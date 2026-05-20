НБУ змінює правила оплати картками: нові вимоги вже набули чинності

Віталій Кірсанов
20 травня 2026, 14:27
Банки та платіжні сервіси матимуть шість місяців, щоб привести свою діяльність у відповідність до нових вимог.
НБУ змінює правила оплати картками
НБУ змінює правила оплати картками / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Банки зобов'язані передавати більше інформації про одержувачів коштів
  • Нові норми набрали чинності з 20 травня 2026 року

Національний банк України змінює правила роботи з платіжними картками та онлайн-платежами, щоб зробити платежі прозорішими та ускладнити шахрайські схеми. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зокрема, банки та платіжні сервіси будуть зобов'язані передавати більше інформації про одержувачів коштів, а в квитанціях з'явиться більше деталей про платіж.

Основні зміни:

  • у платіжних даних тепер повинні вказуватися реквізити продавця або одержувача коштів – для компаній це код ЄДРПОУ, а для ФОПів – податковий номер;
  • у квитанціях обов'язково вказуватимуться сума комісії, призначення платежу та код категорії продавця (МСС);
  • при онлайн-оплаті користувача повинні заздалегідь інформувати, через яку фінансову установу проходить платіж.

Також НБУ чітко врегулював, коли послуги еквайрингу можуть надаватися фізичним особам. Це стосується, зокрема, волонтерських зборів, чайових у закладах та продажу товарів через онлайн-платформи. Такі послуги зможуть отримувати офіційно зареєстровані волонтери та люди, які співпрацюють з бізнесом за договором (наприклад, фізичні особи, що продають вживані товари на цифрових платформах, та офіціанти).

У Нацбанку пояснюють, що зміни мають допомогти боротися з "міскодингом" – ситуаціями, коли продавці підміняють категорію своєї діяльності для обходу правил або комісій, а також знизити рівень тіньових операцій.

"У підсумку це підвищить прозорість розрахунків, сприятиме розвитку цифрових сервісів, зниженню рівня тінізації підприємницької діяльності та зміцненню довіри до платіжної інфраструктури", – зазначає регулятор.

Нові норми набирають чинності з 20 травня 2026 року. У банків та платіжних сервісів буде шість місяців, щоб привести свою роботу у відповідність до нових вимог.

Банківська система України – деталі

Як раніше повідомляв Главред, в Україні готуються зміни у сфері фінансового моніторингу, які вже викликають активну суспільну дискусію. Зокрема, Держфінмоніторинг починає окремо аналізувати великі операції з готівкою, особливо у разі внесення готівки через різні банки з повторним використанням одних і тих самих документів про доходи.

У фінансовому середовищі знову заговорили про ризики, які таїть звичка зберігати всі заощадження в одному банку. Незважаючи на те, що більшість українців вважають банківські рахунки найбезпечнішим місцем для грошей, експерти попереджають: надмірна концентрація коштів може обернутися неприємними наслідками.

Основна причина, чому українці не тримають свої гроші в банках, полягає в тому, що вони взагалі не мають заощаджень через низький рівень доходів. Таку відповідь під час опитування дали 68% респондентів. Результати опитування оприлюднила соціологічна група "Рейтинг". Згідно з даними опитування, 25% респондентів не зберігають свої кошти в банках, тому що не довіряють фінансовим установам.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) — центральний банк України, особливий центральний орган державного управління. Він є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України — гривні. Також регулює та здійснює нагляд за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

