такі мирні переговори", - підсумував Вадим Пристайко.

Хто такий Вадим Пристайко? Вадим Пристайко - український дипломат і державний діяч. Надзвичайний і Повноважний Посол України у Великій Британії. У минулому був міністром закордонних справ України в уряді Олексія Гончарука із 29 серпня 2019 - 4 березня 2020 року, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський розкрив сценарій переговорів із Путіним. Він зазначив, що міжнародні партнери взяли на себе відповідальність домовлятися з Україною, а потім відповідну угоду підписувати з РФ.

Володимир Горбач заявив, що Путін хоче переговорів з США, а не з Україною. У Кремлі не зацікавлені вести переговори про закінчення війни, оскільки Володимир Путін та його соратники вважають своїм ворогом колективний Захід.

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