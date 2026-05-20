Важливий успіх на півдні: з’явилися деталі зачистки Степногірська від росіян

Олексій Тесля
20 травня 2026, 22:04
Увага приділялася вивченню логістики противника та діям ворожої авіації.
Стало відомо про успіхи Сил оборони на півдні / Колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, 10 ОГШБр

Головне:

  • Проведено комплекс заходів із зачистки Степногірська
  • Сили оборони продовжили зачистку території та роботу зі стабілізації

Сили оборони успішно провели комплекс заходів із зачистки Степногірська Запорізької області. Про це стало відомо завдяки відеоматеріалам від бійців ГУР, задіяних в операції.

Цей населений пункт давно має стратегічне значення, і постійний тиск противника робив його утримання вкрай складним, йдеться в матеріалі DeepState. Сили оборони змогли вибити противника і закріпити успіх.

Логістика та координація дій

Увага приділялася вивченню логістики противника та діям ворожої авіації, що дозволило звести до мінімуму вплив штурмових груп ворога. Отримавши тактичну перевагу, Сили оборони продовжили зачистку території та роботу зі стабілізації регіону, скорочуючи присутність противника на місцевості.

Поточне становище та перспективи

Противник все ще намагається утримувати свої позиції і періодично відправляє піхоту для атак, однак тепер реалізувати повноцінні наступальні плани стало значно складніше. Поповнення його сили не отримували, що послаблює їхні можливості. Зона бойових дій зараз перебуває в "сірій" стадії контролю — це означає, що ворог ще частково закріплюється на окремих ділянках, і про повну стабілізацію говорити передчасно. "Бійці Сил оборони вживають усіх необхідних заходів, щоб досягти цього і домогтися тут успіху", — йдеться в повідомленні.

Прогноз ЗСУ: можливе загострення на фронті

Військовий експерт Віктор Трегубов попередив, що російські війська, найімовірніше, готують посилення наступальних операцій на певних ділянках фронту.

За його оцінкою, на даний момент активність бойових дій залишається відносно низькою. Однак із настанням сезону та появою листя на деревах ситуація може змінитися: густа рослинність створює більш сприятливі умови для прихованого пересування та організації атак, зазначив експерт.

Як повідомляв Главред, аналітики проєкту "DeepState" заявили, що армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів у Донецькій області.

Раніше Олександр Сирський говорив, що українські військові звільнили від російських окупантів 470 квадратних кілометрів. Це сталося з початку контрнаступальної операції.

Нагадаємо, військові 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу спільно з сусідніми підрозділами відбили комбінований наступ ворога з чотирьох напрямків під Костянтинівкою в Донецькій області.

Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

