У МВС України відповіли, чи будуть примусово повертати чоловіків з-за кордону

Дар'я Пшеничник
20 травня 2026, 18:24
У відомстві зауважили, що примусове переміщення осіб через кордон відбувається на підставі міжнародних договорів
граница, ЕС, паспорт
Чи може Україна примусово повернути чоловіків з Європи / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне з новини:

  • Українців можуть повертати з ЄС лише за рішенням місцевої влади
  • Україна приймає громадян після підтвердження статусу

Українські чоловіки, які перебувають у Німеччині чи інших державах ЄС, можуть бути повернуті на батьківщину лише за рішенням місцевих органів влади. На цьому наголосили в МВС України, відповідаючи на запит УНІАН.

У відомстві підкреслили, що будь‑яке примусове переміщення через кордон можливе виключно в межах міжнародних домовленостей, зокрема Угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб.

Цей документ зобов’язує Київ приймати своїх громадян назад, якщо європейська країна доведе їхнє українське громадянство та відсутність законних підстав для перебування на її території. Передача людей відбувається за чітко визначеною процедурою, яка не залежить від рішень української сторони.

У МВС окремо підкреслили, що саме країна перебування визначає, чи має людина право залишатися на її території, чи повинна її залишити.

"Рішення про законність перебування людини в Німеччині чи іншій країні ЄС ухвалюють виключно органи цієї держави. Саме вони визначають умови в’їзду, проживання або можливого повернення. Україна не має повноважень самостійно вирішувати, кого інша країна повинна залишити або повернути", - йдеться у відповіді міністерства.

Таким чином, можливість депортації українців у Європі пов’язана не з ініціативами Києва, а з внутрішніми правилами держав ЄС та виконанням міжнародних угод. Україна ж зобов’язана приймати своїх громадян лише після офіційного підтвердження їхнього статусу та завершення всіх процедур, передбачених реадмісією.

Українські біженці за кордоном - останні новини

Як писав Главред, президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який поступово скасовує спецрежим для українських біженців і переводить їх у єдину систему тимчасового захисту. Нові правила змінюють умови перебування, соціальну підтримку та доступ до послуг, зокрема обмежують виплати та медичну допомогу для дорослих.

​Уряд Чехії хоче обмежити надання тимчасового захисту українським біженцям. Цей статус може більше не поширюватися на чоловіків працездатного віку та людей, які прибувають із західних регіонів України.

Ірландський уряд ухвалив рішення автоматично продовжити імміграційні дозволи для українців, які перебувають у країні під тимчасовим захистом. Новий термін дії документів — до 4 березня 2027 року.

Про джерело: УНІАН

Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин - перше в Україні та найбільше незалежне інформаційне агентство, яке було засновано 1993 року, лідер серед новинних медіа країни. Виробляє новини трьома мовами: українською, російською та англійською. Новини поширює їх через платну закриту передплату, розсилки дайджестів, добірки анонсів, а також інформаційний портал.

Розвідка "злила" таємні документи Кремля: що готує Росія проти України



