Періс Хілтон знову піде до вівтаря: що сталося з її шлюбом

Світська дива Періс Хілтон поділилася зворушливими кадрами зі своєї заручин.

Періс Хілтон знову вийде заміж / Колаж Гавред, фото Instagram/parishilton

Що зробив чоловік Періс Хілтон

Чому вона знову піде під вінець

Американська знаменитість Періс Хілтон отримала незвичайний подарунок від чоловіка Картера Реума.

Як пише видання People, через п'ять років після того, як він вперше зробив їй пропозицію, Реум попросив Хілтон вийти за нього заміж "знову" в романтичній "повторній пропозиції" в суботу, 14 лютого.

Цей момент стався на пляжі на заході сонця на островах Теркс і Кайкос, поруч з ними були двоє дітей пари — трирічний син Фенікс і дворічна дочка Лондон.

"Це було ще чарівніше, ніж уперше", — каже 45-річна Хілтон, додаючи: "Присутність Лондона і Фенікса зробила цю подію такою емоційною і особливою".

Періс Хілтон — мати двох дітей / ua.depositphotos.com

45-річний Реум створив відповідну атмосферу, прикрасивши пісок пишними білими квітковими композиціями і свічками. Він також поставив кілька світлових літер з написом: "Чи вийдеш ти за мене заміж знову?"

Про особу: Періс Гілтон Періс Гілтон — американська кіноактриса, співачка, автор пісень, фотомодель і дизайнер.

Колишня потенційна спадкоємиця сімейного бізнесу — мережі готелів "Hilton Hotels". Популярність їй принесли реаліті-шоу "Просте життя" (2003—2007) (в якому вона зіграла зі своєю подругою Ніколь Річі) і скандальне світське життя, через яке в ЗМІ вона подається в першу чергу як "світська левиця" і навіть як головна "світська левиця планети" (у 2008 році).

