Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Аналітика

Зростання тарифів на комуналку та знижки в платіжках: до чого готуватися українцям

Олексій Тесля
20 травня 2026, 20:13
google news Підпишіться
на нас в Google
У разі істотного погіршення якості послуг з постачання тепла та гарячої води через російські атаки споживачі зможуть сплачувати лише 20% від вартості.
НБУ прогнозує підвищення тарифів на комунальні послуги
Українців попередили про підвищення тарифів / колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Головне:

  • Кому перерахують платіжки за гарячу воду та тепло
  • Тарифи на комунальні послуги зростають
  • Чи зросте тариф на газ для побутових споживачів

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила про те, що окремим категоріям громадян можуть переглянути комунальні платежі.

Таку заяву глава Кабінету міністрів України зробила у своєму Telegram-каналі.

відео дня

Кому перерахують рахунки за гарячу воду та тепло

За її словами, у разі істотного погіршення якості послуг з постачання тепла та гарячої води через російські атаки споживачі зможуть платити лише 20% від вартості.

"Уряд уточнив механізм перерахунку за тепло та гарячу воду: у разі істотного погіршення якості послуг через російські атаки споживачі зможуть платити лише 20% від вартості послуги. Люди не повинні платити повну вартість за тепло або гарячу воду, якщо через російські атаки послуги надавалися з перебоями або неякісно", – написала Свириденко.

Вона уточнила, що рішення дозволить збільшити розмір перерахунку з 20% до 80% для споживачів і чітко враховувати фактичний обсяг та якість наданих послуг.

Зазначається, що перерахунок стане обов'язковим для всіх постачальників тепла та гарячої води незалежно від регіону.

"Органи місцевого самоврядування отримають можливість компенсувати частину витрат комунальних підприємств із резервних фондів місцевих бюджетів – для відновлення пошкодженої інфраструктури", – написала прем'єрка.

Знімок екрана
/ Telegram Ю.Свириденко

Зміна платіжок: що важливо знати

У свою чергу, віцепрем'єрміністр з відновлення України – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба зазначив, що йдеться про випадки, коли через російські атаки на критичну інфраструктуру послуги теплопостачання або гарячої води надавалися не в повному обсязі, з перервами або неналежної якості.

Зокрема, рішення уряду дає можливість провести додаткові перерахунки для споживачів у Києві за січень 2026 року після масованих ударів по енергетичній інфраструктурі столиці.

Водночас, за його словами, зміни передбачають можливість для місцевої влади підтримати комунальні підприємства, які працювали в умовах надзвичайних ситуацій і не могли забезпечити належну якість послуг не з власної вини.

Тарифи на комунальні послуги зростають

За даними Державної служби статистики, у квітні річна інфляція прискорилася до 8,6%. При цьому зросли й тарифи на комунальні послуги — в середньому майже на 2% порівняно з минулим роком.

Найбільше подорожчало вивезення побутових відходів. За рік ціна на цю послугу зросла одразу на 6,7%. Також більше доведеться платити за управління багатоквартирними будинками — плюс 5%, а утримання та ремонт житла (квартплата) подорожчали на 4,9%.

Помітне зростання було й за останній місяць. У період з березня по квітень найбільше подорожчало саме вивезення сміття — на 2,3%. Утримання та ремонт житла зросли на 1,2%, а управління будинками — на 0,8%.

Водночас деякі тарифи поки що залишилися стабільними. Йдеться про електроенергію, природний газ, водопостачання та каналізацію — у квітні їхня вартість не змінилася.

5 способів зменшити плату за комунальні послуги
/ Главред - інфографіка

Тарифи на газ зростуть: коли і на скільки

В Україні готують підвищення тарифів оператора газосховищ АТ "Укртрансгаз". Йдеться про послуги зі зберігання природного газу, його закачування в підземні сховища та подальший відбір. Відповідні зміни передбачає проєкт постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ). Якщо документ остаточно ухвалять, нові тарифи на газ почнуть діяти з 1 червня 2026 року і залишатимуться чинними до 31 березня 2029 року.

  • Згідно з проектом постанови, тариф на зберігання природного газу становитиме 0,45 грн за 1 тис. кубометрів на добу без ПДВ.
  • Водночас вартість закачування газу в сховища пропонують встановити на рівні 360,02 грн за 1 тис. кубометрів на добу без ПДВ.
  • Такий самий тариф можуть запровадити й на відбір газу — 360,02 грн за 1 тис. кубометрів на добу без ПДВ.

