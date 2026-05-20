Кришували мережі "порноофісів": затримано замначальника Нацполіції Житомирщини

Дар'я Пшеничник
20 травня 2026, 19:31
Слідство перевіряє, чи не забезпечували окремі керівники поліції невтручання у діяльність нелегальних студій в обмін на регулярні виплати.
Обшуки в ГУ Нацполіції у Житомирській област / Колаж: Главред, фото: Руслан Кравченко/telegram

Головне з новини:

  • Керівництво кількох обласних підрозділів Нацполіції підозрюють у "кришуванні" порноофісів
  • Вже затримано керівників трьох обласних управлінь

Офіс Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України викрив масштабну корупційну схему, у якій, за даними слідства, могли бути задіяні керівники кількох обласних підрозділів Нацполіції, зокрема й Житомирський.

Йдеться про системне "кришування" мережі так званих порноофісів - приміщень, де незаконно створювали та поширювали еротичний і порнографічний контент. Про це 20 травня повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, сьогодні одночасно проводяться слідчі дії у трьох головних управліннях Національної поліції, метою яких було встановлення всіх посадовців, які могли бути причетні до схеми. Слідство перевіряє, чи не забезпечували окремі керівники поліції невтручання у діяльність нелегальних студій в обмін на регулярні виплати.

У матеріалах фігурує посередник - водій одного із заступників міністра внутрішніх справ, який, використовуючи службові контакти, домовлявся про "абонплату" за спокій.

За даними слідства, щомісячна сума для керівництва регіональних управлінь становила 20 тисяч доларів, ще 5 тисяч отримував посередник. Для конспірації учасники схеми користувалися умовними позначеннями, спілкувалися через месенджери та обговорювали деталі лише приватно.

У провадженні задокументовано кілька епізодів передачі коштів.

"У лютому 2026 року посередник отримав 45 тис. доларів США… У квітні 2026 року він отримав ще 25 тис. доларів США… Також задокументовано передачу 20 тис. доларів США посадовцю поліції іншої області… Сьогодні посередника затримали після одержання чергового траншу в 25 тис. доларів США", - повідомив Генпрокурор.

Частина цих сум, за версією слідства, призначалася керівникам обласних управлінь.

Одному з правоохоронців уже оголошено підозру за ч. 4 ст. 368 КК України - одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі групою осіб. Операцію проводять за сприяння керівництва МВС та Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

СБУ підтвердила викриття, зазначивши, що посадовці фактично гарантували моделям на інтернет-платформах із відвертим контентом захист від відповідальності.

"За матеріалами справи, фігуранти займалися "кришуванням" діяльності моделей… За різні суми неправомірної вигоди посадовці гарантували "підопічним" не притягнення їх до відповідальності", - йдеться у повідомленні спецслужби.

Правоохоронці затримали керівників обласних управлінь в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях, а також посередника-кур’єра. Під час обшуків вилучено гроші та інші докази, які можуть підтверджувати незаконну діяльність. Усім фігурантам повідомлено про підозру за ст. 368 КК України.

Відомо, що вранці 20 травня в центрі Житомира проводилися обшуки в будівлі ГУНП. Нардеп Олексій Гончаренко повідомив про затримання заступника начальника обласного управління Іллі Гулеватого.

Про персону: Руслан Кравченко

Руслан Кравченко - український прокурор, учасник російсько-української війни. Голова Київської обласної державної адміністрації з 10 квітня 2023 року. Кандидат на посаду керівника Національного антикорупційного бюро України, пише Вікіпедія.

