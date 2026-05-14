Влучання у порти, удари по об'єктах енергетики та житлових будинках: усі подробиці нічного обстрілу України

Анна Ярославська
14 травня 2026, 09:38оновлено 14 травня, 10:17
Росія завдала Україні масованого ракетно-дронового удару. Постраждав Київ та інші регіони.
Наслідки нападу Росії
Головною ціллю масованого комбінованого удару став Київ / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Нацполіція

Головне:

  • Масштабна атака зачепила Київ, Одесу, Харків
  • У столиці зруйновано частину дев'ятиповерхівки, триває рятувальна операція
  • Знеструмлено енергооб'єкт на Чернігівщині, поранено людей у шести регіонах

У ніч на 14 травня 2026 року російська окупаційна армія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні.

Як пишуть монітори, фокус атаки РФ був на Києві, Кременчуці та окремих районах центральних областей України". Також під атакою перебували Біла Церква, Чорноморськ, Харків, Суми.

Главред зібрав усе, що відомо про наслідки.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку. За його словами, за ніч росіяни випустили по Україні понад 670 ударних дронів і 56 ракет. Були удари балістики, аеробалістики та крилатих ракет.

"Головна мета цього удару – Київ. У місті є пошкодження на 20 локаціях. Це звичайні житлові будинки, школа, ветеринарна клініка, інша цивільна інфраструктура. Також є руйнування в Київській області, були терористичні удари по енергетиці в Кременчуці, портовій та житловій забудові в Чорноморську", – зазначив Зеленський.

За його словами, загалом з початку вчорашньої доби росіяни застосували понад 1560 дронів проти наших міст і громад.

Приблизна візуалізація польоту БпЛА та ракет під час атаки цієї ночі та вранці / Фото: t.me/StrategicaviationT
Приблизна візуалізація польоту БпЛА та ракет під час атаки цієї ночі та вранці / Фото: https://t.me/StrategicaviationT/31212

Віце-прем'єр-міністр з питань відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив, що під атакою РФ були столиця та десятки регіонів – Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина, Запоріжжя та інші.

"У Києві Росія забрала життя однієї людини, ще понад 30 – поранено. Внаслідок ударів є загоряння та руйнування в різних районах міста. Пошкоджено житлові будинки, цивільна інфраструктура. У Дарницькому районі триває ліквідація наслідків атаки, зруйновано багатоповерховий будинок. Під завалами можуть бути люди", - написав.

Ворог також бив по критичній інфраструктурі, портах Одещини, об’єктах Укрзалізниці.

"На місцях влучань із перших хвилин працюють рятувальники, медики, профільні оперативні служби. Усі докладають максимум зусиль, щоб допомогти людям, ліквідувати наслідки атак та врятувати кожне життя", - додав чиновник.

Окупанти атакували Полтавщину

Вночі армія РФ завдала комбінованого удару по Кременчуцькому району. В результаті атаки пошкоджено технологічне обладнання промислового підприємства, транспортні засоби та складські приміщення автотранспортного підприємства.

Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків у двох локаціях.

Інформації про травмованих станом на даний момент не надходило, повідомили в ОВА.

Голова ОВА Віталій Дяківнич також повідомив, що внаслідок нічної атаки на Полтавщині без газопостачання залишилися близько 1000 абонентів у кількох населених пунктах.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

На Чернігівщині пошкоджено енергооб'єкт

В результаті атаки РФ вранці 14 травня пошкоджено енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено понад 31 тисячу абонентів. Про це повідомляє АТ "Чернігівобленерго" на своїй сторінці у Facebook.

Енергетики приступлять до виконання відновлювальних робіт, щойно дозволить ситуація з безпекою.

Атака на Одеську область

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, минулої ночі ворог знову масово атакував регіон ударними БПЛА. На жаль, двоє людей постраждали.

Під удари потрапив об'єкт портової інфраструктури. В результаті двох хвиль атак пошкоджено обладнання, майно та вантажний транспорт. Пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками.

На місці події працюють відповідні служби. Тривають роботи з ліквідації наслідків. Потерпілим надається вся необхідна допомога.

Наслідки нападу на Одеську область
Наслідки атаки на Одеську область / Фото: t.me/odeskaODA

Атака на Київську область

За даними Національної поліції України, у Київській області в результаті російської атаки постраждали семеро людей, зокрема, дитина.

На Обухівщині повністю знищено приватний будинок, ще два — пошкоджено.

У Бориспільському районі пошкодження отримали багатоповерхівка та шість автомобілів. Тілесні ушкодження отримали п'ятеро людей, зокрема, одна дитина. Наразі триває евакуація мешканців багатоповерхівки.

