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Виробник ракет ППО NASAMS створює компанію в Україні - Euractiv

Віталій Кірсанов
28 лютого 2025, 11:59
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Україна може стати частиною ланцюжка поставок ракет для систем протиповітряної оборони.
NASAMS
Виробник ракет ППО NASAMS створює компанію в Україні / Фото twitter.com/ChrisO_wiki

Коротко:

  • Йдеться про "масове виробництво ракет"
  • Kongsberg хоче використати сильні сторони української промисловості

Норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace планує виробляти в Україні ракети для систем ППО NASAMS. Про це президент компанії Ейрік Лі розповів виданню Euractiv.

"Зараз ми створюємо компанію в Україні. Ми ведемо тісні переговори з промисловцями України про створення спільного підприємства. Першочерговим завданням є збільшення виробництва ракет для нашої системи ППО в Україні на основі українських технологій", - розповів він.

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Як зазначив Лі, йдеться про "масове виробництво ракет, тобто про сотні". За його словами, компанія розглядає можливість створення спільних підприємств "протягом кількох місяців".

Він також додав, що в довгостроковій перспективі, коли війна закінчиться, Україна може стати частиною ланцюжка поставок ракет для систем протиповітряної оборони.

"Ми в Kongsberg хочемо використовувати сильні сторони української промисловості. Зараз в Україні відбувається багато інновацій, і ми будемо частиною цього процесу. Для нас важливо бути там", - підкреслив він.

ППО в Україні:

Як повідомляв Главред, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна працює над створенням власної системи протиповітряної оборони. Також ведеться робота зі створення ракетної системи, яка могла б стати стримувальним фактором проти застосування ракет "Ліщина" Росією.

Ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман також говорив, що Україна може створювати вдосконалений комплекс ППО.

Нагадаємо, російська балістична ракета середньої дальності під кодовою назвою "Ліщина", найімовірніше, є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубеж", заявили в британській розвідці.

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ЗРК NASAMS

ЗРК NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-air Missile System) - це пересувний норвезький зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з аеродинамічними цілями, що маневрують, на малих і середніх висотах, система ППО малого-середнього радіусу дії.

Основна тактична одиниця ЗРК NASAMS - батарея. До її складу входять три вогневі взводи. Складається з 12 ПУ по 6 ЗУР, 3 РЛС + оптоелектронний комплекс наведення NTAS.

Дальність ураження, залежно від використаних ракет, може становити від 20 до 180 км.

Дальність ураження авіаційних версій ракет:

  • AIM-120A/B: 55-75
  • AIM-120C-5: 105
  • AIM-120C-7: 120
  • AIM-120D: 180

Висота ураження: до 21 км.

Імовірність ураження цілі однією ракетою: 0,85

Швидкість уражуваної цілі максимальна, м/с: 1000.

Загальна вартість ракетної установки NASAMS становить близько 64 мільйонів доларів.

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