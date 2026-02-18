Тобі не соромно: чоловік Орбакайте вилаяв співачку за ціну сукні

Крістіна Орбакайте влаштувала шопінг з чоловіком, який пішов не так, як очікувалося.

https://glavred.net/starnews/tebe-ne-stydno-muzh-orbakayte-vyrugal-pevicu-za-cenu-platya-10741832.html Посилання скопійоване

Крістіна Орбакайте / колаж: Главред, фото: instagram.com, Крістіна Орбакайте

Коротко:

Що сказав чоловік Орбакайте

До чого тут сукня

Російська співачка Крістіна Орбакайте, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, потрапила в трохи комічну ситуацію.

Як пишуть російські пропагандисти, російська співачка вирушила на шопінг зі своїм чоловіком Михайлом Земцовим. "У пошуках ідеальної сукні в Маямі", — пояснила Крістіна Орбакайте.

відео дня

Чоловік Орбакайте, як справжній шанувальник співачки, стоїчно супроводжував її по магазинах і за кадром коментував речі, які приміряла дочка Алли Пугачової.

Орбакайте вирушила на шопінг / Фото Instagram/orbakaite_k

Коли Орбакайте взяла обрізані шорти, її чоловік заявив, що теж може відтворити такий дизайн. "Я сам можу тобі підрізати", — запевнив він.

Крім того, артистка знайшла для себе блискучу сукню на бретельках. Співачка висловила думку, що вона недорога — коштує 1196 доларів (52 000 гривень). "Тобі не соромно? Недороге", — обурився Михайло. "Щодо Schiaparelli недороге", — парирувала Орбакайте.

Крістіна Орбакайте щаслива в шлюбі / Фото Instagram/k.orbakaite

Пізніше вона так і не знайшла собі потрібну річ. "Щось сьогоднішній похід у нас невдалий. Все, примірка закінчена", — заявила Крістіна.

Що Крістіна Орбакайте говорила про війну в Україні

На початку повномасштабної війни в Україні Крістіна Орбакайте засудила терористичне вторгнення, але пізніше вона видалила свій вислів із соцмереж. Співачка переїхала з родиною жити до США і припинила виступати в країні-окупанті після низки скасувань концертів.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Відзначимо, як повідомляв Главред, балерина "всея русі", залежна від просекко Анастасія Волочкова потрапила на операцію. Скандальну російську балерину прооперували в німецькій клініці для бомжів.

Раніше також американська знаменитість Періс Хілтон отримала незвичайний подарунок від чоловіка Картера Реума.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Крістіна Орбакайте Крістіна Орбакайте — радянська і російська естрадна співачка, актриса, заслужена артистка Росії (2013).

У лютому 2022 року після початку вторгнення Росії в Україну в соціальній мережі Instagram співачка опублікувала запис з текстом "Тільки мирного неба! Ні війні!". Пізніше запис був видалений і з тих пір ніяких висловлювань Орбакайте на цю тему не було.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред