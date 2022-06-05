Розриває рашистів на шматки: Залужний показав потужні САУ М109А3 на передовій

Гаубиці М109А3 мають більший, порівняно з радянськими аналогами, калібр і потужніший боєприпас.
Самохідні гаубиці М109А3, надані в рамках міжнародної технічної допомоги Норвегією, вже на передовій, з високою точністю вражають цілі і знищують ворога.
Про це повідомив в Facebook Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
Він зазначив, що українські військові з легкістю за один тиждень освоїли М109А3.
Залужний прокоментував характеристики цих гаубиць, зазначивши, що вони мають більший, порівняно з радянськими аналогами, калібр і потужніший боєприпас. Дальність стрільби становить до 22 км.
"Але надалі ми можемо використовувати активно-реактивні снаряди, які збільшують цю відстань", - розповів він.
За словами Головнокомандувача ЗСУ, досвідчені артилеристи відзначають також зручність зарядів, які є герметичними і абсолютно ідентичними, що впливає на точність розльоту при пострілах.
Залужний подякував норвезькому народу за дієву допомогу.
"Розраховую на подальшу підтримку країн-партнерів у засобах вогневого ураження противника, чия перевага в артилерії і реактивних системах залпового вогню є головною причиною наших втрат. Без негайних поставок далекобійної артилерії і РСЗВ нам все складніше стримувати агресора", - підкреслив він.
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M109 (Howitzer M109) - американська самохідна артилерійська установка, класу самохідних гаубиць.
САУ призначена для знищення танків. Розрив снаряда М109 "Паладин", в декількох метрах від БМП-1 або БМП-2 призводить до важких пошкоджень, аж до знищення. Шкоди досягається, в першу чергу, за рахунок пробивання корпусу БМП великими осколками. Пряме попадання веде до повного знищення машини з відривом вежі і пожежею всередині залишків корпусу.
Характеристика:
- Калібр і марка гармати 155-мм M126155-мм M185 (А1-А4) 155-мм M284 (А5-А7);
- Тип гармати гаубиця;
- Довжина ствола, калібрів від 23,4 до 39;
- Боєкомплект гармати 28;
- Дальність стрільби, км 14,6-22; 19,3-30 з активно-реактивним снарядом;
- Кулемети 1 × 12,7-мм M2HB.
Раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України вже в липні зможуть отримати перші зенітні самохідні уствновки Gepard від Німеччини.
Україні передадуть 15 одиниць техніки, пишуть німецькі ЗМІ.
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