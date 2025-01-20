Українська система ППО: майор ЗСУ розповів про нову розробку

В Україні можуть створювати комплекс ППО для протидії російським ракетам.

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Україна працює над створенням систем ППО / колаж: Главред, фото: Вікімедіа, Picryl

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Удосконалений комплекс ППО можуть створити в Україні

Раніше аналогічні комплекси раніше створював Ізраїль

Україна може створювати вдосконалений комплекс ППО, заявив військовий аналітик, майор запасу, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

Як підкреслив він у коментарі Каналу 24, навряд чи буде створювати повністю новітній комплекс ППО для протидії російським ракетам.

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"Я не думаю, що це буде повністю новітній комплекс. Це буде на базі того, що у нас було. Але там буде вдосконалення", - зазначив експерт.

Він пояснив, що вже розпочато відповідні роботи, а аналогічні комплекси раніше створював Ізраїль.

"Є певні рухи, які ми можемо зробити, не починаючи дослідницькі роботи, конструкторські розробки. Ми можемо це зробити досить швидко на базі того, що в нас є... Це буде значно дешевше, ніж те, що нам передають партнери", - додав Гетьман.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна працює над створенням власної системи протиповітряної оборони. Також ведеться робота зі створення ракетної системи, яка могла б стати стримувальним фактором проти застосування ракет "Орешник" Росією.

Як повідомляв Главред, раніше в ГУР оцінили, чи вдарить РФ "Орешником". Росія використовувала всі доступні види зброї проти України, але може застосувати і нові, зазначив Андрій Черняк.

Нагадаємо, російська балістична ракета середньої дальності під кодовою назвою "Орешник", найімовірніше, є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубеж", заявили в британській розвідці.

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