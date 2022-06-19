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Починається історичний тиждень для України: Зеленський попередив про посилення активності Росії

19 червня 2022, 23:28

У такий тиждень варто очікувати від Росії посилення ворожої активності.

Зеленський, прикордонник
Зеленський / УНІАН і Держприкордонслужба

З 20 червня починається історичний тиждень, коли ми почуємо відповідь від Європейського Союзу щодо статусу кандидата для України.

Як заявив у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зленський, в такий тиждень варто очікувати від Росії посилення ворожої активності.

За його словами, в понеділок починається один з найважливіших тижнів за весь час з 1991 року.

"У такий тиждень варто очікувати від Росії посилення ворожої активності. Спеціально-показово. І не тільки проти України, а й проти Європи. Готуватися. Попереджаємо партнерів. І спасибі всім, чия сила сьогодні - це наша перемога завтра", - заявив Зеленський.

Статус країни-кандидата в ЄС для України

Європейська комісія в п'ятницю, 17 червня, винесла рекомендацію про надання Україні статусу країни-кандидата для вступу до Євросоюзу. Глава ЄК Урсула фон дер Ляйен офіційно зробила заяву про те, що Київ виконав вже 80% вимог ЄС. Тепер українська держава має попрацювати над реформами у сферах верховенства права, боротьби з корупцією, а також впливом великих бізнес-груп на політику.

Президент Володимир Зеленський підтримав рішення Єврокомісії. За його словами, тепер Україна очікує на позитивний вердикт Європейської Ради.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що для початку переговорів щодо вступу України до Євросоюзу потрібно перейти до виконання переліку вимоги. Серед них реформа Конституційного Суду, боротьба з корупцією, призначення керівників антикорупційних органів та вирішення інших питань.

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