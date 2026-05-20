Зростання тарифів на комуналку та знижки в платіжках: до чого готуватися українцям

У разі істотного погіршення якості послуг з постачання тепла та гарячої води через російські атаки споживачі зможуть сплачувати лише 20% від вартості.

Головне:

Кому перерахують платіжки за гарячу воду та тепло

Тарифи на комунальні послуги зростають

Чи зросте тариф на газ для побутових споживачів

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила про те, що окремим категоріям громадян можуть переглянути комунальні платежі.

Таку заяву глава Кабінету міністрів України зробила у своєму Telegram-каналі.

Кому перерахують рахунки за гарячу воду та тепло

За її словами, у разі істотного погіршення якості послуг з постачання тепла та гарячої води через російські атаки споживачі зможуть платити лише 20% від вартості.

"Уряд уточнив механізм перерахунку за тепло та гарячу воду: у разі істотного погіршення якості послуг через російські атаки споживачі зможуть платити лише 20% від вартості послуги. Люди не повинні платити повну вартість за тепло або гарячу воду, якщо через російські атаки послуги надавалися з перебоями або неякісно", – написала Свириденко.

Вона уточнила, що рішення дозволить збільшити розмір перерахунку з 20% до 80% для споживачів і чітко враховувати фактичний обсяг та якість наданих послуг.

Зазначається, що перерахунок стане обов'язковим для всіх постачальників тепла та гарячої води незалежно від регіону.

"Органи місцевого самоврядування отримають можливість компенсувати частину витрат комунальних підприємств із резервних фондів місцевих бюджетів – для відновлення пошкодженої інфраструктури", – написала прем'єрка.

Зміна платіжок: що важливо знати

У свою чергу, віцепрем'єрміністр з відновлення України – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба зазначив, що йдеться про випадки, коли через російські атаки на критичну інфраструктуру послуги теплопостачання або гарячої води надавалися не в повному обсязі, з перервами або неналежної якості.

Зокрема, рішення уряду дає можливість провести додаткові перерахунки для споживачів у Києві за січень 2026 року після масованих ударів по енергетичній інфраструктурі столиці.

Водночас, за його словами, зміни передбачають можливість для місцевої влади підтримати комунальні підприємства, які працювали в умовах надзвичайних ситуацій і не могли забезпечити належну якість послуг не з власної вини.

Тарифи на комунальні послуги зростають

За даними Державної служби статистики, у квітні річна інфляція прискорилася до 8,6%. При цьому зросли й тарифи на комунальні послуги — в середньому майже на 2% порівняно з минулим роком.

Найбільше подорожчало вивезення побутових відходів. За рік ціна на цю послугу зросла одразу на 6,7%. Також більше доведеться платити за управління багатоквартирними будинками — плюс 5%, а утримання та ремонт житла (квартплата) подорожчали на 4,9%.

Помітне зростання було й за останній місяць. У період з березня по квітень найбільше подорожчало саме вивезення сміття — на 2,3%. Утримання та ремонт житла зросли на 1,2%, а управління будинками — на 0,8%.

Водночас деякі тарифи поки що залишилися стабільними. Йдеться про електроенергію, природний газ, водопостачання та каналізацію — у квітні їхня вартість не змінилася.

Тарифи на газ зростуть: коли і на скільки

В Україні готують підвищення тарифів оператора газосховищ АТ "Укртрансгаз". Йдеться про послуги зі зберігання природного газу, його закачування в підземні сховища та подальший відбір. Відповідні зміни передбачає проєкт постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ). Якщо документ остаточно ухвалять, нові тарифи на газ почнуть діяти з 1 червня 2026 року і залишатимуться чинними до 31 березня 2029 року.

Згідно з проектом постанови, тариф на зберігання природного газу становитиме 0,45 грн за 1 тис. кубометрів на добу без ПДВ.

Водночас вартість закачування газу в сховища пропонують встановити на рівні 360,02 грн за 1 тис. кубометрів на добу без ПДВ.

Такий самий тариф можуть запровадити й на відбір газу — 360,02 грн за 1 тис. кубометрів на добу без ПДВ.

Підвищення тарифів: коментар експерта

Підвищення тарифів на зберігання, закачування та відбір газу є закономірним, оскільки витрати оператора газосховищ за останні роки зросли.

"Є витрати, які несе оператор сховищ: зарплати людей, інфляційні показники, вартість робіт, обладнання, електроенергія для компресорів. Все це подорожчало. Тому підвищення тарифів є закономірним. Дивно, що це зробили у 2026 році, а не з 2024-го", — заявив Фокусу експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Водночас, за словами експерта, саме підвищення не є критичним. Навіть після перегляду тарифів вартість комплексу послуг зі зберігання, закачування та відбору газу в Україні залишається порівняно невисокою.

Чи зросте тариф на газ для побутових споживачів

Підвищення тарифів "Укртрансгазу" потенційно може вплинути на кінцеву вартість газу для споживачів, заявив засновник громадського об'єднання "Союз споживачів комунальних послуг" Олег Попенко.

"Підвищення тарифів 'Укртрансгазу' фактично вплине на формування ринкової вартості газу, яка в підсумку доходить до споживача — як юридичної, так і фізичної особи. Згодом, коли Україна рухатиметься до вирівнювання умовно ринкових цін із цінами для побутових споживачів, як цього хоче Міжнародний валютний фонд і чиновники, будь-яке підвищення тарифів може позначитися на платіжках", — зазначив експерт з питань ЖКГ.

Зростання комунальних тарифів: до чого готуватися

За його словами, підвищення тарифів "Укртрансгазу" однозначно вплине на кінцеву вартість газу, але не відразу, а з часом. Крім того, це позначиться на більшості товарів і послуг, у собівартості яких є газ.

Наслідки підвищення тарифів "Укртрансгазу" можуть бути ширшими, ніж просто ціна газу в платіжці. Адже газ використовується у виробництві багатьох товарів і послуг, а також електроенергії.

"Це вплине на формування вартості електроенергії, оскільки частина електроенергії виробляється з використанням газу, зокрема на газових установках або ТЕЦ. Відповідно, це може потягнути за собою тарифи на тепло, гарячу воду та електроенергію", — додав Попенко.

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

