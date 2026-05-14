'Удари' та руйнування в Києві та області після атаки РФ, десятки постраждалих — свіжі дані

Після нічного обстрілу рятувальники розбирають завали.

Влада повідомила про наслідки атаки на Київ та область

Ключові факти:

Росія атакувала Київ та область у ніч на 14 травня

У столиці госпіталізовано 9 осіб, пошкоджено житлові будинки

У шести районах Київської області зафіксовано руйнування та пожежі

У ніч на 14 травня російська окупаційна армія атакувала Київ та область. В результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Є постраждалі.

Як повідомили у ДСНС України, руйнування зафіксовані в кількох районах міста.

У Дарницькому районі є влучання у багатоповерховий житловий будинок, де обвалилися конструкції. 10 осіб врятовано, тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку постраждалих.

За іншою адресою зафіксовано падіння уламків на територію АЗС.

Рятувальники показали кадри порятунку людини на Дарниці, де обвалилися конструкції багатоповерхового житлового будинку — дивіться відео:

У Солом'янському районі сталося загоряння припаркованого автомобіля.

У Голосіївському районі міста виявлено уламки на проїжджій частині.

У Святошинському районі зафіксовано падіння уламків на відкриту територію.

В Оболонському районі - падіння уламків на відкриту територію та триповерхову будівлю паркінгу та бізнес-центру. Також за іншою адресою уламки пошкодили квартиру в житловому будинку на 12 поверсі. Є "приліт" у 25-поверхову недобудову. Постраждали люди.

У Дніпровському районі в результаті атаки сталося загоряння на даху п'ятиповерхового житлового будинку. Виявлено одного постраждалого. За іншою адресою — влучення БПЛА у п'ятиповерхівку. Також зафіксовано пошкодження у приватному житловому будинку. За іншою адресою в результаті атаки сталося загоряння кількох гаражів та припаркованого автомобіля.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в результаті масованої атаки ворога на столицю до медичних закладів міста госпіталізували 9 постраждалих. Двом людям надали допомогу амбулаторно.

Оновлено. Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що станом на 06:40 відомо, що внаслідок атаки постраждало 16 осіб. Одна людина загинула.

"Повітряна тривога триває. Будь ласка, залишайтеся в укриттях", - додав він.

Станом на 07:42 кількість постраждалих внаслідок обстрілу зросла до 29 осіб, повідомив Ткаченко.

Всім травмованим надається кваліфікована медична допомога.

Дарницький район - наслідки атаки

Оновлено 07:48. Мер Кличко повідомив, що у Дарницькому районі постраждав панельний 9-поверховий житловий будинок. 18 квартир зруйновані.

Триває рятувально-пошукова операція. За попередньою інформацією, врятували з будинку 11 людей.

"Рятувальники продовжують розбирати завали, під якими можуть бути люди", - написав міський голова.

Загалом, за інформацією медиків, внаслідок атаки в Києві загинула 1 людина, постраждали 19 мешканців міста. Вісім із них перебувають в стаціонарах столичних лікарень.

Також, за словами Кличка, на лівому березі столиці внаслідок атаки ворога є перебої з водопостачанням.

Станом на 08:08 відомо про 23 постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю. Серед них — одна дитина.

"У стаціонарах лікарень перебувають 14 постраждалих, в тому числі — дитина", - повідомив Кличко.

Згідно з даними КМВА, кількість постраждалих внаслідок обстрілу зросла до 29 осіб. Всім травмованим надається кваліфікована медична допомога.

Наслідки атаки на Київщину

Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що всю ніч Київщина перебувала під масованою ворожою атакою. Наслідки атаки фіксують у шести районах області.

"Ворог бив дронами та ракетами по мирних населених пунктах. Під ударом — звичайні будинки людей, наше мирне життя", — написав він у Telegram.

У Бориспільському районі постраждали п'ятеро людей. Чоловік і жінка з осколковими пораненнями госпіталізовані до місцевої лікарні. Ще трьом жінкам медичну допомогу надали на місці.

У Фастівському районі травмовано жінку 1984 року народження. Медичну допомогу надано на місці. Пошкоджено багатоповерховий будинок.

У Бучанському районі сталася пожежа в складській будівлі та двох автомобілях.

В Обухівському районі пошкоджено три приватні будинки.

У Броварському районі — три приватні будинки, автомобіль та підприємство.

У Бориспільському районі пошкоджено багатоповерховий будинок, шість автомобілів, підприємство, приватний будинок та господарські будівлі.

У Білоцерківському районі постраждав приватний будинок.

У багатьох місцях триває ліквідація пожеж.

Атака на Україну 14 травня 2026 року — які міста зазнали удару

Як писав Главред, фокус атаки РФ був на Києві, Кременчуці та окремих районах центральних областей України". Також під атакою перебували Біла Церква, Чорноморськ, Харків, Суми.

Моніторинговий канал monitor повідомив, що ввечері 13 травня були застосовані аеробалістичні ракети "Кинджал" у напрямку міста Старокостянтинів в Хмельницькій області.

Ближче до першої години ночі ворог направив балістичні ракети по Кременчуку. У той же час групи ударних та імітаційних БПЛА були спрямовані на Київ та передмістя. Столицю України атакували о другій-третій годині ночі.

Починаючи з третьої години ночі, армія РФ почала застосовувати балістичну зброю з Брянська та Курська у напрямку Києва.

"Загалом було запущено щонайменше 10 одиниць балістичної зброї. Близько четвертої ранку крилаті ракети Х-101, запущені стратегічною авіацією, досягли Києва. Ближче до п'ятої ранку ворог направив близько 40 одиниць ударних БПЛА в район Кременчука. Додатково запустив щонайменше 50 БПЛА в напрямку Києва", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш" попереджав, що масована атака РФ по Україні може тривати аж до обіду 14 травня. Він закликав людей перебувати в укриттях і реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

