Тисячі українців залишились без газу після удару РФ дронами по Полтавщині

Коротко:
- Ворог атакував Полтавщину безпілотниками "Герань-2"
- Близько 1000 абонентів залишилися без газопостачання
- У Кременчуці пошкоджено транспорт та складські будівлі
У ніч на 14 травня країна-агресорка Росія атакувала Україну сотнями повітряних цілей. Внаслідок атаки постраждала і Полтавська область. Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Віталій Дяківнич.
За його інформацією, після ворожого удару на Полтавщині без газопостачання залишилися близько 1000 абонентів. Мова йде про мешканців кількох населених пунктів.
"Також через несприятливі погодні умови відсутнє електропостачання у понад 2000 абонентів. Фахівці вже працюють над відновленням пошкоджених мереж", - додав очільник ОВА.
Чим РФ атакувала Полтавську область
Полтавська обласна прокуратура повідомила, що армія РФ цієї ночі спрямувала на Полтавщину безпілотники "Герань-2". Унаслідок влучань у місті Кременчук пошкоджено більше 10 транспортних засобів та складські приміщення автотранспортного підприємства.
У Кременчуцькому районі також пошкоджені два приватні будинки та господарчі споруди. Прокурори вже фіксують наслідки чергових воєнних злочинів РФ. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Скільки може тривати відновлення газопостачання після атак РФ
Главред писав, що за словами експерта Геннадія Рябцева, газова галузь України може стати ціллю масштабних атак. У разі пошкодження інфраструктури відновлення системи може зайняти тривалий час.
Без додаткових заходів захисту країна може зіткнутися з проблемою, при якій газ формально є, але видобувати, зберігати або доставляти його виявиться неможливо.
Удари РФ по Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 14 травня російська окупаційна армія завдала масованого комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Окупанти продовжили атакувати територію України вночі після тривалої атаки 13 травня.
За даними військових, загалом впродовж ночі і ранку Росія застосувала 731 засіб повітряного нападу - 56 ракет і 675 безпілотників. Окупанти випустили три аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал", 18 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400, 35 крилатих ракет Х-101 та 675 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", "Бандероль" та дронів-імітаторів.
Згодом стало відомо, що з-під завалів дев’ятиповерхового житлового будинку у Дарницькому районі Києва врятовано десятки людей. За інформацією президента, є загиблі.
Про персону: Віталій Дяківнич
Віталій Дяківнич - начальник Полтавської обласної військової адміністрації, який раніше був головою Миргородської районної державної адміністрації.
