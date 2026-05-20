ЄС майже повністю відмовився від нафти РФ: експерт розповів, хто досі купує в агресора

Наскільки в ЄС готові замінити російську нафту

Головне з новини:

ЄС майже повністю відмовився від російської нафти

Росія блокує альтернативні постачання до Європи

Європа диверсифікує енергоринки та знижує залежність

Європа майже повністю відмовилася від російської нафти, а удари України по енергетичній інфраструктурі РФ лише пришвидшують цей процес. Кремль втрачає доходи, логістику та важелі впливу, тоді як ЄС нарощує диверсифікацію та переходить на альтернативні джерела енергії.

Про те, як змінилася структура постачань, чому Росія блокує казахську нафту та що це означає для регіону, в інтерв’ю Главреду розповів фахівець із питань комунікації, партнерства та інтеграції до ЄС у Razom We Stand Максим Гардус.

Європа відмовилася від російської нафти: що змінилося

За словами експерта, Європейський Союз уже фактично замінив російську нафту альтернативними постачаннями - від США до країн Близького Сходу та Центральної Азії. Обсяги імпорту з РФ обвалилися до історичного мінімуму.

"Обсяги продажів російської нафти до Європи порівняно з довоєнним періодом скоротилися на порядок - у 10 разів", - наголошує Гардус.

Раніше російську нафту купували майже всі країни ЄС, нині ж залишилися лише два винятки - Словаччина та Угорщина. Їхні закупівлі, за словами експерта, не мають суттєвого впливу на загальний ринок і є радше політичним, а не економічним фактором.

Чому Німеччина досі стикається з перешкодами

Окремо Гардус звертає увагу на ситуацію з Німеччиною, яка намагається диверсифікувати постачання, але стикається з протидією Москви. Росія блокує транзит казахської нафти, намагаючись зберегти вплив на європейський енергетичний ринок.

Попри це, Європа вже майже завершила процес відмови від російських енергоносіїв. На це вплинули два ключові чинники:

можливість купувати нафту в інших регіонах світу;

активне впровадження "зеленого курсу" та поступова відмова від бензину як основного палива для транспорту.

"Роль російської нафти на європейському ринку колосально знизилася", - підкреслює експерт.

Як удари ЗСУ впливають на роботу російських НПЗ

Главред писав, що за даними джерел Reuters, Московський нафтопереробний завод тимчасово зупинив роботу після удару українського дрона, який стався минулими вихідними.

Зазначається, що збитки від атаки були мінімальними, проте керівництво підприємства вирішило призупинити виробництво з метою безпеки та перевірки обладнання.

Як писав Главред, Міністерство фінансів США офіційно продовжило звільнення від санкцій нафти РФ на морі ще на місяць. Глава відомства Скотт Бессент уточнив, що це рішення спрямовано на те, щоб допомогти постраждалим країнам "тимчасово отримати доступ до російської нафти, яка наразі перебуває в морі".

Раніше США поновлювали санкції щодо російської нафти після закінчення терміну дії попереднього тимчасового винятку на поставки сировини, яке було введено на тлі ризиків блокування Ормузької протоки.

Нагадаємо, Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти 91 морського судна, що входить до "тіньового флоту" Росії.

Про персону: Максим Гардус Максим Гардус - український аналітик та експерт з енергетичної політики та санкцій. Спеціалізується на питаннях нафтового ринку, міжнародних енергетичних відносин і впливу санкцій на російську економіку. Працює експертом аналітичного центру Razom We Stand, який просуває ідею глобальної відмови від російських енергоносіїв і зміцнення енергетичної стійкості демократичних країн. Має значний досвід у сфері стратегічних комунікацій та медіа, регулярно коментує енергетичні теми для українських та міжнародних ЗМІ. Відомий як фахівець, здатний доступно пояснювати складні енергетичні та економічні процеси, роблячи акцент на питаннях енергетичної безпеки.

