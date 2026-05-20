Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Росія має п'ять варіантів наступу на північ України - Зеленський

Руслана Заклінська
20 травня 2026, 15:40
google news Підпишіться
на нас в Google
За даними розвідки, Кремль планує мобілізувати 100 тисяч осіб.
Росія має п'ять варіантів наступу на північ України - Зеленський
РФ має п'ять сценаріїв наступу на Київ і Чернігів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, t.me/modmilby

Ключові тези Зеленського:

  • РФ розглядає п'ять сценаріїв розширення війни через північ України
  • Кремль планує мобілізувати ще 100 тисяч осіб
  • Україна збільшить на Чернігівсько-Київському напрямку

У Росії є п'ять сценаріїв наступу на півночі для розширення війни. Україна збільшить сили на Чернігівсько-Київському напрямку. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками проведення Ставки.

"Детально проаналізували наявні дані в наших розвідок про російське планування наступальних операцій на Чернігівсько-Київському напрямку. По кожному можливому варіанту дій ворога готуємо відповіді, якщо росіяни дійсно наважаться розширити свою агресію. Наші сили на напрямку будуть збільшені", - наголосив глава держави.

відео дня

Президент також доручив збільшити зовнішню активність України. Зокрема, Міністерству закордонних справ поставлено завдання підготувати додаткові дипломатичні кроки щодо Білорусі, яку Росія потенційно може використати для розширення війни. Також передбачені непублічні завдання для українських розвідувальних служб.

армия Беларуси инфографика
Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Крім того, Україна готує розширення географії далекобійних операцій, які вже довели свою ефективність, для посилення тиску на Росію та зменшення її агресії.

"Взяли до відома й інформацію про підготовку в Росії нових мобілізаційних кроків – плюс 100 тисяч осіб", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що наразі Росія не має достатніх можливостей для прихованої мобілізації у таких масштабах. За його словами, Кремль може вдатися до інших політичних та військових рішень.

"Україна обовʼязково захистить себе, і зараз наше завдання – посилити нашу державу так, щоб жоден із п’яти російських сценаріїв розширення війни через північ України не спрацював", - додав він.

Чи піде Білорусь у наступ проти України - думка експерта

Генерал-майор запасу СБУ та директор Агентства з реформування сектору безпеки Віктор Ягун заявив, ознак підготовки Білорусі до повномасштабного вторгнення наразі немає. Можливі лише про демонстративні заходи та провокації.

За його словами, великі переміщення військ у прикордонних лісах швидко фіксуються сучасними засобами спостереження, тому приховане накопичення сил є малоймовірним. Він також пов’язав обмеження доступу до лісів у низці районів Білорусі з навчаннями, зокрема щодо використання тактичної ядерної зброї, яку контролює Росія.

Ягун наголосив, що потенційні загрози для України можуть бути пов’язані переважно з прикордонними дорогами та стосуватися Волинської, Рівненської та Житомирської областей, де можливі розвідувально-диверсійні дії.

Залучення Білорусі до війни - що відомо

Нагадаємо, 18 травня у Білорусі стартували спільні з Росією навчання з бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення. Особливістю навчань є тренування дій у різних районах країни, зокрема на непідготовлених майданчиках по всій території Білорусі.

За даними Міноборони РФ, у навчаннях беруть участь понад 7 800 одиниць техніки, більш як 200 ракетних установок, 140 літаків, 73 надводні кораблі та 13 підводних човнів, серед яких є стратегічні ракетоносці.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про можливе розширення лінії фронту через загрозу наступальних дій РФ з території Білорусі. За його словами, російський Генштаб активно розглядає сценарії операцій з північного напрямку.

Як повідомляв Главред, Росія намагається виставити себе "жертвою", хоча сама є агресором, а ядерні навчання РФ і Білорусі спрямовані на залякування країн ЄС та посилення проросійських настроїв у Європі. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що Москва має значний вплив на білоруську армію.

Читайте також:

Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Білорусь Володимир Зеленський війна Росії та України російський наступ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Розвідка "злила" таємні документи Кремля: що готує Росія проти України

Розвідка "злила" таємні документи Кремля: що готує Росія проти України

18:49Війна
У МВС України відповіли, чи будуть примусово повертати чоловіків з-за кордону

У МВС України відповіли, чи будуть примусово повертати чоловіків з-за кордону

18:24Україна
Насувається справжній Армагеддон: де будуть грози, дощі та град

Насувається справжній Армагеддон: де будуть грози, дощі та град

18:01Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 20 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 20 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці фермера з коровою за 16 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці фермера з коровою за 16 с

Чотири знаки зодіаку поповнять свій гаманець: доля підкине шанс розбагатіти

Чотири знаки зодіаку поповнять свій гаманець: доля підкине шанс розбагатіти

Сигнал який не можна ігнорувати: чому собаки виють вночі, знайдено рішення

Сигнал який не можна ігнорувати: чому собаки виють вночі, знайдено рішення

Як економити воду і час на кожному митті посуду: простий трюк

Як економити воду і час на кожному митті посуду: простий трюк

Останні новини

18:55

Секрет рекордного врожаю огірків: одна добавка гарантує "чарівний" результат

18:49

Розвідка "злила" таємні документи Кремля: що готує Росія проти України

18:31

Літак-"привид" без пілота перетнув півкраїни, а потім почався кошмар

18:30

Чи потрібно цілувати покійного в лоб: священик пояснив, як правильно прощатисяВідео

