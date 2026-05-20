Зеленський назвав напрямки нового наступу РФ з півночі: що готує Кремль

Зеленський повідомив про загрозу з боку Білоруського та Брянського напрямків, які можуть бути використані Росією для наступу на північ України.

Зеленський назвав напрямки нового наступу РФ з півночі

Про що йдеться у матеріалі:

Росія розглядає сценарій наступу на Чернігівсько-Київський напрямок

Україна посилює північну оборону та вживає превентивних заходів

Наслідки для Білорусі у разі втягнення у війну будуть значними

Російські окупаційні війська готують новий наступ на територію України з північного напрямку. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення, яке транслював Офіс президента України.

За словами Володимира Зеленського, сьогодні на засіданні Ставки разом із представниками військових структур, розвідки, СБУ та МЗС обговорили ситуацію на Білоруському і Брянському напрямках.

"Саме звідти росіяни розглядають сценарій додаткових нападів на Україну проти північних регіонів, наш Чернігівсько-Київський напрямок", - зазначив він

Президент повідомив, що вже вживаються заходи для посилення оборони на цьому напрямку, а військовому командуванню надано відповідні доручення. Окремо також здійснюються превентивні дії як щодо Білорусі, так і щодо окремих районів Росії, звідки потенційно може виходити загроза.

Зеленський також наголосив на важливості активної роботи МЗС України, зазначивши, що дипломатичний тиск на Білорусь необхідно посилювати та активніше координувати ці зусилля з міжнародними партнерами.

"Чесно кажучи, набридло вже, що постійно є така загроза для України, що росіяни в якийсь момент можуть втягнути Білорусь у розширення війни. Там повинні розуміти, наслідки для них будуть значними. Додаткові завдання щодо цієї загрози є для нашої розвідки, поки не публічні завдання. Окремо, щодо російської території, у нас теж є конкретні можливості реагувати на будь-яку загрозу", - підсумував він.

Який сценарій загрози з боку Білорусі для України

Як писав Главред, військовий експерт Роман Світан заявив, що на цей момент армія Білорусі не є реальною загрозою для України через обмежену чисельність та відсутність підготовки до наступальних операцій.

Водночас він зазначив, що більш серйозний ризик може полягати у можливому проникненні російських спецслужб у середню управлінську ланку білоруських військових структур.

"Частина рот чи взводів, чи ДРГ можуть виконати завдання з розхитування ситуації – втягнути армію Білорусі у протистояння з Україною", – сказав він в ефірі 24 каналу.

Також полковник запасу ЗСУ наголосив, що Україні слід обережно реагувати на потенційні провокації з боку Білорусі. Світан не виключає, що вони можуть бути організовані не офіційною владою Мінська, а російськими спецслужбами.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше попереджав про плани російського Генштабу щодо наступальних операцій з території Білорусі, через які лінія фронту може суттєво розширитися. У Генштабі не виключають локальних провокацій біля кордону. Українська розвідка вже відстежує активність на північному напрямку.

Як раніше повідомляв Главред, Росія та Білорусь розпочали масштабні ядерні навчання із залученням авіації та флоту, у яких беруть участь понад 64 тисячі військових і стратегічні ракетоносці. У МЗС України наголосили, що такі маневри створюють безпрецедентний виклик для системи глобальної безпеки та є частиною ядерного шантажу Кремля.

Зазначимо, що моніторингові канали вже фіксували перекидання російських МіГ-31К до Білорусі, здатних нести гіперзвукові ракети. Через наближення російської авіації до кордонів України повітряні тривоги можуть лунати значно частіше. Навчання поблизу українського кордону триватимуть щонайменше до 30 травня.

Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

