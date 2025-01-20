Українська система ППО: майор ЗСУ розповів про нову розробку

Важливо:
- Удосконалений комплекс ППО можуть створити в Україні
- Раніше аналогічні комплекси раніше створював Ізраїль
Україна може створювати вдосконалений комплекс ППО, заявив військовий аналітик, майор запасу, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.
Як підкреслив він у коментарі Каналу 24, навряд чи буде створювати повністю новітній комплекс ППО для протидії російським ракетам.
"Я не думаю, що це буде повністю новітній комплекс. Це буде на базі того, що у нас було. Але там буде вдосконалення", - зазначив експерт.
Він пояснив, що вже розпочато відповідні роботи, а аналогічні комплекси раніше створював Ізраїль.
"Є певні рухи, які ми можемо зробити, не починаючи дослідницькі роботи, конструкторські розробки. Ми можемо це зробити досить швидко на базі того, що в нас є... Це буде значно дешевше, ніж те, що нам передають партнери", - додав Гетьман.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна працює над створенням власної системи протиповітряної оборони. Також ведеться робота зі створення ракетної системи, яка могла б стати стримувальним фактором проти застосування ракет "Орешник" Росією.
Як повідомляв Главред, раніше в ГУР оцінили, чи вдарить РФ "Орешником". Росія використовувала всі доступні види зброї проти України, але може застосувати і нові, зазначив Андрій Черняк.
Нагадаємо, російська балістична ракета середньої дальності під кодовою назвою "Орешник", найімовірніше, є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубеж", заявили в британській розвідці.
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Хто такий Олексій Гетьман?
Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.
Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.
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