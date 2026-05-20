Вступ України до Євросоюзу: Угорщина висунула Києву умову для переговорів

Головне:
- Мадяр вимагає надати угорцям на Закарпатті особливі права
- Будапешт уже надіслав відповідні сигнали українській стороні
Надання угорській меншині на Закарпатті прав, аналогічних правам національних меншин у країнах Євросоюзу, є обов'язковою умовою для отримання згоди Будапешта на запуск першого кластера в рамках переговорів про вступ між Києвом та ЄС.
Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр під час візиту до Польщі на спільній пресконференції з польським колегою Дональдом Туском, повідомляє "Європейська правда".
Глава угорського уряду зазначив, що вже порушив це питання перед Туском, а також натякнув, що прихід до влади його партії "Тіса" є шансом для "нового етапу" у відносинах з Києвом.
За словами Мадяра, Будапешт уже надіслав відповідні сигнали українській стороні, і наразі розпочалися технічні консультації щодо мовних, культурних та інших прав закарпатських угорців.
Він висловив надію, що ця серія переговорів пройде швидко й успішно.
"Для нас це condicio sine qua non (необхідна умова. – Ред.) для того, щоб ми дали згоду на відкриття першого кластера в процесі вступу України до ЄС, оскільки він стосується саме верховенства права та демократії", – заявив Мадяр.
Він додав, що вирішення цього питання нібито "стане сильним сигналом" з боку Києва про готовність дотримуватися європейських стандартів щодо власних громадян до офіційного відкриття переговорного розділу.
Раніше повідомлялося про те, що Зеленський звернувся до нового прем'єра Угорщини. Україна готова поглиблювати співпрацю з Угорщиною та будувати міцні відносини між нашими країнами на основі добросусідства та поваги до наших народів.
Як раніше повідомляв Главред, Мадьяр виступив проти прискореного вступу України до ЄС і назвав такий сценарій "абсурдним" через війну. Водночас він визнав Україну жертвою російської агресії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Угорщина повернула Україні гроші Ощадбанку. Зеленський подякував Угорщині за конструктивний і цивілізований крок.
Про персону - Петер Мадяр
Петер Мадяр — угорський політик і юрист. Він привернув увагу ЗМІ, коли у 2024 році оголосив про свій намір заснувати партію, пропонуючи альтернативу тому, що він вважав "штучним розколом" між парламентською опозицією та Fidesz-KDNP - правлячою коаліцією в Угорщині, пише Вікіпедія. Його партія "Тиса" стала переможцем парламентських виборів 2026 року.