На Фастівщині пошкоджено багатоквартирний будинок та автомобіль. Крім того, постраждали дві жінки.

У Бучанському районі знищено два автомобілі.

  Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026
  Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026
  Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026
  Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026
  Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026
  Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026
  Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026
  Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026
  Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026
  Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026
  Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026
  Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026
  Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026
  Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026
  Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026
Атака на Київ - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 14 травня російська окупаційна армія атакувала Київ та область. В результаті обстрілу пошкоджено житлові забудови та цивільну інфраструктуру. На лівому березі столиці в результаті атаки ворога є перебої з водопостачанням.

Вранці 14 травня РФ повторно атакувала Київ дронами та балістикою. У місті – вибухи та дим. Детальніше читайте в матеріалі: У Києві – нові вибухи, є загроза "Кинжалів": перші подробиці.

Руйнування зафіксовані в кількох районах Києва. У Дарницькому районі постраждав панельний 9-поверховий житловий будинок. 18 квартир зруйновано.

Триває рятувально-пошукова операція. За попередньою інформацією, з будинку врятували 11 осіб. Рятувальники продовжують розбирати завали, під якими можуть перебувати люди.

За останніми даними КГВА, кількість постраждалих у результаті обстрілу зросла до 33 осіб. Усім травмованим надається кваліфікована медична допомога.

  Наслідки удару РФ по Києві 14 травня
  Наслідки удару РФ по Києві 14 травня
  Наслідки удару РФ по Києві 14 травня
  Наслідки удару РФ по Києві 14 травня
  Наслідки удару РФ по Києві 14 травня
  Наслідки удару РФ по Києві 14 травня
  Наслідки удару РФ по Києві 14 травня
  Наслідки удару РФ по Києві 14 травня
  Наслідки удару РФ по Києві 14 травня
  Наслідки удару РФ по Києві 14 травня
  Наслідки удару РФ по Києві 14 травня
  Наслідки удару РФ по Києві 14 травня
  Наслідки удару РФ по Києві 14 травня
  Наслідки удару РФ по Києві 14 травня
  Наслідки удару РФ по Києві 14 травня
  Наслідки удару РФ по Києві 14 травня
Атака на Харків та область

Голова Харківської ОВА Олег Синегубов повідомив, що вранці 14 травня окупанти завдали удару БПЛА по Шевченківському району міста. Відомо про 9 постраждалих. Усім надається медична допомога.

Пізніше він уточнив, що кількість постраждалих у Шевченківському районі Харкова зросла до 14. Триває ліквідація наслідків ворожого удару.

Також окупанти завдали удару БПЛА по Салтівському району Харкова. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Усі обставини атаки встановлюються.

Атака на Сумську область

Упродовж доби російські війська здійснили понад 40 обстрілів по 23 населених пунктах Сумської області.

Як повідомили в ОВА, найбільше обстрілів зафіксовано в Сумському та Шосткінському районах. Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури в десяти громадах.

В результаті ударів ворога на території Сумщини за минулу добу одна людина загинула, також постраждали три людини, зокрема, двоє дітей. Є руйнування та пошкодження приватних будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури.

Зокрема, у Глухівській громаді внаслідок атаки російського БПЛА постраждали: 13-річна дівчинка, 10-річний хлопчик та 54-річна жінка.

У лікарні померла 67-річна жінка, яка 7 травня була поранена в результаті атаки ворожої БПЛА у Великописаревській громаді.

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч на 14 травня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак по Україні, застосувавши сотні дронів і десятки ракет різних типів. Основним напрямком удару став Київ.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що загалом протягом ночі та ранку Росія застосувала 731 засіб повітряного нападу — 56 ракет і 675 безпілотників. Окупанти випустили три аеробалістичні ракети Х-47 "Кинжал", 18 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400, 35 крилатих ракет Х-101 і 675 ударних БПЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", "Бандероль" та дронів-імітаторів.

Станом на 08:00 збито або подавлено 693 повітряні цілі:

  • 29 крилатих ракет Х-101;
  • 12 балістичних ракет;
  • 652 ворожих безпілотника.

Водночас зафіксовано влучання 15 ракет і 23 ударних дронів у 24 локаціях. Уламки збитих БПЛА впали ще в 18 локаціях.

Коли закінчиться обстріл

Як писав Главред, 13 травня радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш" попереджав, що масована атака РФ по Україні може тривати аж до обіду 14 травня.

Він закликав людей перебувати в укриттях і реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Про джерело: ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

