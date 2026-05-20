Фіналістка шоу "Холостяк" потрапила до лікарні: Цимбалюк відреагував

Олена Кюпелі
20 травня 2026, 15:41
Анастасія Половінкіна потрапила до інфекційної лікарні в Києві.
Тарас Цимбалюк та Анастасія Половінкіна —
Тарас Цимбалюк та Анастасія Половінкіна були перспективною парою / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасія Половінкіна

  • Що сталося з Половінкіною
  • Чому вона опинилася в лікарні

Українська блогерка та фіналістка романтичного реаліті-шоу "Холостяк-14" Анастасія Половінкіна знову опинилася в лікарні.

Про це знаменитість написала на своїй сторінці в Instagram.

Виявилося, що молоду жінку вкусив кліщ, і його укус спричинив серйозні ускладнення зі здоров'ям. Половінкіна розповіла, що кліщ впав їй на голову.

Анастасія Половінкіна потрапила до лікарні
Анастасія Половінкіна потрапила до лікарні / Фото Instagram/polovynkina_

Під вечір вона почала погано почуватися, тому вирішила пити чаї та лежати в ліжку. Однак їй ставало гірше, і почала набрякати шия та область вилиць.

Вже перед походом до лікаря Настя вирішила помити голову. Саме тоді вона й виявила кліща у волоссі. Після цього її терміново госпіталізували та поставили під крапельницю.

"Кліщі — це не смішно, і треба бути дуже уважними!" — написала під дописом Анастасія.

Анастасія Половінкіна потрапила до лікарні
Анастасія Половінкіна потрапила до лікарні / Фото Instagram/polovynkina_

Вона також публікувала кадри з лікарні та вікно з ґратами, через яке друзі передавали їжу героїні шоу.

У коментарі до допису дівчини також долучився Тарас Цимбалюк. "Обіймаю тебе, Настюш", — написала вона.

Цимбалюк підтримав Половінкіну
Цимбалюк підтримав Половінкіну / Скріншот

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше 11-річна дочка колишньої дівчини українського боксера Володимира Кличка Хейден Панеттьєрі, Кая, називає свою маму "Брітні" на честь однієї з культових ролей актриси.

Раніше також українська співачка Гайтана, яка нібито відмовилася виступити безкоштовно на благодійному концерті і запросила астрономічну суму за одну пісню,зробила заяву щодо скандалу.

Про реаліті-шоу "Холостяк"

"Холостяк" — реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

Розвідка "злила" таємні документи Кремля: що готує Росія проти України

