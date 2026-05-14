Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Фокус на Київ та Кременчук: вночі РФ запустила балістичні ракети та рої дронів по Україні

Анна Ярославська
14 травня 2026, 07:38оновлено 14 травня, 08:28
google news Підпишіться
на нас в Google
Також під атакою опинилися Біла Церква, Чорноморськ, Харків, Суми.
Ракетний удар, дрони, Київ
Армія РФ завдала масованого удару ракетами та дронами по Україні / Колаж: Главред, фото: Сили оборони Півдня, ДСНС, скріншот

Головні цифри:

  • Щонайменше 10 балістичних ракет атакували столицю та регіони
  • Близько 90 дронів було направлено на Київ і Кременчук за ніч
  • Обстріли охопили понад сім великих міст і областей України

У ніч на 14 травня російська окупаційна армія завдала масованого комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Монітори розповіли, які міста зазнали ударів і скільки ракет та дронів запустили окупанти.

Окупанти продовжили атакувати територію України вночі після тривалої атаки 13 травня.

відео дня

"Фокус атаки був на Києві, Кременчуці та окремих районах центральних областей України", - повідомляє моніторинговий канал monitor.

Увечері були застосовані аеробалістичні ракети "Кинджал" у напрямку міста Старокостянтинів в Хмельницькій області.

Ближче до першої години ночі ворог направив балістичні ракети по Кременчуку. Водночас групи ударних та імітаційних БПЛА були спрямовані на Київ та передмістя. Столицю України атакували о другій-третій годині ночі.

Починаючи з третьої години, ночі армія РФ почала застосовувати балістику з Брянська та Курська у напрямку Києва.

"Загалом було запущено щонайменше 10 одиниць балістичної зброї. Близько четвертої ранку крилаті ракети Х-101, запущені стратегічною авіацією, досягли Києва. Ближче до п'ятої ранку ворог направив близько 40 одиниць ударних БПЛА в район Кременчука. Додатково запустив щонайменше 50 БПЛА в напрямку Києва", — йдеться в повідомленні.

Фокус на Київ та Кременчук: вночі РФ запустила балістичні ракети та рої дронів по Україні
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Також під атакою перебували Біла Церква, Чорноморськ, Харків, Суми.

Відомо про "прильоти" в цивільну забудову, житлові будинки. В результаті атаки є жертви та поранені.

"Протягом ранку та дня можуть бути запущені додаткові ударні БПЛА. Будьте уважні та обережні", - додали на каналі.

Обстріл України 14 травня - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 14 травня російська окупаційна армія атакувала Київ та область. В результаті обстрілу пошкоджено житлові забудови та цивільну інфраструктуру.

Руйнування зафіксовані в декількох районах Києва. Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що станом на 07:42 відомо, що в результаті атаки постраждали 29 осіб. Одна людина загинула.

Всю ніч Київщина також перебувала під масованою ворожою атакою. Наслідки атаки фіксують у шести районах області. Постраждали люди.

Вранці 14 травня РФ повторно атакувала Київ. У місті – вибухи та дим. Детальніше читайте в матеріалі: У Києві – нові вибухи, є загроза "Кинджалів": перші подробиці.

Українців попереджали про масований удар РФ

Як писав Главред, 12 травня моніторинговий канал ЄРадар повідомив, що окупанти здійснюють передислокацію літаків стратегічної авіації з Далекого Сходу на аеродроми в західній частині Росії.

Таким чином, армія РФ завершила підготовку до завдання масованого ракетно-дронового удару по території України.

"Цілі – без змін. Західні та центральні частини України", – йшлося у повідомленні.

Інші новини:

Про ресурс: monitor

Telegram-канал monitor орієнтований на моніторинг ворожої авіації та військової активності.

На каналі можна знайти інформацію про ракетні удари, дрони та загрози повітряного нападу.

Оперативні повідомлення про запуски ракет та інших засобів повітряного нападу цитуються українськими ЗМІ та іноземними медіа.

Канал має понад 900 тисяч підписників і активну аудиторію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини України війна Росії та України ракетний удар атака дронів Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Влучання у порти, удари по об'єктах енергетики та житлових будинках: усі подробиці нічного обстрілу України

Влучання у порти, удари по об'єктах енергетики та житлових будинках: усі подробиці нічного обстрілу України

09:38Україна
Чи говорили про Україну і що чекає на Тавань: підсумки зустрічі Трампа та Сі

Чи говорили про Україну і що чекає на Тавань: підсумки зустрічі Трампа та Сі

09:38Світ
Більше 1500 БПЛА запустили по Україні: Зеленський розкрив нові деталі атаки РФ

Більше 1500 БПЛА запустили по Україні: Зеленський розкрив нові деталі атаки РФ

09:31Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 14 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Коли у 2026 році Вознесіння Господнє: дата свята, традиції та заборони

Коли у 2026 році Вознесіння Господнє: дата свята, традиції та заборони

Китайський гороскоп на завтра, 14 травня: Мавпам — зізнання, Собакам — кокетство

Китайський гороскоп на завтра, 14 травня: Мавпам — зізнання, Собакам — кокетство

Чоловік двічі встановлював сонячні панелі: про що він згодом пошкодував

Чоловік двічі встановлював сонячні панелі: про що він згодом пошкодував

Все різко полетіло вниз: новий курс валют на 14 травня

Все різко полетіло вниз: новий курс валют на 14 травня

Останні новини

09:38

Влучання у порти, удари по об'єктах енергетики та житлових будинках: усі подробиці нічного обстрілу України

