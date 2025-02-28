Виробник ракет ППО NASAMS створює компанію в Україні - Euractiv

Україна може стати частиною ланцюжка поставок ракет для систем протиповітряної оборони.

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Виробник ракет ППО NASAMS створює компанію в Україні / Фото twitter.com/ChrisO_wiki

Коротко:

Йдеться про "масове виробництво ракет"

Kongsberg хоче використати сильні сторони української промисловості

Норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace планує виробляти в Україні ракети для систем ППО NASAMS. Про це президент компанії Ейрік Лі розповів виданню Euractiv.

"Зараз ми створюємо компанію в Україні. Ми ведемо тісні переговори з промисловцями України про створення спільного підприємства. Першочерговим завданням є збільшення виробництва ракет для нашої системи ППО в Україні на основі українських технологій", - розповів він. відео дня

Як зазначив Лі, йдеться про "масове виробництво ракет, тобто про сотні". За його словами, компанія розглядає можливість створення спільних підприємств "протягом кількох місяців".

Він також додав, що в довгостроковій перспективі, коли війна закінчиться, Україна може стати частиною ланцюжка поставок ракет для систем протиповітряної оборони.

"Ми в Kongsberg хочемо використовувати сильні сторони української промисловості. Зараз в Україні відбувається багато інновацій, і ми будемо частиною цього процесу. Для нас важливо бути там", - підкреслив він.

ППО в Україні:

Як повідомляв Главред, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна працює над створенням власної системи протиповітряної оборони. Також ведеться робота зі створення ракетної системи, яка могла б стати стримувальним фактором проти застосування ракет "Ліщина" Росією.

Ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман також говорив, що Україна може створювати вдосконалений комплекс ППО.

Нагадаємо, російська балістична ракета середньої дальності під кодовою назвою "Ліщина", найімовірніше, є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубеж", заявили в британській розвідці.

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ЗРК NASAMS ЗРК NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-air Missile System) - це пересувний норвезький зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з аеродинамічними цілями, що маневрують, на малих і середніх висотах, система ППО малого-середнього радіусу дії. Основна тактична одиниця ЗРК NASAMS - батарея. До її складу входять три вогневі взводи. Складається з 12 ПУ по 6 ЗУР, 3 РЛС + оптоелектронний комплекс наведення NTAS. Дальність ураження, залежно від використаних ракет, може становити від 20 до 180 км. Дальність ураження авіаційних версій ракет: AIM-120A/B: 55-75

AIM-120C-5: 105

AIM-120C-7: 120

AIM-120D: 180 Висота ураження: до 21 км. Імовірність ураження цілі однією ракетою: 0,85 Швидкість уражуваної цілі максимальна, м/с: 1000. Загальна вартість ракетної установки NASAMS становить близько 64 мільйонів доларів.

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