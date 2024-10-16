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"Питання майбутнього": Зеленський назвав причину нападу РФ на Україну і згадав НАТО

Юрій Берендій
16 жовтня 2024, 13:59оновлено 16 жовтня, 14:50
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Вступ України до НАТО це сигнал для російського диктатора Путіна, що його геополітичні розрахунки провалились, зазначив Зеленський.
'Питання майбутнього': Зеленський назвав причину нападу РФ на Україну і згадав НАТО
Запрошення України до НАТО є початковим пунктом Плану перемоги / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Росія довгий час використовувала геополітичну невизначеність у Європі, зокрема той факт, що Україна не була членом НАТО. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого виступу у Верховній Раді в середу, 16 жовтня, в рамках якого він представив парламентаріям План перемоги України.

За його словами, це стало однією з причин, які спонукали Росію загрожувати українській безпеці.

"Ми розуміємо, що членство в НАТО - це питання майбутнього, а не сьогодення. Але Путін має побачити, що його геополітичні розрахунки програшні. Росіяни мають це відчути, що їхній цар програв геополітично. Я дякую всім нашим партнерам, хто підтримує, що запрошення для України до НАТО зараз із членством пізніше посилює всіх. Invitation - запрошення - це сильне рішення, яке не потребує нічого, крім рішучості", - сказав Зеленський, представляючи План перемоги.

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Зеленський підкреслив, що саме запрошення України до НАТО може стати ключовим фактором для встановлення миру.

За словами глави держави, "запрошення символізує значно більше, ніж тільки НАТО".

Він додав, що це запрошення символізує не лише інтеграцію в Альянс, але й гарантує неминучість євроінтеграції та демократичного розвитку України. Це рішучий крок, що лежить в основі Плану перемоги України, наголосив президент.

"Безумовне запрошення зараз. Це визначеність, як партнери бачать насправді місце України в архітектурі безпеки. Я прошу всіх вас працювати заради рішучості партнерів визнати Україну рівною іншим у європейській архітектурі безпеки", - резюмував Зеленський.

'Питання майбутнього': Зеленський назвав причину нападу РФ на Україну і згадав НАТО
Що відомо про План пеермоги України / Інфографіка: Главред

Що таке план перемоги Зеленського?

План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.

За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

План перемоги України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у середу, 16 жовтня, президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді України План перемоги. За його словами, цей план спрямований на зміцнення держави та посилення українських позицій. Він включає п'ять ключових пунктів, що охоплюють геополітичні, військові, економічні та безпекові аспекти. Перші чотири зосереджені на період війни, тоді як п'ятий орієнтований на повоєнний час.

Україна пропонує розмістити на своїй території потужний неядерний пакет стримування, що поставить Росію перед вибором: або долучитися до справедливого мирного процесу, або втратити здатність вести агресивну війну, підкреслив Зеленський.

Втім, деякі деталі цього плану залишаються таємними, зазначив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, зокрема, питання щодо обсягів необхідного озброєння.

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