Росія вдень випустила по Україні ракети: де прогриміли вибухи

У понеділок вдень, 1 липня, російські окупанти вчергове випустили по Україні ракети. Вибухи прогриміли у Миргородському районі Полтавської області. Крім того, під ударом знову опинився Харків.
Карта повітряних тривог - у Києві тривога вже втретє за день
Станом на 16:00 повітряну тривогу було оголошено у більшості областей України, окрім західного регіону. У Києві тривогу оголосили вже втретє за день.
Повітряні сили попереджали про загрозу застосування росіянами балістики.
Майже відразу ж після відбою по всій території України, близько 16:40, було оголошено нову тривогу у зв'язку з підняттям росіянами в повітря носія "Кинджалів" МіГ-31К.
Атака РФ 1 липня - де вибухи сьогодні
Невдовзі після сирени Повітряні сили заявили про проліт кількох швидкісних цілей з Курської області у бік Миргорода Полтавської області.
За інформацією моніторингових каналів, окупанти випустили по Україні кілька "Іскандерів" з касетним боєзарядом.
Вибухи у Харкові - місто і район знову під ударом РФ
Тим часом вибухи 1 липня прогриміли й у Харкові. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов згодом уточнив, що удар було завдано КАБом. Інформації про потерпілих і руйнування на зараз немає.
Ракетний удар Росії - наслідки 30 червня
Росіяни завдали ракетного удару по Києву та області у неділю, 30 червня. Унаслідок падіння уламків є постраждалі та руйнування. Зокрема, було пошкоджено багатоповерхівку в Оболонському районі столиці.
У регіоні працювали сили ППО.
Крім того, Росія продовжує терор цивільних мешканців Харкова. Окупанти вдарили авіабомбою по терміналу Нової пошти - загинув водій вантажівки, є поранені серед інших водіїв та відвідувачі.
Удари Росії по Україні та відключення світла
З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.
Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.
Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.
Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.
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