Зеленський розповів про терміни запрошення до НАТО: в УП дізналися деталі

До кінця листопада планується проведення другого Саміту миру, там представлять фінальні документи.

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Зеленський сподівається на запрошення до НАТО найближчими місяцями / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Президент Володимир Зеленський сподівається на надання Україні запрошення до НАТО протягом наступних декількох місяців. Повноцінна євроатлантична інтеграція країни поки що не стоїть на порядку денному.

Згідно з даними Української правди, глава держави після представлення парламентаріям Плану перемоги в середу, 16 жовтня, зустрівся з керівниками фракцій і груп у Верховній Раді. Обговорювали План перемоги, міжнародну підтримку та підключення до війни КНДР.

Зеленський попросив депутатів підтримати план Перемоги та публічно виступати на захист документа.

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Коли Україна може отримати запрошення до НАТО

В основному йшлося про ключові тези виступу Зеленського.

Як стверджують журналісти УП, Зеленський висловив сподівання на отримання запрошення до НАТО протягом наступних декількох місяців. Про повноцінний вступ до Альянсу поки що не йдеться.

Військові з КНДР, можливо, вже воюють у Курській області

За інформацією Зеленського, військові з Північної Кореї вже беруть участь у бойових діях у Курській області. Очікується, що незабаром прибудуть ще декілька тисяч північнокорейських солдатів.

Коли відбудеться другий Саміт миру

Президент очікує, що другий Саміт миру буде проведено до кінця листопада. Там планують представити фінальні документи. На їхній основі світ може примусити Москву до реальних перемовин, сподівається Володимир Зеленський.

План перемоги України - головні новини за темою:

Володимир Зеленський 16 жовтня в Раді представив план перемоги України. Документ включає п'ять пунктів: запрошення до НАТО, оборона країни, стримування агресора Росії, розвиток економічного потенціалу та зміцнення авторитету України на міжнародній арені. На думку президента, війну можна завершити не пізніше 2025 року в тому разі, якщо план буде реалізовано.

Київ готує ультиматум для Путіна: Зеленський сказав, що Україна пропонує розмістити на своїй території потужний неядерний пакет стримування. Такий крок може змусити Росію відмовитися від агресивної війни.

Україна воює з трьома країнами - Росією, КНДР та Іраном, вважає Володимир Зеленський. Як стверджує президент, якщо Україна не посилиться, Путін у 2025-му році зміцниться так, що вже буде не до дипломатії.

Пункти плану перемоги Зеленського / Інфографіка: Главред

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.



За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

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