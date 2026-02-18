Тобі не соромно: чоловік Орбакайте вилаяв співачку за ціну сукні

Коротко:
- Що сказав чоловік Орбакайте
- До чого тут сукня
Російська співачка Крістіна Орбакайте, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, потрапила в трохи комічну ситуацію.
Як пишуть російські пропагандисти, російська співачка вирушила на шопінг зі своїм чоловіком Михайлом Земцовим. "У пошуках ідеальної сукні в Маямі", — пояснила Крістіна Орбакайте.
Чоловік Орбакайте, як справжній шанувальник співачки, стоїчно супроводжував її по магазинах і за кадром коментував речі, які приміряла дочка Алли Пугачової.
Коли Орбакайте взяла обрізані шорти, її чоловік заявив, що теж може відтворити такий дизайн. "Я сам можу тобі підрізати", — запевнив він.
Крім того, артистка знайшла для себе блискучу сукню на бретельках. Співачка висловила думку, що вона недорога — коштує 1196 доларів (52 000 гривень). "Тобі не соромно? Недороге", — обурився Михайло. "Щодо Schiaparelli недороге", — парирувала Орбакайте.
Пізніше вона так і не знайшла собі потрібну річ. "Щось сьогоднішній похід у нас невдалий. Все, примірка закінчена", — заявила Крістіна.
Що Крістіна Орбакайте говорила про війну в Україні
На початку повномасштабної війни в Україні Крістіна Орбакайте засудила терористичне вторгнення, але пізніше вона видалила свій вислів із соцмереж. Співачка переїхала з родиною жити до США і припинила виступати в країні-окупанті після низки скасувань концертів.
Про особу: Крістіна Орбакайте
Крістіна Орбакайте — радянська і російська естрадна співачка, актриса, заслужена артистка Росії (2013).
У лютому 2022 року після початку вторгнення Росії в Україну в соціальній мережі Instagram співачка опублікувала запис з текстом "Тільки мирного неба! Ні війні!". Пізніше запис був видалений і з тих пір ніяких висловлювань Орбакайте на цю тему не було.
