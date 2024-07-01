УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Чи проведе Путін переговори цього року: Пристайко розкрив плани диктатора РФ

Юлія Закрепа
1 липня 2024, 22:47
128
Експерт вважає, що диктатор РФ чекає кращих умов для перемовин з Україною і не збирається найближчим часом сідати за стіл переговорів.
Чи проведе Путін переговори цього року: Пристайко розкрив плани диктатора РФ
Коли Путін проведе переговори / колаж: Главред, скріншот: відео

Ексочільник МЗС і колишній посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що російський диктатор Володимир Путін найближчим часом не сяде за стіл переговорів з Україною, тому що це йому невигідно.

Дипломат не підтримує рішення президента Зеленського про заборону будь-яких перемовин з РФ.

"Очевидно, що це була емоційна реакція після злочинів РФ у Бучі. Зараз Саміт миру, який проходив у Швейцарії, закінчився і переконливої перемоги ми не маємо. Але потрібно рухатись далі. Однак, для нашої влади буде нормальним заявляти про те, що наступний саміт буде більш успішнішим. Всі почули вже, що все одно нам доведеться розмовляти з Росією. Це неприємний момент, але без нього ніяк. Саме тому, зараз влада шукає аргументи для українців, як пояснити українцям, що зараз рішення немає, але воно буде наступного саміту", - розповів Пристайко в ефірі "Еспресо".

відео дня

Пристайко вважає, що Путін очікує на кращі умови для перемовин з Україною і не збирається найближчим часом сідати за стіл переговорів.

"Зараз я не бачу причин для того, щоб Путін сідав за стіл перемовин з Зеленським. Зараз літо, дуже вдалий період для великих маневрів, які проводять росіяни.Тому, до завершення цього періоду, я не бачу ознак того, що перемовини відбудуться. Не факт, що перемовини будуть одразу після завершення сезону війни. Стає очевидним, що обидві сторони зайшли в глухий кут. Я не вірю в мирні переговори, я вірю в призупинення цієї війни", - додав він.

Ексочільник МЗС також припустив, чи можливі переговори за допомогою посередників.

"Кожна країна думає, що посередники трохи на чужій стороні. Працювати за допомогою посередників можна. Як це було із зерновою угодою. Але нам потрібно пам'ятати результат зернової угоди. Вона була зірвана. І це добре, що ми не погодилися на безкінечні компроміси і переговори. Я боюсь, що це очікує і такі мирні переговори", - підсумував Вадим Пристайко.

Хто такий Вадим Пристайко?

Вадим Пристайко - український дипломат і державний діяч. Надзвичайний і Повноважний Посол України у Великій Британії. У минулому був міністром закордонних справ України в уряді Олексія Гончарука із 29 серпня 2019 - 4 березня 2020 року, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський розкрив сценарій переговорів із Путіним. Він зазначив, що міжнародні партнери взяли на себе відповідальність домовлятися з Україною, а потім відповідну угоду підписувати з РФ.

Володимир Горбач заявив, що Путін хоче переговорів з США, а не з Україною. У Кремлі не зацікавлені вести переговори про закінчення війни, оскільки Володимир Путін та його соратники вважають своїм ворогом колективний Захід.

Більше політичних новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

перемир'я війна в Україні ЗСУ новини України мирні переговори з Росією
Реклама

Головне за день

Змінить хід війни в Україні: в США звернулись до Пентагону із важливим закликом - ЗМІ

Змінить хід війни в Україні: в США звернулись до Пентагону із важливим закликом - ЗМІ

00:03 Світ
Ситуація покращиться: в Укренерго відповіли коли зменшаться відключення світла

Ситуація покращиться: в Укренерго відповіли коли зменшаться відключення світла

22:29 Україна
Армія РФ намагається атакувати острови на Дніпрі: Братчук розкрив ситуацію

Армія РФ намагається атакувати острови на Дніпрі: Братчук розкрив ситуацію

21:52 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Путін взявся за план Б : ексгенсек НАТО припустив, скільки ще триватиме війна 3455

Путін взявся за план "Б": ексгенсек НАТО припустив, скільки ще триватиме війна

Найбільша небезпека для Заходу - це не РФ чи Китай 1775

Найбільша небезпека для Заходу - це не РФ чи Китай

Коли закінчиться війна в Україні: боєць ЗСУ зробив резонансний прогноз 1734

Коли закінчиться війна в Україні: боєць ЗСУ зробив резонансний прогноз

Відомий український актор розлучився з дружиною-росіянкою: Історія скінчилася 1010

Відомий український актор розлучився з дружиною-росіянкою: "Історія скінчилася"

Останні новини

00:24

Jerry Heil і alyona alyona назвали, хто б міг представити Україну на Євробаченні

00:03

Змінить хід війни в Україні: в США звернулись до Пентагону із важливим закликом - ЗМІ

01 липня, понеділок
23:43

Гороскоп на липень 2024 для Стрільців: роман, конфлікт і прибутокВідео

23:33

Чекайте, "Бріджертони": Павло Зібров в образі лорда підкорив МережуВідео

23:01

Куди зникла Альона Вінницька - артистка вийшла на зв'язок

НАТО триматиме Україну "у передбаннику", але щодо війни з Росією в Альянсі сталася зміна – ХараНАТО триматиме Україну «у передбаннику», але щодо війни з Росією в Альянсі сталася зміна – Хара
22:47

Чи проведе Путін переговори цього року: Пристайко розкрив плани диктатора РФ

22:42

"Мінус" 12 росіян і цілий штаб - в повітря: розкрито наслідки "бавовни" під Донецьком

22:29

Ситуація покращиться: в Укренерго відповіли коли зменшаться відключення світла

22:22

Алла Пугачова "підірвала" зал на концерті Крістіни Орбакайте - деталі

Реклама
21:52

Армія РФ намагається атакувати острови на Дніпрі: Братчук розкрив ситуацію

21:52

Увесь розрахунок С-300 загинув, багато "двохсотих": ракети вмазали по цілях у Криму, у РФ скиглятьВідео

21:44

Можете нашкодити собі: яку воду не можна пити під час прийому їжіВідео

21:43

Нагетси "відпочивають": курячі стрипси без смаження в олії за 20 хвилин - рецепт на мільйонВідео

20:52

До цвітіння чи після: коли збирати м'яту – секрет від досвідченої господиніВідео

20:31

Росія спробує розвинути наступ: у ЗСУ переходять до "контрзаходів"

20:17

Тищенко майже рік ходив із перевірками від вигаданої ТСК: аналітики розкрили деталі

20:15

Як відрізала: Марія Яремчук спростувала "батьківство" Олександра Пономарьова

19:49

Новий генсек НАТО - вигідна фігура для України: чому

19:46

Смачно та корисно: рецепт чорничного варення – частинка літа серед зимиВідео

19:46

Гороскоп на липень 2024 для Скорпіонів: янгол-охоронець виведе з кризиВідео

Реклама
19:45

В Криму пролунала серія потужних вибухів: в Мережі повідомляють про прильоти

19:14

Незвичайне видовище: Ксенія Мішина показала себе без фотошопу

19:10

Про шанси Байдена і Трампа: хто стане президентомПогляд

19:05

"І це мінімум": росіяни за червень втратили понад 50 суден - ВМС України

18:58

Південна Корея може перекинути війська до України: яка загроза від КНДР

18:50

Каньє Вест у Москві: чому в РФ стільки галасу навколо візиту репера з ГоллівудуПогляд

18:34

Коли Україна вступить в НАТО: Хара розкрив, чому Захід боїться Росію

18:29

Чому погано змивається в унітазі: як легко впоратися з пахучою проблемою

18:24

Чоловік знайшов у домі таємну кімнату: те, що там було викликає мороз по шкірі

18:23

Вербицький заявляє, що звільнився з посади заступника генпрокурора за власним бажанням задля репутації ОГП

18:16

ЗСУ успішно підірвали цілу колону РФ на "дорозі смерті" під ВугледаромВідео

18:11

Небезпечніше, ніж можна уявити: чому не можна чистити вуха ватними паличкамиВідео

17:56

Верховна Рада відклала засідання на тиждень: депутат анонсував кадрові рішення

17:48

ЗСУ пішли в атаку на сході: є успіхи на двох напрямках – експерт

17:39

Дмитру Гордону в РФ "впаяли" заочно 14 років за погрози ядерним ударом

17:22

Україну накриє шалена спека: синоптики попередили про надвисоку температуру

17:17

Катастрофічний сценарій для РФ: дипломат оцінив наслідки вступу України до НАТО

17:07

Смачніше не буває: як із кабачків зробити ананаси – цікавий рецептВідео

16:49

Як зберігати свіжий часник - не проросте, не засохне і не стане гірким

16:39

"Іскандери" були розвідкою боєм: РФ готує масований удар по Києву – прогноз

Реклама
16:27

Росія вдень випустила по Україні ракети: де прогриміли вибухиФото

16:20

Церковне свято 2 липня: що категорично заборонено робити у цей день

16:20

Будуть величезними і соковитими: як зробити домашнє добриво для томатів

16:19

Кремлю привиділися ЗСУ біля кордонів Білорусі: розкрито плани Путіна і Лукашенка

16:18

В Україні очікується "смертельне літо" на фронті: в ЗСУ відреагували на прогноз WSJ

15:49

Зникнення Путіна: експерт про несподіваний сценарій вступу України до НАТО

15:48

У боях за свободу України загинув доброволець і парамедик із Великої Британії

15:38

5 хвилин і готово: як замаринувати огірки в пакеті – дивовижний лайфхакВідео

15:18

Три країни НАТО розпочали операцію у Чорному морі: що зміниться для України

15:08

Бої за три стратегічні населені пункти: у ЗСУ розкрили ситуацію на Донеччині

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки и хитрости
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження подругиЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти