Вступ України до Євросоюзу: Угорщина висунула Києву умову для переговорів

Олексій Тесля
20 травня 2026, 21:01
Вирішення одного питання нібито "стане потужним сигналом" з боку Києва, зазначає Петер Мадяр.
Угорщина перенесла переговори з Києвом
Угорщина висунула вимогу до України

Головне:

  • Мадяр вимагає надати угорцям на Закарпатті особливі права
  • Будапешт уже надіслав відповідні сигнали українській стороні

Надання угорській меншині на Закарпатті прав, аналогічних правам національних меншин у країнах Євросоюзу, є обов'язковою умовою для отримання згоди Будапешта на запуск першого кластера в рамках переговорів про вступ між Києвом та ЄС.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр під час візиту до Польщі на спільній пресконференції з польським колегою Дональдом Туском, повідомляє "Європейська правда".

Глава угорського уряду зазначив, що вже порушив це питання перед Туском, а також натякнув, що прихід до влади його партії "Тіса" є шансом для "нового етапу" у відносинах з Києвом.

За словами Мадяра, Будапешт уже надіслав відповідні сигнали українській стороні, і наразі розпочалися технічні консультації щодо мовних, культурних та інших прав закарпатських угорців.

Він висловив надію, що ця серія переговорів пройде швидко й успішно.

"Для нас це condicio sine qua non (необхідна умова. – Ред.) для того, щоб ми дали згоду на відкриття першого кластера в процесі вступу України до ЄС, оскільки він стосується саме верховенства права та демократії", – заявив Мадяр.

Він додав, що вирішення цього питання нібито "стане сильним сигналом" з боку Києва про готовність дотримуватися європейських стандартів щодо власних громадян до офіційного відкриття переговорного розділу.

Петер Мадяр


Раніше повідомлялося про те, що Зеленський звернувся до нового прем'єра Угорщини. Україна готова поглиблювати співпрацю з Угорщиною та будувати міцні відносини між нашими країнами на основі добросусідства та поваги до наших народів.

Як раніше повідомляв Главред, Мадьяр виступив проти прискореного вступу України до ЄС і назвав такий сценарій "абсурдним" через війну. Водночас він визнав Україну жертвою російської агресії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Угорщина повернула Україні гроші Ощадбанку. Зеленський подякував Угорщині за конструктивний і цивілізований крок.

Про персону - Петер Мадяр

Петер Мадяр — угорський політик і юрист. Він привернув увагу ЗМІ, коли у 2024 році оголосив про свій намір заснувати партію, пропонуючи альтернативу тому, що він вважав "штучним розколом" між парламентською опозицією та Fidesz-KDNP - правлячою коаліцією в Угорщині, пише Вікіпедія. Його партія "Тиса" стала переможцем парламентських виборів 2026 року.

