Аліна Гросу оприлюднила ім'я свого новонародженого сина

У новонародженого малюка подвійне й досить рідкісне ім'я.

Відома українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно стала мамою хлопчика, розсекретила ім'я свого первістка.

Про те, як вона назвала дитину, Гросу розповіла у своєму Instagram.

Співачка вирішила зробити це особливим способом. Вона склала ім'я малюка з емоджі.

"Бачу багато запитань, як ми назвали сина. У нього подвійне ім'я, вибирали його разом з чоловіком, точніше, вибирала я, а він відсівав ті, які йому подобаються менше. Обидва імена дали йому не просто так, а є пояснення. Час загадувати вам ребус зі смайликів. За першими літерами цих предметів ви складете ім'я. Сина звуть: Марк-Габріель", — написала співачка.

Раніше Аліна Гросу показала фото зі свого весілля, яке відбулося 4 роки тому. Артистка, як і раніше, тримає в таємниці, хто ж є її чоловіком.

Про особу: Аліна Гросу Аліна Михайлівна Гросу – відома українська співачка.

Перший коханий Гросу – московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019 року став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.

Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.

