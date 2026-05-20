Долар раптово рвонув угору, а злотий падає: курс валют на 21 травня

Національний банк України знизив офіційні курси долара та євро.

Курс валют на 21 травня

На четвер, 21 травня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар подорожчав, євро майже не змінив позицій, а злотий дещо подешевшав. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара до гривні на 21 травня встановлено на рівні 44,23 грн/дол. Американська валюта подрожчала одразу на 7 копійок порівняно з середою, 20 травня (44,15 грн/дол.).

Курс євро 21 травня

Щодо європейської валюти, то тенденція до падіння гривні тут також помітна, хоча відкат відбувся не так стрімко, як у випадку з доларом. Офіційний курс євро на четвер встановлено на рівні 51,30 грн/євро. Таким чином, європейська валюта після незначного зниження напередодні (51,29 грн/євро) знову поповзла вгору, додавши до своєї вартості майже копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,23/44,26 грн/дол., а до євро - 51,27/51,29 грн/євро.

Курс злотого 21 травня

Польська валюта цього разу вибилася із загального тренду і виявилася єдиною, проти якої гривня змогла продемонструвати зміцнення. Курс злотого 21 травня буде становити 12,06 грн/злотий, що орієнтовно на 3 копійки менше, ніж було зафіксовано у середу (12,09 грн/злотий).

Яким буде курс валют впродовж тижня - прогноз експерта

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що наприкінці травня валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, попри підвищений попит на валюту та зовнішні ризики.

За його словами, попит на валюту перевищуватиме пропозицію приблизно на 10-15%, однак цей дисбаланс компенсуватиметься діями Національного банку України, тому суттєвих коливань курсу не очікується.

Лєсовий також зазначив, що спред між курсами купівлі та продажу залишатиметься помірним, а різких стрибків готівкового курсу не прогнозується. За оцінкою експерта, у найближчий період долар перебуватиме в межах 43,75-44,35 грн, а євро — 50,5-52,5 грн.

Як повідомляв Главред, на середу, 20 травня, Національний банк України знизив офіційні курси долара та євро, тоді як гривня зміцнила позиції. Офіційний курс долара встановлено на рівні 44,15 грн/дол.,

Економічний експерт Ярослав Романчук зазначає, що за умов погіршення економічної ситуації гривня потенційно може ослабнути до 55-60 грн/дол., однак наразі її курс підтримує Національний банк України. Він також допускає поступове зниження гривні через перерозподіл капіталів у валютні активи.

Водночас банкір Сергій Мамедов прогнозує, що у травні НБУ продовжить політику "керованої гнучкості" на валютному ринку. Підтримку гривні забезпечуватимуть валютні інтервенції регулятора та надходження міжнародної фінансової допомоги.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

