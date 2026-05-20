Помер колишній учасник гурту ТНМК: що відомо

Колеги музиканта повідомили про смерть популярного українського артиста та композитора.

Помер український музикант

Сьогодні, 20 травня, стало відомо про смерть колишнього учасника популярного українського гурту ТНМК Олексія Саранчина.

Про це повідомили на сторінці київської музичної академії у Facebook.

У дописі зазначено, що зупинилося серце видатного українського музиканта, блискучого джазового піаніста, композитора Олексія Саранчина.

Згідно з інформацією колег музиканта, він переніс раптовий важкий інсульт.

"Лікарі, близькі, колеги та друзі до останнього боролися за його життя, до останнього сподівалися на диво і вірили, що його неймовірна життєва сила переможе хворобу, але, на превеликий жаль, дива не сталося", - повідомляють вони.

Відомо, що Олексій "Лепа" Саранчин був учасником гурту ТНМК. "Олексій Саранчин був не просто віртуозним виконавцем, а справжньою душею української музичної сцени, митцем із бездоганним художнім смаком і великим серцем. Його внесок у розвиток джазового мистецтва неоціненний, а його педагогічна та творча праця залишила глибокий слід у серцях колег, студентів і шанувальників", — повідомили колеги артиста.

Про особу: Олексій Саранчин Олексій Саранчин — український джазовий піаніст, композитор і аранжувальник Олексій Саранчин, який виступав у джаз-бенді Схід-Side та групі Танок на майдані Конго