09:38

Чи говорили про Україну і що чекає на Тавань: підсумки зустрічі Трампа та Сі

09:31

Більше 1500 БПЛА запустили по Україні: Зеленський розкрив нові деталі атаки РФФото

09:30

Суд обрав запобіжний захід Андрію Єрмаку – що відомо

09:17

Життя вже не буде таким, як раніше: астрологи назвали головних щасливців травня

Путін ризикує опинитися в глухому куті через 8-12 місяців – МорозовПутін ризикує опинитися в глухому куті через 8-12 місяців – Морозов
08:55

РФ влаштувала наймасштабнішу атаку за всю війну: скільки цілей випустили по УкраїніФото

08:25

Карта Deep State онлайн за 14 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:23

"Все горіло, люди кричали": поранений мешканець будинку в Києві розповів про ударФото

08:13

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 14 травня (оновлюється)

Реклама
07:38

Фокус на Київ та Кременчук: вночі РФ запустила балістичні ракети та рої дронів по Україні

07:24

Скільки людей потрібно на фронті: Ігор Луценко назвав важливий нюансПогляд

07:06

У Києві — нові вибухи, існує загроза удару "Кинджалами": перші подробиці

06:42

"Удари" та руйнування в Києві та області після атаки РФ, десятки постраждалих — свіжі даніФотоВідео

06:00

Євробачення 2026: коли виступає LELEKA і як голосувати у другому півфіналіВідео

05:50

Багатство накриє з головою: для яких знаків зодіаку відкриються двері достатку

05:14

Дерев’яна, пластикова чи металева - фахівці розкрили, яка кухонна дошка найкраща

04:41

Про огидність цієї закуски в СРСР ходили легенди: навряд чи за нею хтось сумує

04:30

Вдарить майже 6-бальний шторм: країну атакує сильна магнітна буря

04:11

Не просто звичка: навіщо ми стукаємо по дереву та як ритуал притягує удачу

03:30

Гороскоп Таро на червень 2026: на кого чекають нові знайомства, прибуток і важливий вибірВідео

Реклама
03:20

Київ під комбінованою атакою: пошкоджені будинки, під завалами люди, деталиФото

03:02

Жінка перевірила камеру, поки її кішка була сама вдома: побачене здивувало

02:37

Звідки взялися каштани в Києві та до чого тут Кремль: історик розкрив секретВідео

02:23

У Сумах пролунав вибух: чоловік підірвав себе гранатою

01:40

Ракети та купа "шахедів": Україна під ворожою атакою, де лунали вибухи

01:30

Росіяни відрізали голови українським військовим: Генштаб опублікував деталі

01:15

Жорсткі рушники знову стануть пухнастими: простий дієвий метод без оцтуВідео

13 травня, середа
23:57

Путін втрачає керованість ситуацією: як Кремль заганяє себе в глухий кутВідео

23:48

Буде +3 і литимуть грозові дощі: синоптики здивували прогнозом

23:21

Багато хто робить це біля банкомата: помилка, яка грає на руку шахраям

22:08

Головна помилка травня: садівник розкрив, що приваблює морквяну муху на грядкуВідео

21:49

РФ підняла у повітря літаки: коли полетять крилаті ракети

21:42

Здійснено запуск перших ракет по Україні - Зеленський попередив про загрозу

21:35

Путін постав перед серйозним вибором: які три сценарії може розглянути КремльВідео

21:32

Як охолодити кімнату без кондиціонера: ефективні бюджетні лайфхаки

20:49

Дипломатичний тупик під акомпанемент ракет: чи справді Путін готовий до миру

20:32

Буде ще кілька хвиль атак: "Флеш" - про те, коли закінчиться обстріл

20:17

Чим кропити дерева після цвітіння: захист персика та абрикоса в травні

20:01

Гальмують усюди: дівчина перетворила стару швидку на будинок на колесах

19:46

"Заряджена" лунка для огірків: домашній коктейль для міцного вкоріненняВідео

Реклама
19:29

Смачні як бабусині: лінивий рецепт горішків зі згущеним молоком за 25 хвилин

19:28

Ритуали пілотів: навіщо військові льотчики палять порожні труни та піаніно

19:15

Російські МіГ-31К запустили ракети "Кинджал" по Україні: де прогриміли вибухи

19:10

Росія хоче диктувати нові умови: Невзлін про плани КремляПогляд

19:07

Власники роблять фатальну помилку: чому кіт б'ється задніми лапами, коли кусаєВідео

18:52

Кошеня знайшли вкритим дивною масою: рятувальники були приголомшеніВідео

18:39

Козеня вирішило поборотися з котом: очевидець був вражений тим, чим все закінчилось

18:35

Найвірніші друзі за гороскопом: хто вміє зберігати таємниці

18:33

Боролися за кінцівку: що відомо стан немовляти після удару по Кривому Рогу

18:22

Найближчим часом можуть полетіти ракети: Зеленський попередив про нову атакуФото

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини Одеси
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти