Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Насувається справжній Армагеддон: де будуть грози, дощі та град

Ангеліна Підвисоцька
20 травня 2026, 18:01
google news Підпишіться
на нас в Google
У багатьох областях синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.
погода
Прогноз погоди в Україні на 21 травня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Яка буде погода вночі 21 травня
  • Де температура повітря підвищиться до +31 градуса
  • У яких областях будуть дощі з грозами та градом

Погода в Україні 21 травня буде місцями спекотною, але дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у південних, Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Житомирській областях - І рівень небезпечності. Там будуть сильні дощі з грозами та градом. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

відео дня

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

погода 21 мая
Прогноз погоди в Україні на 21 травня / фото: ventusky

Синоптикиня Наталка Діденко також прогнозує короткочасні дощі з грозами. Лише у Харківській, Луганській та Сумській областях не буде опадів. Температура повітря підвищиться до +29 градусів тепла на Лівобережжі. Більш свіжа погода буде у західних областях - 18-22 градуси тепла.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 21 травня

В Україні 21 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами та градом у південних, Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Житомирській областях. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. В окремих районах будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°, на сході країни до 31°; у західних областях вночі 8-13°, вдень 18-23°", — йдеться в повідомленні.

В Україні буде +28

За даними meteoprog, 21 травня в Україні буде тепліше. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підніметься до +15...+28 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +10...+18 градусів.

погода 21 мая
Прогноз погоди в Україні на 21 травня / фото: meteoprog

Погода 21 травня в Києві

У Києві 21 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують короткочасні дощі з грозами. Вітер у цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 12-17°, вдень 23-28°; у Києві вночі 12-17°, вдень 25-27°", — повідомляє Укргідрометцентр.

погода 21 мая
Прогноз погоди в Україні на 21 травня / фото: meteoprog

Погода в Україні - прогнози

Як писав Главред, синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що погода в Україні протягом тижня з 18 по 24 травня буде нестабільною, з періодичними дощами, грозами та градом. Попри це температура повітря поступово підвищуватиметься, особливо в центральних і східних регіонах.

Погода в Одесі та області до кінця тижня визначатиметься областю зниженого атмосферного тиску. Детальний прогноз на найближчі чотири дні — з 19 по 22 травня — опублікував Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Нагадаємо, 17 травня в Дніпрі пройшла сильна злива, яка призвела до підтоплення частини міських вулиць.

Інші новини:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
погода прогноз погоди Укргідрометцентр Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Розвідка "злила" таємні документи Кремля: що готує Росія проти України

Розвідка "злила" таємні документи Кремля: що готує Росія проти України

18:49Війна
У МВС України відповіли, чи будуть примусово повертати чоловіків з-за кордону

У МВС України відповіли, чи будуть примусово повертати чоловіків з-за кордону

18:24Україна
Насувається справжній Армагеддон: де будуть грози, дощі та град

Насувається справжній Армагеддон: де будуть грози, дощі та град

18:01Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 20 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 20 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці фермера з коровою за 16 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці фермера з коровою за 16 с

Чотири знаки зодіаку поповнять свій гаманець: доля підкине шанс розбагатіти

Чотири знаки зодіаку поповнять свій гаманець: доля підкине шанс розбагатіти

Сигнал який не можна ігнорувати: чому собаки виють вночі, знайдено рішення

Сигнал який не можна ігнорувати: чому собаки виють вночі, знайдено рішення

Як економити воду і час на кожному митті посуду: простий трюк

Як економити воду і час на кожному митті посуду: простий трюк

Останні новини

18:55

Секрет рекордного врожаю огірків: одна добавка гарантує "чарівний" результат

18:49

Розвідка "злила" таємні документи Кремля: що готує Росія проти України

18:31

Літак-"привид" без пілота перетнув півкраїни, а потім почався кошмар

18:30

Чи потрібно цілувати покійного в лоб: священик пояснив, як правильно прощатисяВідео

18:29

Одна кнопка в авто знизить витрату палива: водіям розкрили спосіб економії

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
18:24

У МВС України відповіли, чи будуть примусово повертати чоловіків з-за кордону

18:17

Впевненість Лева чи спокій Козерога: яка головна сила вашого знака зодіаку

18:11

Удари по НПЗ запускають ефект доміно - названо катастрофічний сценарій для КремляВідео

