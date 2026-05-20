Військовослужбовців ТЦК, які не були на фронті, відправлять на ротації

Нововведення починає діяти в одному з обласних ТЦК та СП.

На Полтавщині змінюють склад груп оповіщення ТЦК

Ключові тези:

На Полтавщині змінять підхід до роботи груп ТЦК

Повістки вручатимуть ті, хто брав участь у бойових діях

Небойовий склад ТЦК відправлять на передову

На Полтавщині оповіщенням населення у групах ТЦК та СП будуть займатися лише військовослужбовці, які є учасниками бойових дій. Про це повідомив у Facebook Полтавський обласний ТЦК та СП.

Наразі робота щодо залучення до складу груп оповіщення лише тих військових, які мають статус УБД триває.

Повідомлення Полтавського обласного ТЦК та СП

"Відбираються військовослужбовці, які на власному досвіді знають що таке війна, хто такі російські окупанти і що вони роблять на окупованих територіях, яка ситуація з укомплектованістю війська і мають однозначне розуміння чому кожен чоловік, який придатний до військової служби за станом здоров’я і не має підстав для отримання відстрочки, повинен долучитися до захисту своєї країни", - йдеться у повідомленні.

Військовослужбовці, які знаходяться на стадії оформлення відповідних документів для отримання статусу учасника бойових дій виконуватимуть інші завдання у складі територіальних центрів комплектування.

"Ті, які не брали участі в бойових дія плануються до ротації для набуття досвіду щодо виконання завдань у бойових підрозділах", - додали в обласному ТЦК та СП.

В Україні планують змінити формат роботи ТЦК

Главред писав, що за словами секретаря комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенка, у межах мобілізаційної реформи, яку готує Міністерство оборони, розглядається розділення функцій ТЦК.

Зокрема, перевірку документів та патрулювання можуть передати поліції. Також існує пропозиція розділити функції нового органу "Офісу резерву" на окремо функцію призову та соціальну.

Про джерело: Полтавський обласний ТЦК та СП Полтавський обласний ТЦК та СП - орган військового управління, який відповідає за військовий облік та мобілізацію в Полтавській області. Структурно він підпорядковується Оперативному командуванню "Північ" Сухопутних військ ЗСУ.

