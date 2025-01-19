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Україна не може перехопити ракету "Орешник": Сирський зробив важливу заяву

Олексій Тесля
19 січня 2025, 21:32
1621
Ведеться робота зі створення ракетної системи, яка могла б стати стримувальним фактором, заявив Олександр Сирський.
Україна не може перехопити ракету 'Орешник': Сирський зробив важливу заяву
В Україні створюють систему ППО / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Defense.gov

Головне:

  • Україна працює над створенням власної системи протиповітряної оборони
  • Нова російська ракета "Орешник" - це загроза

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна працює над створенням власної системи протиповітряної оборони.

Також ведеться робота зі створення ракетної системи, яка могла б стати стримувальним фактором проти застосування ракет "Орешник" Росією, підкреслив він в інтерв'ю ТСН. Тиждень.

відео дня

За словами головкому ЗСУ, нова російська ракета "Орешник" - "це загроза, і наразі тільки кілька систем ППО можуть її перехопити". Україна поки що не має таких систем, "але ми маємо зробити все, щоб вони з'явилися".

"Це нас спонукає до створення власної системи протиповітряної оборони, яка була б не просто протиповітряною, а протиракетною системою. Це спонукає нас активно вести і переговори з союзниками, щоб отримати таку систему", - зазначив український воєначальник.

Україна не може перехопити ракету 'Орешник': Сирський зробив важливу заяву
/ Главред

Він переконаний, що це має стати поштовхом для створення сучасної ракетної системи, яка могла б бути стримувальним фактором проти застосування такої зброї росіянами.

"Роботи (зі створення українських комплексів ППО, ред.) ведуться активно в цьому напрямку. Я сподіваюся, що ми найближчим часом отримаємо для нас бажаний результат", - додав Сирський.

Дивіться відео - у нас немає систем, які можуть перехопити "Орешник":

Україна не може перехопити ракету 'Орешник': Сирський зробив важливу заяву
/ Скриншот

Раніше з'явився прогноз нового ракетного удару РФ. Удар РФ "Ореник" по заводу Південмаш не приніс ворогові очікуваного успіху, вважає Іван Яковина.

Як повідомляв Главред, раніше в ГУР оцінили, чи вдарить РФ "Орешником". Росія використовувала всі доступні види зброї проти України, але може застосувати і нові, зазначив Андрій Черняк.

Нагадаємо, російська балістична ракета середньої дальності під кодовою назвою "Орешник", найімовірніше, є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубеж", заявили в британській розвідці.

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Хто такий Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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