18:01

Насувається справжній Армагеддон: де будуть грози, дощі та град

Реклама
17:37

Долар раптово рвонув угору, а злотий падає: курс валют на 21 травня

17:28

ЄС майже повністю відмовився від нафти РФ: експерт розповів, хто досі купує в агресора

17:24

Чому в тижні 7 днів: звідки взявся календар, за яким живе весь світ

17:20

Китай "кинув" Росію: як Сі Цзіньпін принизив Путіна в Пекіні та чого чекати Україні

17:15

Укусів можна не боятися: які запахи відлякують всіх комарів

17:12

Рибалки витягли гігантського "річкового монстра" голими рукамиВідео

16:42

Чотирьом знакам зодіаку незабаром посміхнеться удача: чиї мрії стануть реальністю

16:39

Жінка хотіла проскочити кордон з "живими коштовностями": що знайшли митникиФото

16:37

Чому в саду насправді з’являються жаби: про що сигналізує екосистема

16:30

Вчені показали, як виглядала жінка 3500 років тому

16:23

Меморандум на €90 млрд підписано: коли Україна отримає перші гроші від ЄС

Реклама
16:16

Списання Шабуніна з армії дискредитує ЗСУ та знищує мотивацію долучатися до війська, - рух "Чесна мобілізація"

16:00

Військовослужбовців ТЦК, які не були на фронті, відправлять на ротації

15:54

Що не можна робити у свято 21 травня: суворі прикмети та заборони

15:42

Буданов змусив Росію витрачати мільярди на пасивну оборону - бразильський офіцер

15:41

Фіналістка шоу "Холостяк" потрапила до лікарні: Цимбалюк відреагував

15:40

Росія має п'ять варіантів наступу на північ України - Зеленський

15:34

Загибель шоумена Максима Неліпи на фронті: з'явилося фото з його могили

15:33

Власник казино Pin-Up Дмитро Пунін, судячи з усього, придбав кастомну яхту Lamborghini

15:32

Усик – Верховен: де дивитися та несподіваний прогноз букмекерів на бій року

15:23

Гороскоп Таро на сьогодні, 21 травня: Близнюкам — правда, Леву — солодка віра

15:10

Вівчарку знайшли на дорозі прив'язаною до бетонну: причина здивувалаВідео

14:33

ЗСУ рознесли гігантські нафтові резервуари і НПЗ: Генштаб оголосив результати

14:27

НБУ змінює правила оплати картками: нові вимоги вже набули чинності

14:15

Китайський гороскоп на завтра, 21 травня: Бикам — суперечки, Коням — скарги

14:15

Ключова галузь доходів РФ страждає: експерт розповів про наслідки ударів ЗСУ

13:59

Гороскоп на червень 2026: Овнам — зміни у фінансовій сфері, Левам — успіх гарантований

13:50

"Мандрівник у часі" показав майбутнє: Третя світова війна наближаєтьсяВідео

13:37

Почне рости наступного дня: чим підгодувати капусту після висадки у ґрунтВідео

13:28

Кінофест "Миколайчук OPEN" оголосив фільми-учасники міжнародного конкурсу

13:28

У травні Київ стане столицею спортивного маркетингу: SBC Summit Ukraine повертається вп'яте

Реклама
13:24

Декларація з "руським душком". ЗМІ побачили в звітності депутатки з Житомира Костюшко звʼязок із росіянами

13:23

Слова "взбалмошный" не існує - як правильно сказати українськоюВідео

13:18

Дружина Остапчука перенесла операцію: що сталося

12:59

Нова перешкода для миру: у Кремлі зробили цинічну заяву про переговори

12:49

Сонячні панелі з акумуляторами: чи справді вони допомагають економити

12:44

Карикатура: Цекало з дружиною висміяли в мережі за фото на червоній доріжці

12:36

"Після припинення вогню": в ОП заявили про проведення виборів та назвали дати

12:24

Жорстокий удар РФ по Конотопу: зруйновано багатоповерхівку, під завалами шукають людейФото

12:12

Світла не буде до 8 годин: коли в Україні можуть початися масові відключення

12:00

Росія намагається лякати Європу енергетичною кризою, щоб змусити ЗСУ припинити удари - Гардус

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняУсе про салоКімнатні рослини
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти