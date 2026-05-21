"Проблема з ракетами": тривожна заява ЗСУ після масованого обстрілу РФ

Питання постачання боєприпасів для систем ППО залишається гострим, наголосив Юрій Ігнат.

В Україні спостерігається дефіцит боєприпасів для систем ППО

В Україні пускові установки ППО потребують негайного поповнення

Нова атака РФ може призвести до втрати того чи іншого об'єкта

Після відбиття масованих російських ударів по Україні пускові установки ППО потребують негайного поповнення ракетами.

Як розповів Новини.LIVE начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, питання постачання боєприпасів залишається гострим щодня, адже будь-яка затримка ставить під загрозу життя цивільних осіб та збереження критичної інфраструктури.

"Ось ми відбили атаку, все, комплекси вже стоять напівпорожні, нам потрібно щось поповнити, тому що наступна атака може призвести до втрати того чи іншого об’єкта, до влучання ракет у будинки тощо. Тому це питання не закривається", — пояснив він.

Представник ПС сказав, що військово-політичне керівництво України перебуває в постійному контакті з міжнародними партнерами як у форматі "Рамштайн", так і в закритих переговорних групах, щоб оперативно отримувати нові партії зенітних ракет для західних систем, таких як NASAMS та IRIS-T.

"Дійсно, проблема з ракетами існує. Ведеться комунікація з партнерами […] щодо питання надання Україні будь-якої кількості", — резюмував представник Повітряних сил.

Очікуються нові нічні обстріли: деталі

Сергій Бескрестнов попередив про можливі чергові нічні удари з боку російських військ. За його словами, противник може знову застосовувати ракети для атак на українську територію.

"Вночі ми можемо спостерігати запуски ракет, за якими послідує нова хвиля ударів. У них є достатні запаси "шахедів", щоб атакувати сьогодні і завтра", — підкреслив Бескрестнов. Він додав, що під загрозою можуть опинитися регіони центральної України.

Як повідомляв Главред, у ніч на 14 травня російська окупаційна армія атакувала Київ та область. В результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру, загинули 24 людини, серед них троє дітей, поранення отримали 48 осіб.

Нагадаємо, раніше росіяни знову масово атакували Одесу ударними БПЛА. На жаль, двоє людей постраждали. Під удари потрапив об'єкт портової інфраструктури. В результаті двох хвиль атак пошкоджено обладнання, майно та вантажний транспорт.

Раніше повідомлялося, що після ворожого удару в Полтавській області без газопостачання залишилися близько 1000 абонентів. Йдеться про мешканців кількох населених пунктів.

Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

