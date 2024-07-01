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Росія вдень випустила по Україні ракети: де прогриміли вибухи

Яна Ставська
1 липня 2024, 16:27
164
Окупанти завдали ударів по Миргородському району. "Гучно" було й у Харкові.
Росія вдень випустила по Україні ракети: де прогриміли вибухи
РФ продовжує завдавати ударів по Україні / Колаж Главреда, фото Главред, Вікіпедія

У понеділок вдень, 1 липня, російські окупанти вчергове випустили по Україні ракети. Вибухи прогриміли у Миргородському районі Полтавської області. Крім того, під ударом знову опинився Харків.

Карта повітряних тривог - у Києві тривога вже втретє за день

Станом на 16:00 повітряну тривогу було оголошено у більшості областей України, окрім західного регіону. У Києві тривогу оголосили вже втретє за день.

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування росіянами балістики.

відео дня
Росія вдень випустила по Україні ракети: де прогриміли вибухи
Мапа тривог 1 липня / Скріншот Главреда

Майже відразу ж після відбою по всій території України, близько 16:40, було оголошено нову тривогу у зв'язку з підняттям росіянами в повітря носія "Кинджалів" МіГ-31К.

Атака РФ 1 липня - де вибухи сьогодні

Невдовзі після сирени Повітряні сили заявили про проліт кількох швидкісних цілей з Курської області у бік Миргорода Полтавської області.

За інформацією моніторингових каналів, окупанти випустили по Україні кілька "Іскандерів" з касетним боєзарядом.

Вибухи у Харкові - місто і район знову під ударом РФ

Тим часом вибухи 1 липня прогриміли й у Харкові. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов згодом уточнив, що удар було завдано КАБом. Інформації про потерпілих і руйнування на зараз немає.

Ракетний удар Росії - наслідки 30 червня

  • Ракетний удар по Києву
    Ракетний удар по Києву Facebook/DSNSKyiv
  • Ракетний удар по Києву
    Ракетний удар по Києву Facebook/DSNSKyiv
  • Ракетний удар по Києву
    Ракетний удар по Києву Facebook/DSNSKyiv
  • Ракетний удар по Києву
    Ракетний удар по Києву Facebook/DSNSKyiv
  • Ракетний удар по Києву
    Ракетний удар по Києву Facebook/DSNSKyiv, t.me/kyiv_pro_office
  • Ракетний удар по Києву
    Ракетний удар по Києву Facebook/DSNSKyiv, t.me/kyiv_pro_office
  • Ракетний удар по Києву
    Ракетний удар по Києву Facebook/DSNSKyiv, t.me/kyiv_pro_office
  • Ракетний удар по Києву
    Ракетний удар по Києву Facebook/DSNSKyiv, t.me/kyiv_pro_office
  • Ракетний удар по Києву
    Ракетний удар по Києву Facebook/DSNSKyiv, t.me/kyiv_pro_office
  • Ракетний удар по Києву
    Ракетний удар по Києву Facebook/DSNSKyiv, t.me/kyiv_pro_office

Росіяни завдали ракетного удару по Києву та області у неділю, 30 червня. Унаслідок падіння уламків є постраждалі та руйнування. Зокрема, було пошкоджено багатоповерхівку в Оболонському районі столиці.

У регіоні працювали сили ППО.

Крім того, Росія продовжує терор цивільних мешканців Харкова. Окупанти вдарили авіабомбою по терміналу Нової пошти - загинув водій вантажівки, є поранені серед інших водіїв та відвідувачі.

Удари Росії по Україні та відключення світла

З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.

Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.

Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.

Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

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