Підвищення тарифів: коментар експерта

Підвищення тарифів на зберігання, закачування та відбір газу є закономірним, оскільки витрати оператора газосховищ за останні роки зросли.

"Є витрати, які несе оператор сховищ: зарплати людей, інфляційні показники, вартість робіт, обладнання, електроенергія для компресорів. Все це подорожчало. Тому підвищення тарифів є закономірним. Дивно, що це зробили у 2026 році, а не з 2024-го", — заявив Фокусу експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Водночас, за словами експерта, саме підвищення не є критичним. Навіть після перегляду тарифів вартість комплексу послуг зі зберігання, закачування та відбору газу в Україні залишається порівняно невисокою.

Чи зросте тариф на газ для побутових споживачів

Підвищення тарифів "Укртрансгазу" потенційно може вплинути на кінцеву вартість газу для споживачів, заявив засновник громадського об'єднання "Союз споживачів комунальних послуг" Олег Попенко.

"Підвищення тарифів 'Укртрансгазу' фактично вплине на формування ринкової вартості газу, яка в підсумку доходить до споживача — як юридичної, так і фізичної особи. Згодом, коли Україна рухатиметься до вирівнювання умовно ринкових цін із цінами для побутових споживачів, як цього хоче Міжнародний валютний фонд і чиновники, будь-яке підвищення тарифів може позначитися на платіжках", — зазначив експерт з питань ЖКГ.

Зростання комунальних тарифів: до чого готуватися

За його словами, підвищення тарифів "Укртрансгазу" однозначно вплине на кінцеву вартість газу, але не відразу, а з часом. Крім того, це позначиться на більшості товарів і послуг, у собівартості яких є газ.

Наслідки підвищення тарифів "Укртрансгазу" можуть бути ширшими, ніж просто ціна газу в платіжці. Адже газ використовується у виробництві багатьох товарів і послуг, а також електроенергії.

"Це вплине на формування вартості електроенергії, оскільки частина електроенергії виробляється з використанням газу, зокрема на газових установках або ТЕЦ. Відповідно, це може потягнути за собою тарифи на тепло, гарячу воду та електроенергію", — додав Попенко.

Зростання тарифів на комуналку та знижки в платіжках: до чого готуватися українцям
/ Главред

Комунальні тарифи — новини за темою

Як писав Главред, в Україні бізнес платитиме більше за споживання електроенергії у вечірні години. Таке рішення ухвалила НКРЕКУ.

Раніше Андрій Новак попереджав, що тарифи на комунальні послуги в Україні не планують підвищувати. Однак російські обстріли енергетичної інфраструктури можуть внести свої корективи.

Нагадаємо, народний депутат Сергій Нагорняк сказав, що ціни на воду можуть зрости в кілька разів у 2026 році. Підвищення тарифів пов'язане з тим, що водоканали працюють у мінус.

Читайте також:

Про персону: Юлія Свириденко

Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
комунальні тарифи тарифи на електроенергію тарифи на газ комунальні платіжки Юлія Свириденко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зростання тарифів на комуналку та знижки в платіжках: до чого готуватися українцям

Зростання тарифів на комуналку та знижки в платіжках: до чого готуватися українцям

20:13Аналітика
Зеленський назвав напрямки нового наступу РФ з півночі: що готує Кремль

Зеленський назвав напрямки нового наступу РФ з півночі: що готує Кремль

19:41Війна
Другий фронт із "ПМР": Селезньов - про ризик прориву росіян до Одеси

Другий фронт із "ПМР": Селезньов - про ризик прориву росіян до Одеси

19:10Погляди
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 20 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 20 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці фермера з коровою за 16 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці фермера з коровою за 16 с

НБУ змінює правила оплати картками: нові вимоги вже набули чинності

НБУ змінює правила оплати картками: нові вимоги вже набули чинності

Чотири знаки зодіаку поповнять свій гаманець: доля підкине шанс розбагатіти

Чотири знаки зодіаку поповнять свій гаманець: доля підкине шанс розбагатіти

Сигнал який не можна ігнорувати: чому собаки виють вночі, знайдено рішення

Сигнал який не можна ігнорувати: чому собаки виють вночі, знайдено рішення

Останні новини

21:03

Як сказати "несуча стіна" українською: відповідь здивує багатьох

21:01

Вступ України до Євросоюзу: Угорщина висунула Києву умову для переговорів

20:53

Чи буде Європа змушувати Україну припинити бити по Росії: експерт дав прогнозВідео

20:47

Аліна Гросу оприлюднила ім'я свого новонародженого сина

20:27

Накличете хвороби та злидні: в які дні тижня не можна мити голову

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
20:13

Зростання тарифів на комуналку та знижки в платіжках: до чого готуватися українцям

