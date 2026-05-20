Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Росія вдарила по Україні радіоактивним "Шахедом": що відомо про нову загрозу

Юрій Берендій
20 травня 2026, 22:25
google news Підпишіться
на нас в Google
Військовий експерт пояснив, навіщо РФ оснащуває "Шахеди" ракетами Р-60 та що може означати радіоактивне випромінювання на окремих елементах дронів.
Росія вдарила по Україні радіоактивним 'Шахедом': що відомо про нову загрозу
Росія вдарила по Україні радіоактивним "Шахедом" - Жданов оцінив загрозу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, СБУ

Про що йдеться у матеріалі:

  • Ракети Р-60 на дронах потрібні для боротьби з авіацією України
  • Радіація на уламках не свідчить про застосування ядерної зброї
  • Ворог міг використати брудну бомбу для створення паніки серед людей

СБУ зафіксувала підвищений рівень радіації на уламках російської ракети, яку окупанти встановили на модернізований ударний дрон "Герань-2" під час атаки на Чернігівщину в ніч на 7 квітня цього року. Про нову потенційну загрозу для українців розповів у коментарі ТСН.ua військовий експерт Олег Жданов.

У СБУ уточнили, що йдеться про фрагменти ракети Р-60 класу "повітря–повітря", виявлені поблизу селища Камка. Під час радіаційної розвідки поруч з уламками безпілотника та ракети було зафіксовано рівень гамма-випромінювання 12 мкЗв/год, що значно перевищує природний фон і може становити небезпеку для здоров’я людей.

відео дня

"За результатами досліджень встановлено, що до складу бойової частини російської ракети входять уражаючі елементи зі збідненого урану ідентифіковані як Уран-235 та Уран-238", - вказували в СБУ.

  • СБУ виявила підвищений радіаційний фон на уламках російського ударного дрона
    СБУ виявила підвищений радіаційний фон на уламках російського ударного дрона Фото: СБУ
  • СБУ виявила підвищений радіаційний фон на уламках російського ударного дрона
    СБУ виявила підвищений радіаційний фон на уламках російського ударного дрона Фото: СБУ
  • СБУ виявила підвищений радіаційний фон на уламках російського ударного дрона
    СБУ виявила підвищений радіаційний фон на уламках російського ударного дрона Фото: СБУ
  • СБУ виявила підвищений радіаційний фон на уламках російського ударного дрона
    СБУ виявила підвищений радіаційний фон на уламках російського ударного дрона Фото: СБУ
  • СБУ виявила підвищений радіаційний фон на уламках російського ударного дрона
    СБУ виявила підвищений радіаційний фон на уламках російського ударного дрона Фото: СБУ
  • СБУ виявила підвищений радіаційний фон на уламках російського ударного дрона
    СБУ виявила підвищений радіаційний фон на уламках російського ударного дрона Фото: СБУ
  • СБУ виявила підвищений радіаційний фон на уламках російського ударного дрона
    СБУ виявила підвищений радіаційний фон на уламках російського ударного дрона Фото: СБУ
  • СБУ виявила підвищений радіаційний фон на уламках російського ударного дрона
    СБУ виявила підвищений радіаційний фон на уламках російського ударного дрона Фото: СБУ

Олег Жданов пояснив, що використання ракети Р-60 на "Шахедах" не є новою тактикою. За його словами, такі ракети застосовують для протидії українській армійській авіації, яка здійснює перехоплення дронів.

"Це ракета повітря-повітря для боротьби з повітряними цілями. Вони таким чином хочуть боротися з нашою армійською авіацією, яка вилітає на знищення "Шахедів"", — пояснив він.

Водночас Жданов підкреслив, що зафіксоване випромінювання не свідчить про використання ядерної зброї. На його думку, російські військові могли навмисно розмістити в дроні або ракеті елементи з радіоактивним забрудненням. Він припустив, що це може бути одним із варіантів так званої "брудної бомби", метою якої є не стільки завдання прямої шкоди, скільки створення паніки серед населення.

За словами експерта, основний ефект у такому випадку пов’язаний не з самим рівнем випромінювання від невеликого елемента, а з психологічним впливом на людей.

Жданов також порівняв такі дії РФ із застосуванням заборонених методів впливу, зокрема використанням хімічних речовин проти українських військових.

