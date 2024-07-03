Пролунали потужні вибухи: РФ атакувала Кривий Ріг балістикою - що відомо

Росіяни двічі атакували Кривий Ріг з застосуванням балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму, в Раді оборони міста підтвердили вибухи.

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РФ атакувала Кривий Ріг балістикою / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

3 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. В Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

За даними очільника Ради оборони Кривого Рогу, перший вибух відбувся за межами міста.

"Попередньо, вибух за межами міста. Наслідки встановлюються", - написав він у своєму Телеграмі.

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Згодом, станом на 11:51 Повітряні сили повідомили про повторну загрозу балістики з тимчасово окупованого Криму.

"Кривий Ріг - в укриття!", - йшлось у повідомленні.

За даними місцевих ЗМІ, росіяни вдруге атакували місто балістикою з Криму.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Удари по Україні - що відомо про вибухи в Дніпрі 3 липня

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, вранці 3 липня, в декількох регіонах України була оголошена повітряна тривога через ракетну атаку з боку Росії. У Дніпрі були зафіксовані вибухи.

Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що внаслідок цього обстрілу є троє загиблих і 18 поранених.

В понеділок, 1 липня, російські окупанти знову випустили ракети по Україні. Вибухи прогриміли у Миргородському районі Полтавської області, крім того, росіяни завдали удару по Харкову.

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