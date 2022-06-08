Українські літаки Су - 25 завдали феєричного удару по позиціях ворога / скріншот з відео

ЗСУ вдарили ракетами з літаків Су-25 по позиціях російських окупантів. Відзначилася 299 бригада тактичної авіації.

Відео оприлюднили в середу, 8 червня, на сторінці Сухопутних військ України в Facebook.

Кадри успішно удару вдалося зняти з безпілотника. На відео видно, як пролітають відразу кілька літаків і запускають ракети. На місці їх влучень видно стовпи диму.

Нагадаємо, раніше під Харковом українськими військовими був ліквідований найманець ПВК "Вагнер" з Бурятії Володимир Анданов, відомий під позивним "Ваха".

На Донбасі він воював проти ЗСУ в роті спецназу НЗФ"Ольхон". У 2017 році він повернувся до Бурятії. У 2022 році Анданов взяв участь у так званій "спецоперації" РФ. Є інформація, що, імовірно, Ваху ліквідував снайпер ЗСУ.

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