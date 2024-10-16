'Не пізніше': Зеленський зробив новий прогноз щодо закінчення війни - кінцева дата

Якщо російський диктатор Путін досягне своїх цілей в Україні, це може стати прикладом для інших агресорів, наголосив Зеленський.

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Зеленський зробив новий прогноз щодо закінчення війни - кінцева дата / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Володимир Зеленський висловив упевненість, що завершити війну в Україні можливо вже у 2025 році, якщо дотримуватися Плану перемоги. Про це президент заявив під час представлення ключових пунктів документа у Верховній Раді.

Зеленський також підкреслив невідкладність реалізації цього плану, зазначивши, що більшість його пунктів мають чіткий і детально розроблений часовий графік.

"Якщо почати рухатися цією ідеєю, з цим конкретним Планом перемоги саме зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше ніж наступного року",– сказав Зеленський. відео дня

Президент Зеленський наголосив, що за назвами таких міст, як Покровськ, Вовчанськ, Харків, Суми, Оріхів, Запоріжжя, Херсон, а також Донецьк, Луганськ і Крим, звучить не лише доля України, але й загальносвітовий контекст.

"Там звучить також доля країн Балтії. Фінляндії. Польщі. Грузії. Молдови. Балкан. Країн Центральної Азії. І країн з інших регіонів світу, які далекі від нас із вами в Україні, але дуже близькі до наших партнерів. Це стосується і Лівії, і Сирії, і країн регіону Сахель", – пояснив Зеленський.

Він підкреслив, що Росія та її союзники прагнуть нових війн, і що чим більше часу світ дозволить їм на "навчання руйнувати", тим дорожче згодом доведеться платити за мир. Президент також підкреслив, що допомога Україні зараз є гарантією збереження світового порядку, заснованого на правилах.

Зеленський зазначив, що якщо ж Путін досягне своїх цілей, це може стати прикладом для інших агресорів, що загарбницькі війни можуть бути вигідними.

Що відомо про План перемоги України / Інфографіка Главреда

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.



За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

План перемоги України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у середу, 16 жовтня, президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді України План перемоги.

Під час виступу він зауважив, що Росія тривалий час користувалася геополітичною невизначеністю в Європі, зокрема через те, що Україна не входила до складу НАТО.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також зазначив, що стратегія Альянсу передбачає надання військової допомоги Україні. Це дозволить Києву у майбутньому вести перемовини з Москвою на умовах сили, щоб успішно протистояти російській агресії.

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