Водночас він наголосив, що робити остаточні висновки поки зарано. Потрібно з’ясувати, чи радіоактивний елемент був встановлений навмисно, чи окремі деталі просто перебували поблизу джерела випромінювання. Експерт пояснив, що металеві предмети здатні накопичувати радіацію. Якщо вони тривалий час знаходяться біля джерела випромінювання, то можуть самі почати випромінювати радіацію, а усунути таке забруднення потім доволі складно.

"Тут треба ще розібратися. Навмисна це була деталь, яка випромінює, чи вона десь перебувала біля якогось джерела радіації і набралася", — підсумував він.

Росія вдарила по Україні радіоактивним 'Шахедом': що відомо про нову загрозу
"Шахед" / Інфографіка: Главред

Росія модернізовує "Шахеди" - в чому загроза

Як писав Главред, Росія продовжує вдосконалювати ударні безпілотники типу "Шахед", зокрема вже застосовує модифікації з реактивними двигунами. Про це в ефірі Київ24 заявив засновник оборонної компанії First Contact та учасник бойових дій Валерій Боровик.

За його словами, такі модернізовані дрони значно складніше виявляти за допомогою радіолокаційних систем.

Він зазначив, що головна проблема полягає не у потужності бойової частини безпілотників, а в обмежених можливостях мобільних груп ефективно знищувати швидкісні повітряні цілі такого типу.

Боровик також висловив думку, що Україні необхідно терміново нарощувати можливості засобів радіоелектронної боротьби та малої авіації, аби не витрачати дорогі ракети для F-16 на відносно дешеві дрони.

"Україна має випередити ворога в адаптації систем захисту до появи швидкісних безпілотників. Посилення радіоелектронної боротьби є пріоритетом у боротьбі з реактивними загрозами", - підсумував він.

Росія вдарила по Україні радіоактивним 'Шахедом': що відомо про нову загрозу
F-16 / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, що удар ракетою Х-101 по житловому будинку в Києві 14 травня забрав життя десяти людей, а рятувальники кілька діб розбирали завали багатоповерхівки у Дарницькому районі, де були повністю зруйновані поверхи з першого по дев’ятий. Президент Володимир Зеленський тоді заявив, що ракета могла бути виготовлена вже цього року. У Києві також фіксували масштабні пожежі після комбінованої атаки дронів і ракет.

Зазначимо, що масований удар РФ по заходу України та енергетичній інфраструктурі 13 травня спричинив перебої зі світлом у кількох містах. У Рівненській області тоді загинули троє людей після влучання в житловий будинок.

Як раніше повідомляв Главред, атака дронів РФ по Одесі у ніч на 18 травня призвела до руйнувань у Приморському та Київському районах міста. Після вибухів пошкодження отримали ліцей, приватні будинки та об’єкти інфраструктури. Серед постраждалих був 11-річний хлопчик.

Інші новини:

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Олег Жданов новини України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чому "Шахеди" почали долітати до Закарпаття: Ігнат назвав причину

Чому "Шахеди" почали долітати до Закарпаття: Ігнат назвав причину

23:05Війна
Росія вдарила по Україні радіоактивним "Шахедом": що відомо про нову загрозу

Росія вдарила по Україні радіоактивним "Шахедом": що відомо про нову загрозу

22:25Війна
Зростання тарифів на комуналку та знижки в платіжках: до чого готуватися українцям

Зростання тарифів на комуналку та знижки в платіжках: до чого готуватися українцям

20:13Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 20 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 20 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці фермера з коровою за 16 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці фермера з коровою за 16 с

НБУ змінює правила оплати картками: нові вимоги вже набули чинності

НБУ змінює правила оплати картками: нові вимоги вже набули чинності

Сигнал який не можна ігнорувати: чому собаки виють вночі, знайдено рішення

Сигнал який не можна ігнорувати: чому собаки виють вночі, знайдено рішення

Чотири знаки зодіаку поповнять свій гаманець: доля підкине шанс розбагатіти

Чотири знаки зодіаку поповнять свій гаманець: доля підкине шанс розбагатіти

Останні новини

23:07

Великі НПЗ РФ зупиняються після потужних ударів БпЛА – Reuters

23:05

Чому "Шахеди" почали долітати до Закарпаття: Ігнат назвав причину

23:04

Кроти й кліщі тікають від неї миттєво: яку рослину варто посадити на ділянці

23:03

Чи можна вберегти троянду: що робити, якщо на листках з'явились плями

22:25

Росія вдарила по Україні радіоактивним "Шахедом": що відомо про нову загрозуФото

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
22:04

Важливий успіх на півдні: з’явилися деталі зачистки Степногірська від росіян

21:54

Як за допомогою смартфона можна виявити кліща на тілі: неочікуваний трюк

21:03

Як сказати "несуча стіна" українською: відповідь здивує багатьох

21:01

Вступ України до Євросоюзу: Угорщина висунула Києву умову для переговорів

Реклама
20:53

Чи буде Європа змушувати Україну припинити бити по Росії: експерт дав прогнозВідео