19:48

Помер колишній учасник гурту ТНМК: що відомо

19:41

Зеленський назвав напрямки нового наступу РФ з півночі: що готує Кремль

19:31

Кришували мережі "порноофісів": затримано замначальника Нацполіції Житомирщини

Реклама
19:25

Раніше ховались від сусідів: яка популярна сьогодні професія була соромом в СРСР

19:23

Карабахський епізод як частина біографії, яку намагаються переписати

19:10

Чому насправді коти муркочуть: секрет, про який мовчать ветеринариВідео

19:10

Другий фронт із "ПМР": Селезньов - про ризик прориву росіян до ОдесиПогляд

18:55

Секрет рекордного врожаю огірків: одна добавка гарантує "чарівний" результатВідео

18:49

Розвідка "злила" таємні документи Кремля: що готує Росія проти України

18:31

Літак-"привид" без пілота перетнув півкраїни, а потім почався кошмар

18:30

Чи потрібно цілувати покійного в лоб: священик пояснив, як правильно прощатисяВідео

18:29

Одна кнопка в авто знизить витрату палива: водіям розкрили спосіб економії

18:24

У МВС України відповіли, чи будуть примусово повертати чоловіків з-за кордону

18:17

Впевненість Лева чи спокій Козерога: яка головна сила вашого знака зодіаку

Реклама
18:11

Удари по НПЗ запускають ефект доміно - названо катастрофічний сценарій для КремляВідео

18:01

Насувається справжній Армагеддон: де будуть грози, дощі та град

17:37

Долар раптово рвонув угору, а злотий падає: курс валют на 21 травня

17:28

ЄС майже повністю відмовився від нафти РФ: експерт розповів, хто досі купує в агресора

17:24

Чому в тижні 7 днів: звідки взявся календар, за яким живе весь світ

17:20

Китай "кинув" Росію: як Сі Цзіньпін принизив Путіна в Пекіні та чого чекати Україні

17:15

Укусів можна не боятися: які запахи відлякують всіх комарів

17:12

Рибалки витягли гігантського "річкового монстра" голими рукамиВідео

16:42

Чотирьом знакам зодіаку незабаром посміхнеться удача: чиї мрії стануть реальністю

16:39

Жінка хотіла проскочити кордон з "живими коштовностями": що знайшли митникиФото

16:37

Чому в саду насправді з’являються жаби: про що сигналізує екосистема

16:30

Вчені показали, як виглядала жінка 3500 років тому

16:23

Меморандум на €90 млрд підписано: коли Україна отримає перші гроші від ЄС

16:16

Списання Шабуніна з армії дискредитує ЗСУ та знищує мотивацію долучатися до війська, - рух "Чесна мобілізація"

16:00

Військовослужбовців ТЦК, які не були на фронті, відправлять на ротації

15:54

Що не можна робити у свято 21 травня: суворі прикмети та заборони

15:42

Буданов змусив Росію витрачати мільярди на пасивну оборону - бразильський офіцер

15:41

Фіналістка шоу "Холостяк" потрапила до лікарні: Цимбалюк відреагував

15:40

Росія має п'ять варіантів наступу на північ України - Зеленський

15:34

Загибель шоумена Максима Неліпи на фронті: з'явилося фото з його могили

Реклама
15:33

Власник казино Pin-Up Дмитро Пунін, судячи з усього, придбав кастомну яхту Lamborghini

15:32

Усик – Верховен: де дивитися та несподіваний прогноз букмекерів на бій року

15:23

Гороскоп Таро на сьогодні, 21 травня: Близнюкам — правда, Леву — солодка віра

15:10

Вівчарку знайшли на дорозі прив'язаною до бетонну: причина здивувалаВідео

14:33

ЗСУ рознесли гігантські нафтові резервуари і НПЗ: Генштаб оголосив результати

14:27

НБУ змінює правила оплати картками: нові вимоги вже набули чинності

14:15

Китайський гороскоп на завтра, 21 травня: Бикам — суперечки, Коням — скарги

14:15

Ключова галузь доходів РФ страждає: експерт розповів про наслідки ударів ЗСУ

13:59

Гороскоп на червень 2026: Овнам — зміни у фінансовій сфері, Левам — успіх гарантований

13:50

"Мандрівник у часі" показав майбутнє: Третя світова війна наближаєтьсяВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЛьвоваНовини ЧеркасиНовини ДніпраНовини РівногоНовини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини Житомира
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти