Чому 'Шахеди' почали долітати до Закарпаття: Ігнат назвав причину

Ігнат пояснив, чому окремим російським дронам вдається уникати знищення та які тактичні особливості "Шахедів" ускладнюють їх перехоплення ППО.

Ігнат пояснив, чому "Шахеди" почали долітати до Закарпаття

Росія вперше за довгий час атакувала дронами Закарпаття

Польоти БпЛА на Закарпатті почалися після зміни у владі Угорщини

Сучасні "Шахеди" маневрують та ховаються у хмарах від засобів ППО

Останні масовані атаки Росії продемонстрували, що під ударом можуть опинитися навіть ті регіони України, які раніше вважалися відносно безпечними. Зокрема, дрони вперше за час повномасштабної війни долетіли до Закарпаття. Про те, чому так стається розповів у коментарі Новини.Live начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За словами Ігната, викликає подив те, що після зміни політичного керівництва в Угорщині майже одразу на Закарпатті почали фіксувати польоти дронів.

Він припустив, що це могло бути своєрідним демонстративним сигналом, адже Закарпатський регіон до цього залишався одним із найменш постраждалих від атак.

Також речник Повітряних сил ЗСУ зазначив, що Росія інколи застосовує різні тактики використання безпілотників: у деяких випадках значну частину БПЛА вдається швидко знищити, а іноді окремі дрони все ж долітають навіть до Львова.

Він розповів, що під час одного з чергувань особисто спостерігав за дроном і очікував, що його знищать за допомогою вертольотів, F-16 або інших засобів ППО. Однак, за його словами, трапляються обставини, які ускладнюють перехоплення, а противник може використовувати певні тактичні рішення, що дозволяють безпілотнику уникнути ураження.

"Тут треба розбиратися, я не можу зараз говорити, що це був саме за дрон, але таке буває і не раз, коли дрону вдається уникати (збиття, - ред.). Ось той самий політ на вертольоті довів те, що можна обстрілювати довго один дрон, ганятися з ним, а він пірнає просто у хмару, і його не видно. Потім він з хмари виринає, тільки ти на нього наводишся, він пірнає знову у хмару. Або, можливо, навіть змінює (напрям руху, - ред.). Вже доведено, що "Шахеди" можуть маневрувати, бачачи якусь загрозу. В них якісь датчики стоять, які мають маневрувати. Особливо це стосується дронів-перехоплювачів", - підсумував він.

Росія модернізує "Шахеди" - що відомо

Як писав Главред, війська РФ почали оснащувати дрони типу "Шахед" інфрачервоними прожекторами, які мають ускладнювати роботу зенітних безпілотників та авіації шляхом їхнього засліплення. Експерт із систем радіоелектронної боротьби та військового зв’язку, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначив, що противник продовжує активно розробляти та впроваджувати нові засоби протидії.

"Вперше таке бачу на "Шахеді". Це ІЧ (інфрачервоний, - ред.) прожектор для засліплення зенітних дронів і авіації. Ворог продовжує працювати над контрзаходами", - зазначив він.

Нагадаємо, фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов попереджав, що росіяни можуть оснащувати "Шахеди" системами РЕБ для захисту від перехоплювачів, через що збивати дрони стає значно складніше навіть для мобільних груп та дронів-перехоплювачів. За його словами, РФ постійно тестує нові рішення для обходу української ППО. В Україні вже стежать за розвитком цієї загрози.

Як раніше повідомляв Главред, РФ змінила тактику масованих запусків "Шахедів" уздовж кордону Білорусі, щоб перевантажувати українську систему ППО та проривати дрони вглиб країни. Експерти звертали увагу, що ворог заздалегідь вивчає роботу засобів РЕБ і маршрути перехоплення. Саме такі зміни тактики можуть пояснювати появу окремих дронів навіть у західних регіонах України.

У Business Insider раніше писали, що Росія перейшла до багатогодинних безперервних атак дронами по Україні, поєднуючи нічні та денні хвилі запусків для психологічного тиску на населення. Аналітики зазначали, що така тактика виснажує систему протиповітряної оборони та змушує тривалий час тримати міста у стані повітряної тривоги. У матеріалі також йшлося про різке збільшення виробництва "Шахедів" у Татарстані.

Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

