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НАТО хоче закликати країни до стандартизації боєприпасів: яка загроза для України

Юлія Закрепа
5 липня 2024, 19:37
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Нестача таких боєприпасів спостерігається у всьому світі через повномасштабну війну Росії проти України.
НАТО хоче закликати країни до стандартизації боєприпасів: яка загроза для України
НАТО планує закликати країн-члени до стандартизації боєприпасів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Анонімний представник НАТО повідомив, що Північноатлантичний альянс на саміті у Вашингтоні 9-11 липня прагне взяти зобов’язання в галузі оборонної промисловості та планує закликати держав-членів блоку збільшити виробництво зброї та повернутися до жорсткішої стандартизації снарядів.

"Україна показала, що наша стандартизація була хороша на папері, але не така хороша на ділі", - сказав співрозмовник інформаційного агентства Reuters, маючи на увазі 155-мм артилерійські снаряди.

Нестача таких боєприпасів спостерігається у всьому світі через повномасштабну війну Росії проти України.

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Водночас зазначається: НАТО підтримує дотримання стандартів для використання стрілецької зброї, зокрема штурмових гвинтівок, - це дає змогу союзникам використовувати боєприпаси один одного, але з артилерійськими боєприпасами "це не так просто".

Що потрібно знати про Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

"Хоча існує стандарт НАТО для артилерійських боєприпасів, його впровадження є добровільним, а відсутність дотримання фрагментує ринок і перешкоджає потокам поставок. Чотирнадцять країн НАТО залишили за собою право відхилятися від стандарту, тобто існують різні типи боєприпасів калібру 155 міліметрів", - розповідає Reuters.

Артилерійські експерти зауважують, що різні снаряди можна використовувати в різних гаубицях, проте операторам слід вказувати під час завантаження в гармату технічні характеристики снарядів. У протилежному випадку - вони можуть не влучити в ціль на 50 або 60 метрів.

Водночас інформаційне агентство додає, що стосовно такого рішення Альянсу може розгорнутись опозиція виробників боєприпасів, адже такий крок може підвищити конкуренцію та знизити ціни.

Що відомо про НАТО?

НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949.

Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія.

7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Нагадаємо, що у НАТО погодили понад $40 мільярдів на закупівлю зброї для України в 2025 році. Допомога покриватиме закупівлю озброєння протягом 2025 року, повідомив агентству Reuters західноєвропейський дипломат - деталі у матеріалі Главреду.

Хара розкрив, чому Захід боїться Росію та коли Україна вступить в НАТО. Експерт наголосив, що нерішучість НАТО щодо вступу України - це страх Заходу перед імовірною ядерною реакцією Росії, а також небажання ув’язуватися у війну з РФ.

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