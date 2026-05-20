Розвідка 'злила' таємні документи Кремля: що готує Росія проти України

Кремль активізує інформаційну кампанію проти України, спрямовану на дискредитацію мобілізації, українського керівництва, попередили в СЗР.

Росія хоче дестабілізувати ситуацію в Україні - СЗР назвала цілі Кремля

РФ готує нову ІПСО через провал наступу та проблеми в економіці

Кремль прагне дискредитувати мобілізацію та керівництво України

Для вкидів у Європі Росія задіє понад 15 підконтрольних ЗМІ

Країна-агресорка Росія готує новий етап інформаційно-психологічної кампанії Росії, спрямованої на дестабілізацію ситуації всередині України та послаблення її міжнародної підтримки. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України з посиланням на таємні російські документи, які вдалось отримати.

У Росії ухвалення такого рішення пояснюють провалом весняного наступу та загостренням економічних проблем.

За даними Служби зовнішньої розвідки, Адміністрація президента РФ зобов’язала спецслужби, МЗС і пропагандистські медіа максимально активізувати інформаційну кампанію в українському та європейському інформаційному просторі. У межах цієї роботи управління АП РФ зі стратегічного партнерства та співробітництва визначило три ключові теми для просування.

"Перше – дискредитація мобілізації в Україні та військового керівництва, відповідального за комплектування сил оборони України. Це завдання є критичним для них на тлі великих втрат росіян на фронті. Друге – дискредитація Президента України, його команди та членів сімʼї. Третє – недопущення другорядності "медійного скандалу довкола А.Єрмака та інтерв’ю Ю.Мендель". У кремлі вважають цей кейс важливим, проте таким, що був витіснений з інформаційного простору Європи через міжнародні події, зокрема ситуацію довкола Ірану", - йдеться у повідомленні.

У розвідці також попереджають, що для створення суспільного резонансу росія планує використовувати підроблені документи, які подаватимуться як офіційні, а також інформаційні вкиди. Окремо передбачено виготовлення пропагандистських "символічних персонажів" для дискредитаційних кампаній. Крім того, російська сторона намагається залучати до таких операцій колишніх українських посадовців, політиків і експертів. За даними відомства, перші спроби реалізації цього сценарію вже фіксуються як в Україні, так і за її межами.

Також зазначається, що для поширення матеріалів у західному медіапросторі планують задіяти понад 15 проксі-ЗМІ, серед яких називають L’Antidiplomatico, Magyar Nemzet, Prvni Zpravy та CZ24news. Перелік не є остаточним і ще має бути затверджений адміністрацією президента рф.

"Здобуті Службою зовнішньої розвідки матеріали свідчать, що росія планує лише нарощувати кампанію, розширювати деструктивні наративи й масштабувати аудиторію і географію поширення", - підсумували у розвідці.

Росія намагається дестабілізувати ситуацію в тилових регіонах України - Коваленко

Як писав Главред, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що Росія поряд із повітряними ударами продовжить робити акцент на підривній діяльності в тилових регіонах України. Йдеться про використання агентурних мереж, вербування людей для диверсій і терактів, а також інші форми прихованого впливу.

Крім того, за його словами, триватимуть інформаційно-психологічні операції, спрямовані на дискредитацію Сил оборони України та поширення дезінформації щодо нібито значних втрат і поразок.

Таким чином, противник і надалі застосовуватиме широкий комплекс інструментів для дестабілізації ситуації в тилу, впливу на населення та послаблення внутрішньої стійкості держави, використовуючи їх у поєднанні, як і раніше.

"Більше того, нині вони можуть навіть масштабувати ці дії. Адже що більші проблеми виникають у росіян безпосередньо в зоні бойових дій, то активніше вони намагаються компенсувати це терором у тилу України та тиском на цивільне населення", - резюмує він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що ГУР отримало документи російського Генштабу, які підтверджують підготовку РФ до нових наступальних операцій та розширення мобілізації. У Києві також попередили про спроби Москви втягнути Білорусь у реалізацію воєнних сценаріїв. Частка безповоротних втрат у російській армії при цьому вже наближається до 60%.

Як раніше повідомляв Главред, у розвідці Естонії заявили про спробу Кремля використати мирні переговори для виграшу часу та відновлення контактів із США без реального наміру завершувати війну. Аналітики вважають, що Москва паралельно намагається послабити санкційний тиск і підготуватися до нового етапу протистояння із Заходом.

Зазначимо, у розвідці раніше попереджали про підготовку Росії до серії масованих ударів по Україні із застосуванням сотень дронів та десятків ракет. За даними МЗС, РФ може здійснювати до семи комбінованих атак на місяць. У Києві наголошували, що Кремль одночасно змінює і тактику інформаційного тиску, намагаючись посіяти паніку серед цивільного населення.

Про джерело: Служба зовнішньої розвідки Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) створена в 2004 році на базі Департаменту розвідки і розвідпідрозділів регіональних органів Служби безпеки України для здійснення розвідувальної діяльності в політичній, економічній, військово-технічній, науково-технологічній, інформаційній і екологічній сферах, участі у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, забезпечення безпеки установ і громадян України за кордоном. Керівник СЗР входить до складу Ради національної безпеки і оборони України і підпорядковується безпосередньо Президентові України, пише Вікіпедія.