18:29

Одна кнопка в авто знизить витрату палива: водіям розкрили спосіб економії

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
18:24

У МВС України відповіли, чи будуть примусово повертати чоловіків з-за кордону

18:17

Впевненість Лева чи спокій Козерога: яка головна сила вашого знака зодіаку

18:11

Удари по НПЗ запускають ефект доміно - названо катастрофічний сценарій для КремляВідео

18:01

Насувається справжній Армагеддон: де будуть грози, дощі та град

Реклама
17:37

Долар раптово рвонув угору, а злотий падає: курс валют на 21 травня

17:28

ЄС майже повністю відмовився від нафти РФ: експерт розповів, хто досі купує в агресора

17:24

Чому в тижні 7 днів: звідки взявся календар, за яким живе весь світ

17:20

Китай "кинув" Росію: як Сі Цзіньпін принизив Путіна в Пекіні та чого чекати Україні

17:15

Укусів можна не боятися: які запахи відлякують всіх комарів

17:12

Рибалки витягли гігантського "річкового монстра" голими рукамиВідео

16:42

Чотирьом знакам зодіаку незабаром посміхнеться удача: чиї мрії стануть реальністю

16:39

Жінка хотіла проскочити кордон з "живими коштовностями": що знайшли митникиФото

16:37

Чому в саду насправді з’являються жаби: про що сигналізує екосистема

16:30

Вчені показали, як виглядала жінка 3500 років тому

16:23

Меморандум на €90 млрд підписано: коли Україна отримає перші гроші від ЄС

Реклама
16:16

Списання Шабуніна з армії дискредитує ЗСУ та знищує мотивацію долучатися до війська, - рух "Чесна мобілізація"

16:00

Військовослужбовців ТЦК, які не були на фронті, відправлять на ротації

15:54

Що не можна робити у свято 21 травня: суворі прикмети та заборони

15:42

Буданов змусив Росію витрачати мільярди на пасивну оборону - бразильський офіцер

15:41

Фіналістка шоу "Холостяк" потрапила до лікарні: Цимбалюк відреагував

15:40

Росія має п'ять варіантів наступу на північ України - Зеленський

15:34

Загибель шоумена Максима Неліпи на фронті: з'явилося фото з його могили

15:33

Власник казино Pin-Up Дмитро Пунін, судячи з усього, придбав кастомну яхту Lamborghini

15:32

Усик – Верховен: де дивитися та несподіваний прогноз букмекерів на бій року

15:23

Гороскоп Таро на сьогодні, 21 травня: Близнюкам — правда, Леву — солодка віра

15:10

Вівчарку знайшли на дорозі прив'язаною до бетонну: причина здивувалаВідео

14:33

ЗСУ рознесли гігантські нафтові резервуари і НПЗ: Генштаб оголосив результати

14:27

НБУ змінює правила оплати картками: нові вимоги вже набули чинності

14:15

Китайський гороскоп на завтра, 21 травня: Бикам — суперечки, Коням — скарги

14:15

Ключова галузь доходів РФ страждає: експерт розповів про наслідки ударів ЗСУ

13:59

Гороскоп на червень 2026: Овнам — зміни у фінансовій сфері, Левам — успіх гарантований

13:50

"Мандрівник у часі" показав майбутнє: Третя світова війна наближаєтьсяВідео

13:37

Почне рости наступного дня: чим підгодувати капусту після висадки у ґрунтВідео

13:28

Кінофест "Миколайчук OPEN" оголосив фільми-учасники міжнародного конкурсу

13:28

У травні Київ стане столицею спортивного маркетингу: SBC Summit Ukraine повертається вп'яте

Реклама
13:24

Декларація з "руським душком". ЗМІ побачили в звітності депутатки з Житомира Костюшко звʼязок із росіянами

13:23

Слова "взбалмошный" не існує - як правильно сказати українськоюВідео

13:18

Дружина Остапчука перенесла операцію: що сталося

12:59

Нова перешкода для миру: у Кремлі зробили цинічну заяву про переговори

12:49

Сонячні панелі з акумуляторами: чи справді вони допомагають економити

12:44

Карикатура: Цекало з дружиною висміяли в мережі за фото на червоній доріжці

12:36

"Після припинення вогню": в ОП заявили про проведення виборів та назвали дати

12:24

Жорстокий удар РФ по Конотопу: зруйновано багатоповерхівку, під завалами шукають людейФото

12:12

Світла не буде до 8 годин: коли в Україні можуть початися масові відключення

12:00

Росія намагається лякати Європу енергетичною кризою, щоб змусити ЗСУ припинити удари - Гардус

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняУсе про салоКімнатні рослини
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти