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"Путіна заманюють у пастку": Подоляк упевнений, що США хочуть "дотиснути Росію"

Віталій Кірсанов
28 лютого 2025, 11:06
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За словами Подоляка, угода про корисні копалини міститиме ще 2 додаткових.
Подоляк
Подоляк упевнений, що США прагнуть "дотиснути Росію" / колаж: Главред, фото: скріншот із відео, kremlin.ru

Що сказав Подоляк:

  • Трамп має максимально прагматичну позицію щодо РФ
  • Україна та США погодили "рамкову угоду" про корисні копалини
  • Україна хоче отримати реальні гарантії безпеки

Через заяви президента Дональда Трампа складається враження, що позиція США щодо війни в Україні є проросійською. Однак заяви американського президента мають прагматичне підґрунтя. Таку думку висловив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу".

За словами Подоляка, Дональд Трамп заманює російського диктатора Володимира Путіна в пастку. Подоляк переконаний, що нібито проросійська позиція Трампа це тільки те, що здається на перший погляд. Насправді ж президент США має максимально прагматичну позицію і хоче отримати на певному падінні Росії 3 речі:

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  • практично монопольний доступ до російських ресурсів;
  • практично монопольний контроль над цими ресурсами і зовнішньою політикою в певний момент;
  • повністю принизити Росію.

"Це його прагматичний підхід, тому що Трамп вважає, що це дасть йому трильйони доларів прямої прибутковості. Він хоче домінувати, хоче зробити те, що Сполучені Штати давно хотіли, але вагалися, тому що це глобальний політичний процес - хоче повністю взяти Росію під васальний контроль за мінімальну суму", - зазначив Подоляк.

Нині Трамп не готовий жорстко говорити з Росією, бо бачить перспективи отримати контроль над ресурсною базою Росії. Тому Сполучені Штати в рамках своєї стратегії дотримуються концепту обережних коментарів щодо Росії.

"Трамп тримає відкритим для Росії "вікно можливостей" на певний час, щоб заманити їх у пастку, отримати те, що хоче отримати, а після того, ультимативно щось вимагати. Саме тому Трамп не хоче через жорсткі заяви щодо Росії це "вікно" закрити", - пояснив радник глави ОПУ.

За його словами, угода про корисні копалини міститиме ще 2 додаткових.

Україна та США погодили "рамкову угоду" щодо корисних копалин. Вона чітко фіксує, що Україна хоче отримувати доходи з родовищ разом із партнерами та гарантії безпеки, які потім будуть розширені.

"Буде 2 додаткові угоди. Перша - інвестиційно-економічна, де буде прописано, які кошти підуть у фонд оновлення. Друга - угода про гарантії безпеки", - зазначив Подоляк.

Ця угода відкриває нам двері до історико-стратегічного партнерства. За словами радника глави ОП, Україна не отримає одразу всі ці бонуси та преференції, як, наприклад, Ізраїль, але ця угода є надзвичайно позитивною для нашої держави.

Економічна угода деталізуватиме механізм інвестицій, розподіл доходів і фінансові зобов'язання. Водночас, угода про гарантії безпеки передбачатиме постачання зброї відповідно до узгодженої номенклатури.

Що конкретно Україна хоче отримати в обмін на свої ресурси

В обмін на корисні копалини Україна хоче отримати реальні гарантії безпеки. За словами Подоляка, вони включають:

  • отримання систем ППО - потрібно від 15 до 25 систем із відповідною кількістю протиракет;
  • ракетні бази з відповідною кількістю ракет, розвідувальних даних, тобто цілей, які будуть закладені в ракети і відразу знищені на території Росії;
  • переоснащення нашої армії. Перш за все, вона має бути збільшена кількісно. Також мають бути впроваджені новітні системи управління, системи дозволу тощо;
  • мілітарні виробництва. Йдеться про постачання зброї сьогодні, поки Україна не вийде на певні обсяги виробництва зброї.

"Є ще один компонент, який обговорюється нашими європейськими партнерами. Це миротворчі контингенти, які можуть бути розміщені або на відповідних частинах лінії фронту, або на інфраструктурних об'єктах. Але є ще додаткове навантаження - європейські миротворчі контингенти можливі на території України, якщо США гарантуватимуть їхню підтримку з повітря", - наголосив радник глави ОПУ.

За його словами, до договору про мінеральні родовища мають бути занесені ці позиції, що стосуються безпосередньо можливостей або зобов'язань США.

Подоляк зазначив, що на сьогодні немає чітко визначеного плану щодо завершення війни. Однак це не означає, що війна не може завершитися якнайшвидше або тривати ще деякий час, а потім мати свій кінець. План припинення війни може базуватися лише на одному - примусити Росію до миру як агресора.

На думку Подоляка, США прагнуть дотиснути Росію, отримати максимальний прибуток, і тільки після цього завершити війну, досягнувши справедливого фіналу.

'Путіна заманюють у пастку': Подоляк упевнений, що США хочуть 'дотиснути Росію'
Інфографіка: Главред

Заяви Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, Трамп заявляв, що війна в Україні завершиться або дуже скоро, або взагалі ніколи. За його словами, зараз ведеться робота над тим, щоб "привести до кінця цю війну". Наступним кроком на шляху до мирного врегулювання в Україні має стати припинення вогню, і його, як вважає американський президент, можна досягти швидко.

Днями раніше Трамп уперше заговорив про те, що, ймовірно, йому не вдасться завершити війну в Україні. Водночас він зазначив, що планує зробити все можливе, щоб укласти найкращу угоду для обох сторін.

Крім того, спецпосланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф повідомив, США підійшли "дуже близько" до досягнення мирної домовленості щодо врегулювання розв'язаної Росією війни проти України. Він уточнив, що в будь-якій мирній угоді "кожна сторона збирається піти на поступки, чи то територіальні поступки, чи то економічні".

Раніше президент Зеленський анонсував переговори з Трампом 28 лютого.

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