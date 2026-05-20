Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Долар раптово рвонув угору, а злотий падає: курс валют на 21 травня

Руслана Заклінська
20 травня 2026, 17:37
google news Підпишіться
на нас в Google
Національний банк України знизив офіційні курси долара та євро.
Долар раптово рвонув угору, а злотий падає: курс валют на 21 травня
Курс валют на 21 травня / Колаж: Главред, фото: magnific.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде офіційний курс долара на 21 травня
  • Чи відбулися зміни у вартості євро
  • Який курс злотого встановили на 21 травня

На четвер, 21 травня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар подорожчав, євро майже не змінив позицій, а злотий дещо подешевшав. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара до гривні на 21 травня встановлено на рівні 44,23 грн/дол. Американська валюта подрожчала одразу на 7 копійок порівняно з середою, 20 травня (44,15 грн/дол.).

відео дня

Курс євро 21 травня

Щодо європейської валюти, то тенденція до падіння гривні тут також помітна, хоча відкат відбувся не так стрімко, як у випадку з доларом. Офіційний курс євро на четвер встановлено на рівні 51,30 грн/євро. Таким чином, європейська валюта після незначного зниження напередодні (51,29 грн/євро) знову поповзла вгору, додавши до своєї вартості майже копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,23/44,26 грн/дол., а до євро - 51,27/51,29 грн/євро.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс злотого 21 травня

Польська валюта цього разу вибилася із загального тренду і виявилася єдиною, проти якої гривня змогла продемонструвати зміцнення. Курс злотого 21 травня буде становити 12,06 грн/злотий, що орієнтовно на 3 копійки менше, ніж було зафіксовано у середу (12,09 грн/злотий).

Яким буде курс валют впродовж тижня - прогноз експерта

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що наприкінці травня валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, попри підвищений попит на валюту та зовнішні ризики.

За його словами, попит на валюту перевищуватиме пропозицію приблизно на 10-15%, однак цей дисбаланс компенсуватиметься діями Національного банку України, тому суттєвих коливань курсу не очікується.

Лєсовий також зазначив, що спред між курсами купівлі та продажу залишатиметься помірним, а різких стрибків готівкового курсу не прогнозується. За оцінкою експерта, у найближчий період долар перебуватиме в межах 43,75-44,35 грн, а євро — 50,5-52,5 грн.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на середу, 20 травня, Національний банк України знизив офіційні курси долара та євро, тоді як гривня зміцнила позиції. Офіційний курс долара встановлено на рівні 44,15 грн/дол.,

Економічний експерт Ярослав Романчук зазначає, що за умов погіршення економічної ситуації гривня потенційно може ослабнути до 55-60 грн/дол., однак наразі її курс підтримує Національний банк України. Він також допускає поступове зниження гривні через перерозподіл капіталів у валютні активи.

Водночас банкір Сергій Мамедов прогнозує, що у травні НБУ продовжить політику "керованої гнучкості" на валютному ринку. Підтримку гривні забезпечуватимуть валютні інтервенції регулятора та надходження міжнародної фінансової допомоги.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
валюта курс валют обмін валют курс долара Національний банк курс євро курс гривні курс НБУ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Розвідка "злила" таємні документи Кремля: що готує Росія проти України

Розвідка "злила" таємні документи Кремля: що готує Росія проти України

18:49Війна
У МВС України відповіли, чи будуть примусово повертати чоловіків з-за кордону

У МВС України відповіли, чи будуть примусово повертати чоловіків з-за кордону

18:24Україна
Насувається справжній Армагеддон: де будуть грози, дощі та град

Насувається справжній Армагеддон: де будуть грози, дощі та град

18:01Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 20 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 20 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці фермера з коровою за 16 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці фермера з коровою за 16 с

Чотири знаки зодіаку поповнять свій гаманець: доля підкине шанс розбагатіти

Чотири знаки зодіаку поповнять свій гаманець: доля підкине шанс розбагатіти

Сигнал який не можна ігнорувати: чому собаки виють вночі, знайдено рішення

Сигнал який не можна ігнорувати: чому собаки виють вночі, знайдено рішення

Як економити воду і час на кожному митті посуду: простий трюк

Як економити воду і час на кожному митті посуду: простий трюк

Останні новини

18:55

Секрет рекордного врожаю огірків: одна добавка гарантує "чарівний" результат

18:49

Розвідка "злила" таємні документи Кремля: що готує Росія проти України

18:31

Літак-"привид" без пілота перетнув півкраїни, а потім почався кошмар

18:30

Чи потрібно цілувати покійного в лоб: священик пояснив, як правильно прощатисяВідео

18:29

Одна кнопка в авто знизить витрату палива: водіям розкрили спосіб економії

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
18:24

У МВС України відповіли, чи будуть примусово повертати чоловіків з-за кордону

18:17

Впевненість Лева чи спокій Козерога: яка головна сила вашого знака зодіаку

18:11

Удари по НПЗ запускають ефект доміно - названо катастрофічний сценарій для КремляВідео

18:01

Насувається справжній Армагеддон: де будуть грози, дощі та град

Реклама
17:37

Долар раптово рвонув угору, а злотий падає: курс валют на 21 травня

17:28

ЄС майже повністю відмовився від нафти РФ: експерт розповів, хто досі купує в агресора

17:24

Чому в тижні 7 днів: звідки взявся календар, за яким живе весь світ

17:20

Китай "кинув" Росію: як Сі Цзіньпін принизив Путіна в Пекіні та чого чекати Україні

17:15

Укусів можна не боятися: які запахи відлякують всіх комарів

17:12

Рибалки витягли гігантського "річкового монстра" голими рукамиВідео

16:42

Чотирьом знакам зодіаку незабаром посміхнеться удача: чиї мрії стануть реальністю

16:39

Жінка хотіла проскочити кордон з "живими коштовностями": що знайшли митникиФото

16:37

Чому в саду насправді з’являються жаби: про що сигналізує екосистема

16:30

Вчені показали, як виглядала жінка 3500 років тому

16:23

Меморандум на €90 млрд підписано: коли Україна отримає перші гроші від ЄС

Реклама
16:16

Списання Шабуніна з армії дискредитує ЗСУ та знищує мотивацію долучатися до війська, - рух "Чесна мобілізація"

16:00

Військовослужбовців ТЦК, які не були на фронті, відправлять на ротації

15:54

Що не можна робити у свято 21 травня: суворі прикмети та заборони

15:42

Буданов змусив Росію витрачати мільярди на пасивну оборону - бразильський офіцер

15:41

Фіналістка шоу "Холостяк" потрапила до лікарні: Цимбалюк відреагував

15:40

Росія має п'ять варіантів наступу на північ України - Зеленський

15:34

Загибель шоумена Максима Неліпи на фронті: з'явилося фото з його могили

15:33

Власник казино Pin-Up Дмитро Пунін, судячи з усього, придбав кастомну яхту Lamborghini

15:32

Усик – Верховен: де дивитися та несподіваний прогноз букмекерів на бій року

15:23

Гороскоп Таро на сьогодні, 21 травня: Близнюкам — правда, Леву — солодка віра

15:10

Вівчарку знайшли на дорозі прив'язаною до бетонну: причина здивувалаВідео

14:33

ЗСУ рознесли гігантські нафтові резервуари і НПЗ: Генштаб оголосив результати

14:27

НБУ змінює правила оплати картками: нові вимоги вже набули чинності

14:15

Китайський гороскоп на завтра, 21 травня: Бикам — суперечки, Коням — скарги

14:15

Ключова галузь доходів РФ страждає: експерт розповів про наслідки ударів ЗСУ

13:59

Гороскоп на червень 2026: Овнам — зміни у фінансовій сфері, Левам — успіх гарантований

13:50

"Мандрівник у часі" показав майбутнє: Третя світова війна наближаєтьсяВідео

13:37

Почне рости наступного дня: чим підгодувати капусту після висадки у ґрунтВідео

13:28

Кінофест "Миколайчук OPEN" оголосив фільми-учасники міжнародного конкурсу

13:28

У травні Київ стане столицею спортивного маркетингу: SBC Summit Ukraine повертається вп'яте

Реклама
13:24

Декларація з "руським душком". ЗМІ побачили в звітності депутатки з Житомира Костюшко звʼязок із росіянами

13:23

Слова "взбалмошный" не існує - як правильно сказати українськоюВідео

13:18

Дружина Остапчука перенесла операцію: що сталося

12:59

Нова перешкода для миру: у Кремлі зробили цинічну заяву про переговори

12:49

Сонячні панелі з акумуляторами: чи справді вони допомагають економити

12:44

Карикатура: Цекало з дружиною висміяли в мережі за фото на червоній доріжці

12:36

"Після припинення вогню": в ОП заявили про проведення виборів та назвали дати

12:24

Жорстокий удар РФ по Конотопу: зруйновано багатоповерхівку, під завалами шукають людейФото

12:12

Світла не буде до 8 годин: коли в Україні можуть початися масові відключення

12:00

Росія намагається лякати Європу енергетичною кризою, щоб змусити ЗСУ припинити удари - Гардус

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняУсе про салоКімнатні рослини
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти