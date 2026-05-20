Помер колишній учасник гурту ТНМК: що відомо

Сьогодні, 20 травня, стало відомо про смерть колишнього учасника популярного українського гурту ТНМК Олексія Саранчина.
Про це повідомили на сторінці київської музичної академії у Facebook.
У дописі зазначено, що зупинилося серце видатного українського музиканта, блискучого джазового піаніста, композитора Олексія Саранчина.
Згідно з інформацією колег музиканта, він переніс раптовий важкий інсульт.
"Лікарі, близькі, колеги та друзі до останнього боролися за його життя, до останнього сподівалися на диво і вірили, що його неймовірна життєва сила переможе хворобу, але, на превеликий жаль, дива не сталося", - повідомляють вони.
Відомо, що Олексій "Лепа" Саранчин був учасником гурту ТНМК. "Олексій Саранчин був не просто віртуозним виконавцем, а справжньою душею української музичної сцени, митцем із бездоганним художнім смаком і великим серцем. Його внесок у розвиток джазового мистецтва неоціненний, а його педагогічна та творча праця залишила глибокий слід у серцях колег, студентів і шанувальників", — повідомили колеги артиста.
Про особу: Олексій Саранчин
Олексій Саранчин — український джазовий піаніст, композитор і аранжувальник Олексій Саранчин, який виступав у джаз-бенді Схід-Side та групі Танок на майдані Конго
