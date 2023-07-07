"Просто так РФ не піде": генерал СБУ дав тривожний прогноз закінчення війни

Не варто сподіватися на легкий сценарій завершення війни, впевнений Віктор Ягун.

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Віктор Ягун спрогнозував сценарій завершення війни / 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка

Колишній заступник голови Служби безпеки України, генерал-майор запасу Віктор Ягун прокоментував питання про те, за яким сценарієм може завершитися війна.

В інтерв'ю Главреду він висловив сумнів у тому, що в разі зміни влади верхівка РФ відмовиться від загарбницьких планів. При цьому він нагадав історію Першої світової війни.

"Це приблизно така ж ситуація, яка була в Росії в лютому 1917 року. Тоді всі сподівалися, що Перша світова війна завершиться, а до влади прийшов тимчасовий уряд і заявив про "перемогу до кінця", — зазначив співрозмовник.

Разом з тим він упевнений, що не варто сподіватися на легкий сценарій завершення війни.

"Я думаю, що просто так росіяни з України не підуть. Все вирішать виключно сила і економічний тиск", — додав Ягун.

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Ймовірні терміни завершення війни

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що війна в Україні завершиться з поверненням до кордонів станом на 1991 рік. Якщо не буде повернуто під контроль Києва Крим чи Донбас, війна триватиме.

"Завершити цю війну можна тільки одним шляхом - це повернення кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року", - сказав він.

Війна Росії проти України триватиме до 2024 року. При цьому жодна зі сторін не здобуде перемоги, але обидві відмовляться вести переговори про припинення конфлікту. Про це йдеться в "злитих" в Мережу секретних матеріалах розвідки США, пише The Washington Post.

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