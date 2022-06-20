Прорідили лави окупантів: повітряні сили знищили ротно-тактичну групу та опорний пункт РФ

Внаслідок авіанальотів 19 червня було знищено техніку та живу силу ротно-тактичної групи окупантів, а також один з опорних пунктів противника.
Українські повітряні сили внаслідок авіанальотів 19 червня знищили техніку і живу силу ротно-тактичної групи окупантів, а також один з опорних пунктів противника.
Крім того, в неділю підрозділ зенітних ракетних військ знищив ворожий безпілотний літальний апарат ворога, повідомили Повітряні сили ЗСУ в Facebook.
Зазначається, що винищувачі ЗСУ патрулюють повітряний простір та прикривають дії ударної авіації, яка завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів на кількох напрямках.
Як повідомляв Главред, українські захисники знищили на Донбасі російський літак Су-25. Воїни потрапили у вороже повітряне судно з переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла".
Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що самохідні гаубиці М109А3, надані в рамках міжнародної технічної допомоги Норвегією, вже на передовій, з високою точністю вражають цілі та знищують ворога.
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