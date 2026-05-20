Великі НПЗ РФ зупиняються після потужних ударів БпЛА – Reuters

Атаки дронів виводять з ладу НПЗ у РФ

Головне:

У 2026 році кількість атак на енергетичну інфраструктуру РФ зросла

НПЗ центральної Росії практично зупинили роботу

У центральній частині Росії великі нафтопереробні заводи змушені зупиняти або скорочувати роботу після атак безпілотників.

За останні два тижні це торкнулося ключових підприємств енергетичної інфраструктури, йдеться в матеріалі Reuters.

Зазначається, що у 2026 році кількість атак на енергетичну інфраструктуру РФ зросла, а кількість нафтопереробних заводів, що стали цілями, фактично подвоїлася з початку року.

У другій половині травня заводи центральної Росії, що забезпечують внутрішній ринок і значну частину експорту, практично зупинили роботу.

Серед підприємств, що зазнали атак, називають НПЗ:

у Кіришах;

Москві;

Нижньому Новгороді;

Рязані;

Ярославлі.

Зокрема, Рязанський НПЗ повністю зупинений з 15 травня, Московський НПЗ — з 17 травня. Ярославнафтооргсинтез, за інформацією джерел, працює приблизно на чверть потужності.

Один із найбільших заводів "Кіришінефтеоргсинтез" потужністю 20 мільйонів тонн на рік зупинений з 5 травня. "Нижегороднефтеоргсинтез" потужністю 17 мільйонів тонн також зазнав атак, але його поточний стан точно невідомий.

Сумарна потужність підприємств, які повністю або частково зупинилися, перевищує 83 мільйони тонн на рік. Це близько чверті всіх нафтопереробних потужностей Росії.

"За підрахунками агентства, у січні-травні близько 11% потужностей первинної переробки в РФ простоювали через атаки БПЛА", — йдеться в статті.

Ці заводи разом забезпечували понад 30% виробництва бензину та близько 25% дизельного палива.

Частина інших підприємств, які могли б компенсувати втрати, також працюють частково або зупинені через аналогічні атаки.

Україна продовжить удари по об'єктах РФ — позиція ОП

Глава Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна продовжить наносити удари по інфраструктурних об'єктах на території Росії, незважаючи на заклики деяких міжнародних партнерів утримуватися від атак на нафтові об'єкти.

Він зазначив, що в минулому вже виникали розбіжності щодо використання іноземної зброї за межами України.

"Союзники можуть мати свою думку, але Україна діє в рамках власних стратегічних інтересів і пріоритетів, і ця позиція залишається незмінною", — підкреслив Буданов.

Як писав Главред, українські захисники завдали результативних ударів по ряду російських військових об'єктів. Одним із ключових епізодів стало ураження протидиверсійного катера проекту "Грачонок" у районі Каспійська.

Нагадаємо, Сили оборони України завдали серії ударів по військово-промисловій інфраструктурі та критичним об'єктам Російської Федерації, зокрема в Московській області.

Як заявив президент Володимир Зеленський, українська армія має намір посилити інтенсивність ударів по стратегічних об'єктах на території Росії у відповідь на масовані російські атаки по українських житлових кварталах.

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансових ринках, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