20:47

Аліна Гросу оприлюднила ім'я свого новонародженого сина

20:27

Накличете хвороби та злидні: в які дні тижня не можна мити голову

20:13

Зростання тарифів на комуналку та знижки в платіжках: до чого готуватися українцям

19:48

Помер колишній учасник гурту ТНМК: що відомо

19:41

Зеленський назвав напрямки нового наступу РФ з півночі: що готує Кремль

19:31

Кришували мережі "порноофісів": затримано замначальника Нацполіції Житомирщини

19:25

Раніше ховались від сусідів: яка популярна сьогодні професія була соромом в СРСР

19:23

Карабахський епізод як частина біографії, яку намагаються переписати

19:10

Чому насправді коти муркочуть: секрет, про який мовчать ветеринариВідео

19:10

Другий фронт із "ПМР": Селезньов - про ризик прориву росіян до ОдесиПогляд

Реклама
18:55

Секрет рекордного врожаю огірків: одна добавка гарантує "чарівний" результатВідео

18:49

Розвідка "злила" таємні документи Кремля: що готує Росія проти України

18:31

Літак-"привид" без пілота перетнув півкраїни, а потім почався кошмар

18:30

Чи потрібно цілувати покійного в лоб: священик пояснив, як правильно прощатисяВідео

18:29

Одна кнопка в авто знизить витрату палива: водіям розкрили спосіб економії

18:24

У МВС України відповіли, чи будуть примусово повертати чоловіків з-за кордону

18:17

Впевненість Лева чи спокій Козерога: яка головна сила вашого знака зодіаку

18:11

Удари по НПЗ запускають ефект доміно - названо катастрофічний сценарій для КремляВідео

18:01

Насувається справжній Армагеддон: де будуть грози, дощі та град

17:37

Долар раптово рвонув угору, а злотий падає: курс валют на 21 травня

17:28

ЄС майже повністю відмовився від нафти РФ: експерт розповів, хто досі купує в агресора

17:24

Чому в тижні 7 днів: звідки взявся календар, за яким живе весь світ

17:20

Китай "кинув" Росію: як Сі Цзіньпін принизив Путіна в Пекіні та чого чекати Україні

17:15

Укусів можна не боятися: які запахи відлякують всіх комарів

17:12

Рибалки витягли гігантського "річкового монстра" голими рукамиВідео

16:42

Чотирьом знакам зодіаку незабаром посміхнеться удача: чиї мрії стануть реальністю

16:39

Жінка хотіла проскочити кордон з "живими коштовностями": що знайшли митникиФото

16:37

Чому в саду насправді з’являються жаби: про що сигналізує екосистема

16:30

Вчені показали, як виглядала жінка 3500 років тому

16:23

Меморандум на €90 млрд підписано: коли Україна отримає перші гроші від ЄС

Реклама
16:16

Списання Шабуніна з армії дискредитує ЗСУ та знищує мотивацію долучатися до війська, - рух "Чесна мобілізація"

16:00

Військовослужбовців ТЦК, які не були на фронті, відправлять на ротації

15:54

Що не можна робити у свято 21 травня: суворі прикмети та заборони

15:42

Буданов змусив Росію витрачати мільярди на пасивну оборону - бразильський офіцер

15:41

Фіналістка шоу "Холостяк" потрапила до лікарні: Цимбалюк відреагував

15:40

Росія має п'ять варіантів наступу на північ України - Зеленський

15:34

Загибель шоумена Максима Неліпи на фронті: з'явилося фото з його могили

15:33

Власник казино Pin-Up Дмитро Пунін, судячи з усього, придбав кастомну яхту Lamborghini

15:32

Усик – Верховен: де дивитися та несподіваний прогноз букмекерів на бій року

15:23

Гороскоп Таро на сьогодні, 21 травня: Близнюкам — правда, Леву — солодка віра

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти