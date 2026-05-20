Насувається справжній Армагеддон: де будуть грози, дощі та град

Погода в Україні 21 травня буде місцями спекотною, але дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики оголосили штормове попередження у південних, Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Житомирській областях - І рівень небезпечності. Там будуть сильні дощі з грозами та градом. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.
Синоптикиня Наталка Діденко також прогнозує короткочасні дощі з грозами. Лише у Харківській, Луганській та Сумській областях не буде опадів. Температура повітря підвищиться до +29 градусів тепла на Лівобережжі. Більш свіжа погода буде у західних областях - 18-22 градуси тепла.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 21 травня
В Україні 21 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами та градом у південних, Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Житомирській областях. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. В окремих районах будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.
"Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°, на сході країни до 31°; у західних областях вночі 8-13°, вдень 18-23°", — йдеться в повідомленні.
В Україні буде +28
За даними meteoprog, 21 травня в Україні буде тепліше. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підніметься до +15...+28 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +10...+18 градусів.
Погода 21 травня в Києві
У Києві 21 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують короткочасні дощі з грозами. Вітер у цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура по області вночі 12-17°, вдень 23-28°; у Києві вночі 12-17°, вдень 25-27°", — повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні - прогнози
Як писав Главред, синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що погода в Україні протягом тижня з 18 по 24 травня буде нестабільною, з періодичними дощами, грозами та градом. Попри це температура повітря поступово підвищуватиметься, особливо в центральних і східних регіонах.
Погода в Одесі та області до кінця тижня визначатиметься областю зниженого атмосферного тиску. Детальний прогноз на найближчі чотири дні — з 19 по 22 травня — опублікував Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Нагадаємо, 17 травня в Дніпрі пройшла сильна злива, яка призвела до підтоплення частини міських вулиць.
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
