Росія вдарила по Україні радіоактивним 'Шахедом': що відомо про нову загрозу

Військовий експерт пояснив, навіщо РФ оснащуває "Шахеди" ракетами Р-60 та що може означати радіоактивне випромінювання на окремих елементах дронів.

Росія вдарила по Україні радіоактивним "Шахедом" - Жданов оцінив загрозу

Про що йдеться у матеріалі:

Ракети Р-60 на дронах потрібні для боротьби з авіацією України

Радіація на уламках не свідчить про застосування ядерної зброї

Ворог міг використати брудну бомбу для створення паніки серед людей

СБУ зафіксувала підвищений рівень радіації на уламках російської ракети, яку окупанти встановили на модернізований ударний дрон "Герань-2" під час атаки на Чернігівщину в ніч на 7 квітня цього року. Про нову потенційну загрозу для українців розповів у коментарі ТСН.ua військовий експерт Олег Жданов.

У СБУ уточнили, що йдеться про фрагменти ракети Р-60 класу "повітря–повітря", виявлені поблизу селища Камка. Під час радіаційної розвідки поруч з уламками безпілотника та ракети було зафіксовано рівень гамма-випромінювання 12 мкЗв/год, що значно перевищує природний фон і може становити небезпеку для здоров’я людей.

"За результатами досліджень встановлено, що до складу бойової частини російської ракети входять уражаючі елементи зі збідненого урану ідентифіковані як Уран-235 та Уран-238", - вказували в СБУ.

Олег Жданов пояснив, що використання ракети Р-60 на "Шахедах" не є новою тактикою. За його словами, такі ракети застосовують для протидії українській армійській авіації, яка здійснює перехоплення дронів.

"Це ракета повітря-повітря для боротьби з повітряними цілями. Вони таким чином хочуть боротися з нашою армійською авіацією, яка вилітає на знищення "Шахедів"", — пояснив він.

Водночас Жданов підкреслив, що зафіксоване випромінювання не свідчить про використання ядерної зброї. На його думку, російські військові могли навмисно розмістити в дроні або ракеті елементи з радіоактивним забрудненням. Він припустив, що це може бути одним із варіантів так званої "брудної бомби", метою якої є не стільки завдання прямої шкоди, скільки створення паніки серед населення.

За словами експерта, основний ефект у такому випадку пов’язаний не з самим рівнем випромінювання від невеликого елемента, а з психологічним впливом на людей.

Жданов також порівняв такі дії РФ із застосуванням заборонених методів впливу, зокрема використанням хімічних речовин проти українських військових.

Водночас він наголосив, що робити остаточні висновки поки зарано. Потрібно з’ясувати, чи радіоактивний елемент був встановлений навмисно, чи окремі деталі просто перебували поблизу джерела випромінювання. Експерт пояснив, що металеві предмети здатні накопичувати радіацію. Якщо вони тривалий час знаходяться біля джерела випромінювання, то можуть самі почати випромінювати радіацію, а усунути таке забруднення потім доволі складно.

"Тут треба ще розібратися. Навмисна це була деталь, яка випромінює, чи вона десь перебувала біля якогось джерела радіації і набралася", — підсумував він.

Росія модернізовує "Шахеди" - в чому загроза

Як писав Главред, Росія продовжує вдосконалювати ударні безпілотники типу "Шахед", зокрема вже застосовує модифікації з реактивними двигунами. Про це в ефірі Київ24 заявив засновник оборонної компанії First Contact та учасник бойових дій Валерій Боровик.

За його словами, такі модернізовані дрони значно складніше виявляти за допомогою радіолокаційних систем.

Він зазначив, що головна проблема полягає не у потужності бойової частини безпілотників, а в обмежених можливостях мобільних груп ефективно знищувати швидкісні повітряні цілі такого типу.

Боровик також висловив думку, що Україні необхідно терміново нарощувати можливості засобів радіоелектронної боротьби та малої авіації, аби не витрачати дорогі ракети для F-16 на відносно дешеві дрони.

"Україна має випередити ворога в адаптації систем захисту до появи швидкісних безпілотників. Посилення радіоелектронної боротьби є пріоритетом у боротьбі з реактивними загрозами", - підсумував він.

Нагадаємо, що удар ракетою Х-101 по житловому будинку в Києві 14 травня забрав життя десяти людей, а рятувальники кілька діб розбирали завали багатоповерхівки у Дарницькому районі, де були повністю зруйновані поверхи з першого по дев’ятий. Президент Володимир Зеленський тоді заявив, що ракета могла бути виготовлена вже цього року. У Києві також фіксували масштабні пожежі після комбінованої атаки дронів і ракет.

Зазначимо, що масований удар РФ по заходу України та енергетичній інфраструктурі 13 травня спричинив перебої зі світлом у кількох містах. У Рівненській області тоді загинули троє людей після влучання в житловий будинок.

Як раніше повідомляв Главред, атака дронів РФ по Одесі у ніч на 18 травня призвела до руйнувань у Приморському та Київському районах міста. Після вибухів пошкодження отримали ліцей, приватні будинки та об’єкти інфраструктури. Серед постраждалих був 11-річний хлопчик.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

