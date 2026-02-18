Рус
Періс Хілтон знову піде до вівтаря: що сталося з її шлюбом

Олена Кюпелі
18 лютого 2026, 12:20
Світська дива Періс Хілтон поділилася зворушливими кадрами зі своєї заручин.
Періс Хілтон знову вийде заміж
Періс Хілтон знову вийде заміж / Колаж Гавред, фото Instagram/parishilton

Коротко:

  • Що зробив чоловік Періс Хілтон
  • Чому вона знову піде під вінець

Американська знаменитість Періс Хілтон отримала незвичайний подарунок від чоловіка Картера Реума.

Як пише видання People, через п'ять років після того, як він вперше зробив їй пропозицію, Реум попросив Хілтон вийти за нього заміж "знову" в романтичній "повторній пропозиції" в суботу, 14 лютого.

відео дня

Цей момент стався на пляжі на заході сонця на островах Теркс і Кайкос, поруч з ними були двоє дітей пари — трирічний син Фенікс і дворічна дочка Лондон.

  Чоловік Періс Хілтон покликав її заміж ще раз, щоб повторити клятви
    Чоловік Періс Хілтон покликав її заміж ще раз, щоб повторити клятви Instagram/parishilton
"Це було ще чарівніше, ніж уперше", — каже 45-річна Хілтон, додаючи: "Присутність Лондона і Фенікса зробила цю подію такою емоційною і особливою".

Періс Гілтон
Періс Хілтон — мати двох дітей / ua.depositphotos.com

45-річний Реум створив відповідну атмосферу, прикрасивши пісок пишними білими квітковими композиціями і свічками. Він також поставив кілька світлових літер з написом: "Чи вийдеш ти за мене заміж знову?"

Відзначимо, як повідомляв Главред, над зрадницею України,співачкою Анною Седоковою, згущуються хмари. Адвокат сім'ї Яніса Тімми Маргарита Гаврилова, яка продовжує боротьбу проти його колишньої дружини, домоглася судового засідання з спірного питання про майно покійного баскетболіста.

Раніше також американський автор пісень Біллі Стейнберг, лауреат премії "Греммі" і ключова фігура, що стояла за кількома хітами, які очолювали чарти, включаючи "Like a Virgin" Мадонни, помер у віці 75 років.

Про особу: Періс Гілтон

Періс Гілтон — американська кіноактриса, співачка, автор пісень, фотомодель і дизайнер.
Колишня потенційна спадкоємиця сімейного бізнесу — мережі готелів "Hilton Hotels". Популярність їй принесли реаліті-шоу "Просте життя" (2003—2007) (в якому вона зіграла зі своєю подругою Ніколь Річі) і скандальне світське життя, через яке в ЗМІ вона подається в першу чергу як "світська левиця" і навіть як головна "світська левиця планети" (у 2008 році).

Великдень 2026 року буде раннім: коли відзначаємо за новим календарем

Великдень 2026 року буде раннім: коли відзначаємо за новим календарем

Кавуни та дині будуть більшими за м'ячі: що посадити поруч

Кавуни та дині будуть більшими за м'ячі: що посадити поруч

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 лютого (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Чому юдеї та мусульмани не їдять свинину: давнє табу, яке досі викликає суперечки

Чому юдеї та мусульмани не їдять свинину: давнє табу, яке досі викликає суперечки

23:23

Відключення електроенергії 18 лютого: що відомо про графіки для Києва та області

22:53

РФ готує плацдарм для наступу: комбат розкрив, де ворог планує новий прорив

22:27

Епічність, героїчність, видовищність: найкращі фільми Майкла Бея

