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"Молоти окупантів повільно, але невблаганно": Арестович звернувся з потужним закликом

7 червня 2022, 16:58

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що зараз йде фаза перемелювання російських військ і пояснив, що перемога буде, але не скоро.

Арестович, ВСУ
Олексій Арестович / колаж УНІАН

На цей момент в україно-російській війні почалася фаза перемелювання противника. А всі наміри російських окупантів протягом 6 червня наступати не завершилося успіхом. Про це радник керівника офісу президента України Андрія Єрмака Олексій Арестович написав на своєму Telegram-каналі.

"Як говорив мій ротний старшина: "У людини тільки два вроджених інстинкта - смоктальний і хапальний. І рано чи пізно доводиться визначитися". Це безпосередньо стосується психологічного стану - і військ, і народу в цілому. Час бадьорих гасел минув. До кінця цієї війни добіжить той, хто вміє бігти скільки може, а потім – скільки треба", – процитував один зі старих перлів казарменого гумору.

Арестович зазначив, що ЗСУ пора уподібнюватися Божим млинам – тобто молоти окупантів повільно, але невблаганно.

"Кожен знаходиться на своєму місці. Незалежно від настрою. Іноді всім нам хочеться, щоб завтра настало добре, але так не буває з противником, у якого військовий бюджет в 12 разів більше, ніж у нас", – пояснив він.

Також Арестович нагадав, що в ніч з 6 на 7 червня українські війська завдали ударів артилерією російських окупантів по коридору від Ізюма до Бахмута, і авіацією - на Херсонському напрямку

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Нагадаємо, раніше представники оперативного командування "Південь" повідомляли - на південному напрямку українська армія минулої ночі за допомогою авіації успішно атакувала позиції російських окупантів.

По ворогам ВСУ завдали два вертолітних удари - по скупченню сил і позиціях росіян в Херсонській області, а також два авіаційних удари літаками по складах зі снарядами в Миколаївській області. Виявилися знищені 26 російських окупантів; 10 одиниць ворожої техніки, серед якої – танк і шість одиниць броньованої техніки, два автомобілі і гаубиця.

До того в Луганській області, в районі Попасної, збили літак російських окупантів Су-25, за штурвалом якого перебував генерал-майор РФ Канамат Боташев.

Повідомляється, що російський високопоставлений окупант був ліквідований в результаті попадання ракети з американського ПРЗК Stinger.

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Автор: Єгор Бунін
Олексій Арестович Офіс президента війна Росії та України
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