Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Аліна Гросу оприлюднила ім'я свого новонародженого сина

Олена Кюпелі
20 травня 2026, 20:47
google news Підпишіться
на нас в Google
У новонародженого малюка подвійне й досить рідкісне ім'я.
Аліна Гросу народила
Аліна Гросу розсекретила ім'я сина / колаж: Главред, фото: instagram.com, Аліна Гросу

Коротко:

  • Як Аліна Гросу назвала сина
  • Як вона записала його ім'я

Відома українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно стала мамою хлопчика, розсекретила ім'я свого первістка.

Про те, як вона назвала дитину, Гросу розповіла у своєму Instagram.

відео дня

Співачка вирішила зробити це особливим способом. Вона склала ім'я малюка з емоджі.

"Бачу багато запитань, як ми назвали сина. У нього подвійне ім'я, вибирали його разом з чоловіком, точніше, вибирала я, а він відсівав ті, які йому подобаються менше. Обидва імена дали йому не просто так, а є пояснення. Час загадувати вам ребус зі смайликів. За першими літерами цих предметів ви складете ім'я. Сина звуть: Марк-Габріель", — написала співачка.

Аліна Гросу розповіла, як назвала сина
Аліна Гросу розповіла, як назвала сина / Фото Instagram/alina_grosu

Раніше Аліна Гросу показала фото зі свого весілля, яке відбулося 4 роки тому. Артистка, як і раніше, тримає в таємниці, хто ж є її чоловіком.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше українська блогерка та фіналістка романтичного реаліті-шоу "Холостяк-14"Анастасія Половінкіна знову опинилася в лікарні.

Раніше також стало відомо про смерть колишнього учасника популярного українського гурту ТНМК Олексія Саранчина.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Аліна Гросу

Аліна Михайлівна Гросу – відома українська співачка.
Перший коханий Гросу – московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019 року став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.
Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Аліна Гросу новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чому "Шахеди" почали долітати до Закарпаття: Ігнат назвав причину

Чому "Шахеди" почали долітати до Закарпаття: Ігнат назвав причину

23:05Війна
Росія вдарила по Україні радіоактивним "Шахедом": що відомо про нову загрозу

Росія вдарила по Україні радіоактивним "Шахедом": що відомо про нову загрозу

22:25Війна
Зростання тарифів на комуналку та знижки в платіжках: до чого готуватися українцям

Зростання тарифів на комуналку та знижки в платіжках: до чого готуватися українцям

20:13Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 20 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 20 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці фермера з коровою за 16 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці фермера з коровою за 16 с

НБУ змінює правила оплати картками: нові вимоги вже набули чинності

НБУ змінює правила оплати картками: нові вимоги вже набули чинності

Сигнал який не можна ігнорувати: чому собаки виють вночі, знайдено рішення

Сигнал який не можна ігнорувати: чому собаки виють вночі, знайдено рішення

Чотири знаки зодіаку поповнять свій гаманець: доля підкине шанс розбагатіти

Чотири знаки зодіаку поповнять свій гаманець: доля підкине шанс розбагатіти

Останні новини

23:07

Великі НПЗ РФ зупиняються після потужних ударів БпЛА – Reuters

23:05

Чому "Шахеди" почали долітати до Закарпаття: Ігнат назвав причину

23:04

Кроти й кліщі тікають від неї миттєво: яку рослину варто посадити на ділянці

23:03

Чи можна вберегти троянду: що робити, якщо на листках з'явились плями

22:25

Росія вдарила по Україні радіоактивним "Шахедом": що відомо про нову загрозуФото

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
22:04

Важливий успіх на півдні: з’явилися деталі зачистки Степногірська від росіян

21:54

Як за допомогою смартфона можна виявити кліща на тілі: неочікуваний трюк

21:03

Як сказати "несуча стіна" українською: відповідь здивує багатьох

21:01

Вступ України до Євросоюзу: Угорщина висунула Києву умову для переговорів

Реклама
20:53

Чи буде Європа змушувати Україну припинити бити по Росії: експерт дав прогнозВідео

20:47

Аліна Гросу оприлюднила ім'я свого новонародженого сина

20:27

Накличете хвороби та злидні: в які дні тижня не можна мити голову

20:13

Зростання тарифів на комуналку та знижки в платіжках: до чого готуватися українцям

19:48

Помер колишній учасник гурту ТНМК: що відомо

19:41

Зеленський назвав напрямки нового наступу РФ з півночі: що готує Кремль

19:31

Кришували мережі "порноофісів": затримано замначальника Нацполіції Житомирщини

19:25

Раніше ховались від сусідів: яка популярна сьогодні професія була соромом в СРСР

19:23

Карабахський епізод як частина біографії, яку намагаються переписати

19:10

Чому насправді коти муркочуть: секрет, про який мовчать ветеринариВідео

19:10

Другий фронт із "ПМР": Селезньов - про ризик прориву росіян до ОдесиПогляд

Реклама
18:55

Секрет рекордного врожаю огірків: одна добавка гарантує "чарівний" результатВідео

18:49

Розвідка "злила" таємні документи Кремля: що готує Росія проти України

18:31

Літак-"привид" без пілота перетнув півкраїни, а потім почався кошмар

18:30

Чи потрібно цілувати покійного в лоб: священик пояснив, як правильно прощатисяВідео

18:29

Одна кнопка в авто знизить витрату палива: водіям розкрили спосіб економії

18:24

У МВС України відповіли, чи будуть примусово повертати чоловіків з-за кордону

18:17

Впевненість Лева чи спокій Козерога: яка головна сила вашого знака зодіаку

18:11

Удари по НПЗ запускають ефект доміно - названо катастрофічний сценарій для КремляВідео

18:01

Насувається справжній Армагеддон: де будуть грози, дощі та град

17:37

Долар раптово рвонув угору, а злотий падає: курс валют на 21 травня

17:28

ЄС майже повністю відмовився від нафти РФ: експерт розповів, хто досі купує в агресора

17:24

Чому в тижні 7 днів: звідки взявся календар, за яким живе весь світ

17:20

Китай "кинув" Росію: як Сі Цзіньпін принизив Путіна в Пекіні та чого чекати Україні

17:15

Укусів можна не боятися: які запахи відлякують всіх комарів

17:12

Рибалки витягли гігантського "річкового монстра" голими рукамиВідео

16:42

Чотирьом знакам зодіаку незабаром посміхнеться удача: чиї мрії стануть реальністю

16:39

Жінка хотіла проскочити кордон з "живими коштовностями": що знайшли митникиФото

16:37

Чому в саду насправді з’являються жаби: про що сигналізує екосистема

16:30

Вчені показали, як виглядала жінка 3500 років тому

16:23

Меморандум на €90 млрд підписано: коли Україна отримає перші гроші від ЄС

Реклама
16:16

Списання Шабуніна з армії дискредитує ЗСУ та знищує мотивацію долучатися до війська, - рух "Чесна мобілізація"

16:00

Військовослужбовців ТЦК, які не були на фронті, відправлять на ротації

15:54

Що не можна робити у свято 21 травня: суворі прикмети та заборони

15:42

Буданов змусив Росію витрачати мільярди на пасивну оборону - бразильський офіцер

15:41

Фіналістка шоу "Холостяк" потрапила до лікарні: Цимбалюк відреагував

15:40

Росія має п'ять варіантів наступу на північ України - Зеленський

15:34

Загибель шоумена Максима Неліпи на фронті: з'явилося фото з його могили

15:33

Власник казино Pin-Up Дмитро Пунін, судячи з усього, придбав кастомну яхту Lamborghini

15:32

Усик – Верховен: де дивитися та несподіваний прогноз букмекерів на бій року

15:23

Гороскоп Таро на сьогодні, 21 травня: Близнюкам — правда, Леву — солодка віра

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти