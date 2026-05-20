Росія має п'ять варіантів наступу на північ України - Зеленський

За даними розвідки, Кремль планує мобілізувати 100 тисяч осіб.

РФ має п'ять сценаріїв наступу на Київ і Чернігів

У Росії є п'ять сценаріїв наступу на півночі для розширення війни. Україна збільшить сили на Чернігівсько-Київському напрямку. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками проведення Ставки.

"Детально проаналізували наявні дані в наших розвідок про російське планування наступальних операцій на Чернігівсько-Київському напрямку. По кожному можливому варіанту дій ворога готуємо відповіді, якщо росіяни дійсно наважаться розширити свою агресію. Наші сили на напрямку будуть збільшені", - наголосив глава держави. відео дня

Президент також доручив збільшити зовнішню активність України. Зокрема, Міністерству закордонних справ поставлено завдання підготувати додаткові дипломатичні кроки щодо Білорусі, яку Росія потенційно може використати для розширення війни. Також передбачені непублічні завдання для українських розвідувальних служб.

Крім того, Україна готує розширення географії далекобійних операцій, які вже довели свою ефективність, для посилення тиску на Росію та зменшення її агресії.

"Взяли до відома й інформацію про підготовку в Росії нових мобілізаційних кроків – плюс 100 тисяч осіб", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що наразі Росія не має достатніх можливостей для прихованої мобілізації у таких масштабах. За його словами, Кремль може вдатися до інших політичних та військових рішень.

"Україна обовʼязково захистить себе, і зараз наше завдання – посилити нашу державу так, щоб жоден із п’яти російських сценаріїв розширення війни через північ України не спрацював", - додав він.

Чи піде Білорусь у наступ проти України - думка експерта

Генерал-майор запасу СБУ та директор Агентства з реформування сектору безпеки Віктор Ягун заявив, ознак підготовки Білорусі до повномасштабного вторгнення наразі немає. Можливі лише про демонстративні заходи та провокації.

За його словами, великі переміщення військ у прикордонних лісах швидко фіксуються сучасними засобами спостереження, тому приховане накопичення сил є малоймовірним. Він також пов’язав обмеження доступу до лісів у низці районів Білорусі з навчаннями, зокрема щодо використання тактичної ядерної зброї, яку контролює Росія.

Ягун наголосив, що потенційні загрози для України можуть бути пов’язані переважно з прикордонними дорогами та стосуватися Волинської, Рівненської та Житомирської областей, де можливі розвідувально-диверсійні дії.

Залучення Білорусі до війни - що відомо

Нагадаємо, 18 травня у Білорусі стартували спільні з Росією навчання з бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення. Особливістю навчань є тренування дій у різних районах країни, зокрема на непідготовлених майданчиках по всій території Білорусі.

За даними Міноборони РФ, у навчаннях беруть участь понад 7 800 одиниць техніки, більш як 200 ракетних установок, 140 літаків, 73 надводні кораблі та 13 підводних човнів, серед яких є стратегічні ракетоносці.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про можливе розширення лінії фронту через загрозу наступальних дій РФ з території Білорусі. За його словами, російський Генштаб активно розглядає сценарії операцій з північного напрямку.

Як повідомляв Главред, Росія намагається виставити себе "жертвою", хоча сама є агресором, а ядерні навчання РФ і Білорусі спрямовані на залякування країн ЄС та посилення проросійських настроїв у Європі. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що Москва має значний вплив на білоруську армію.

Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень.

