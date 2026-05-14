Фокус на Київ та Кременчук: вночі РФ запустила балістичні ракети та рої дронів по Україні

Також під атакою опинилися Біла Церква, Чорноморськ, Харків, Суми.

https://glavred.net/ukraine/fokus-na-kiev-i-kremenchug-rf-zapustila-ballistiku-i-roi-dronov-po-ukraine-10764536.html Посилання скопійоване

Армія РФ завдала масованого удару ракетами та дронами по Україні / Колаж: Главред, фото: Сили оборони Півдня, ДСНС, скріншот

Головні цифри:

Щонайменше 10 балістичних ракет атакували столицю та регіони

Близько 90 дронів було направлено на Київ і Кременчук за ніч

Обстріли охопили понад сім великих міст і областей України

У ніч на 14 травня російська окупаційна армія завдала масованого комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Монітори розповіли, які міста зазнали ударів і скільки ракет та дронів запустили окупанти.

Окупанти продовжили атакувати територію України вночі після тривалої атаки 13 травня.

відео дня

"Фокус атаки був на Києві, Кременчуці та окремих районах центральних областей України", - повідомляє моніторинговий канал monitor.

Увечері були застосовані аеробалістичні ракети "Кинджал" у напрямку міста Старокостянтинів в Хмельницькій області.

Ближче до першої години ночі ворог направив балістичні ракети по Кременчуку. Водночас групи ударних та імітаційних БПЛА були спрямовані на Київ та передмістя. Столицю України атакували о другій-третій годині ночі.

Починаючи з третьої години, ночі армія РФ почала застосовувати балістику з Брянська та Курська у напрямку Києва.

"Загалом було запущено щонайменше 10 одиниць балістичної зброї. Близько четвертої ранку крилаті ракети Х-101, запущені стратегічною авіацією, досягли Києва. Ближче до п'ятої ранку ворог направив близько 40 одиниць ударних БПЛА в район Кременчука. Додатково запустив щонайменше 50 БПЛА в напрямку Києва", — йдеться в повідомленні.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Також під атакою перебували Біла Церква, Чорноморськ, Харків, Суми.

Відомо про "прильоти" в цивільну забудову, житлові будинки. В результаті атаки є жертви та поранені.

"Протягом ранку та дня можуть бути запущені додаткові ударні БПЛА. Будьте уважні та обережні", - додали на каналі.

Обстріл України 14 травня - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 14 травня російська окупаційна армія атакувала Київ та область. В результаті обстрілу пошкоджено житлові забудови та цивільну інфраструктуру.

Руйнування зафіксовані в декількох районах Києва. Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що станом на 07:42 відомо, що в результаті атаки постраждали 29 осіб. Одна людина загинула.

Всю ніч Київщина також перебувала під масованою ворожою атакою. Наслідки атаки фіксують у шести районах області. Постраждали люди.

Вранці 14 травня РФ повторно атакувала Київ. У місті – вибухи та дим. Детальніше читайте в матеріалі: У Києві – нові вибухи, є загроза "Кинджалів": перші подробиці.

Українців попереджали про масований удар РФ

Як писав Главред, 12 травня моніторинговий канал ЄРадар повідомив, що окупанти здійснюють передислокацію літаків стратегічної авіації з Далекого Сходу на аеродроми в західній частині Росії.

Таким чином, армія РФ завершила підготовку до завдання масованого ракетно-дронового удару по території України.

"Цілі – без змін. Західні та центральні частини України", – йшлося у повідомленні.

Інші новини:

Про ресурс: monitor Telegram-канал monitor орієнтований на моніторинг ворожої авіації та військової активності. На каналі можна знайти інформацію про ракетні удари, дрони та загрози повітряного нападу. Оперативні повідомлення про запуски ракет та інших засобів повітряного нападу цитуються українськими ЗМІ та іноземними медіа. Канал має понад 900 тисяч підписників і активну аудиторію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред