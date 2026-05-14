Більше 1500 БПЛА запустили по Україні: Зеленський розкрив нові деталі атаки РФ

Президент розповів, що у Дарницькому районі Києва під завалами багатоповерхівк досі шукають людей.

Масований удар по Києву 14 травня

Ключові тези:

У Києві з-під завалів дев’ятиповерхівки врятовано десятки людей

РФ застосувала понад 1560 дронів за добу

Головний удар припав на Київ, пошкоджено 20 локацій

З-під завалів дев’ятиповерхового житлового будинку у Дарницькому районі Києва врятовано десятки людей. Одна людина загинула. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз у Києві триває рятувальна операція на місці російського дронового удару по житловій девʼятиповерхівці – у будинку повністю зруйновано підʼїзд... На жаль, одна людина загинула. Мої співчуття рідним і близьким. Під завалами ще можуть бути люди", - розповів глава держави. відео дня

Зеленський зазначив, що цієї ночі Росія випустила по Україні понад 670 ударних дронів і 56 ракет різних типів, зокрема балістичних, аеробалістичних і крилатих. Головною ціллю ворога був Київ.

"У місті є пошкодження на 20 локаціях. Це звичайні житлові будинки, школа, ветеринарна клініка, інша суто цивільна інфраструктура. Також є руйнування в Київській області, були такі ж терористичні удари по енергетиці в Кременчуку, портовій та житловій забудові в Чорноморську", - додав він.

Загалом, за словами президента, з початку попередньої доби Росія застосувала понад 1560 дронів проти українських міст і громад. Зеленський наголосив, що такі удари не свідчать про наближення завершення війни.

"Це точно не дії тих, хто вважає, що війна йде до завершення. Важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту нашого неба. Програма PURL потрібна, щоб Україна могла захиститися від таких ударів балістики. І так само в інтересах усіх, хто прагне миру, потрібно продовжувати тиск на Росію. Дякую всім, хто разом з Україною", - додав він.

Яка особливість атаки - дані ГУР

В ГУР напередодні повідомили, що Росія проводить масштабну комбіновану атаку по Україні. Основними цілями можуть бути об’єкти енергетики, оборонної промисловості, урядові будівлі та інша критична інфраструктура у великих містах.

Першою хвилею ворог запустив велику кількість ударних дронів, намагаючись перевантажити українську систему ППО та відкрити шлях для наступних ударів. За даними розвідки, далі ворог здійснив масовані запуски крилатих і балістичних ракет із повітря та моря.

У ніч на 14 травня Росія здійснила комбіновану атаку по Києву із застосуванням дронів і ракет. У столиці пролунали вибухи, зафіксовано пожежі, руйнування та падіння уламків у різних районах міста.

Найбільше постраждали Дарницький, Оболонський, Дніпровський, Голосіївський, Солом’янський і Шевченківський райони. У Дарницькому районі частково обвалився житловий будинок Також виникли пожежі на АЗС, у гаражах і нежитлових будівлях.

Як повідомляв Главред, рятувальні служби продовжують пошукові роботи у столиці. Крім того, вранці 14 травня у Києві знову лунали вибухи під час повітряної тривоги.

Повітряні сили повідомили, що загалом ворог випустив 731 засіб повітряного нападу. Українська ППО збила або подавила 693 цілі.

Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

