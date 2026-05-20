Меморандум на €90 млрд підписано: коли Україна отримає перші гроші від ЄС

Єврокомісар зазначив, що бажано, щоб в Україні вже наступного тижня прийняли необхідні рішення.

Коли Україна отримає перший транш кредиту від ЄС

Головне з новини:

ЄС готує перший транш Україні

Рада має швидко ратифікувати меморандум

Кредит супроводжується фіскальними реформами

Європейський Союз погодив новий масштабний кредит для України - 90 мільярдів євро, і перші кошти Київ може отримати вже у червні. Про це повідомив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, оголосивши про підписання меморандуму, який відкриває шлях до фінансування та запускає пакет реформ, узгоджених із МВФ.

Домбровскіс підкреслив, що документ визначає чіткі умови, які Україна має виконати, зокрема у сфері фіскальної політики, управління державними фінансами та мобілізації внутрішніх доходів. Сам політик наголосив на важливості реформи для економічної стійкості країни:

"Підписавши меморандум про взаєморозуміння щодо надання Україні макрофінансової допомоги у вигляді позики, ми готуємося здійснити перший платіж у червні. Ця підтримка та пов’язані з нею реформи зміцнять економіку, сприятимуть зростанню державних доходів, а також боротьбі з корупцією".

Чому Верховна Рада має діяти швидко

У коментарі агентству "Укрінформ" єврокомісар уточнив, що для запуску програми українському парламенту необхідно оперативно ратифікувати меморандум - бажано вже на початку наступного тижня. За його словами, це дозволить ЄС без затримок здійснити перший транш і забезпечити подальше виконання узгоджених реформ.

Виділення 90 мільярдів євро для України - останні новини

Як писав раніше Главред, наприкінці квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що країни Євросоюзу розблокували пакет макрофінансової підтримки для України на 90 мільярдів євро та 20-й пакет санкцій проти країни-агресора Росії.

Крім того, Європейський Союз розглядає можливість прив’язати частину нового кредитного пакета для України до ухвалення непопулярних податкових рішень, які давно викликають суперечки всередині країни. За даними джерел Bloomberg, ідеться про 8,4 млрд євро макрофінансової допомоги, яку Київ розраховує отримати вже цього року.

Нагадаємо, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна може отримати перший транш кредиту в розмірі 90 млрд євро вже до кінця цього кварталу, який закінчується в квітні.

Про джерело: Укрінформ Державне інформаційне агентство, яке щодня публікує близько 500 інформаційних та аналітичних повідомлень українською, англійською, іспанською, німецькою, французькою, польською та японською мовами і майже 200 оригінальних фотознімків. Попередник Укрінформу - Українське телеграфне агентство почало діяти 16 березня 1918 року.

