Буде ще кілька хвиль атак: 'Флеш' - про те, коли закінчиться обстріл

Російські окупанти вночі можуть запустити ракети для ударів по Україні.

Атака на Україну може тривати до наступного обіда

Що відомо:

РФ атакувала Україну ракетами та дронами

Ворог готується до нічних ракетних ударів по Україні

Росія атакує Україну ударними дронами та ракетами. Ця атака може тривати аж до обіду 14 травня. Про це в ефірі телемарафону заявив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш".

Він наголосив на тому, що Сили оборони очікували на цю комбіновану атаку.

"Вважаю, що це може бути завтра до обіду, десь так. Тобто, вночі ми будемо бачити запуски ракет. Потім може бути ще одна хвиля. Ми розуміємо, що вони накопичили достатньо "шахедних" запасів, щоб атакувати нас сьогодні й завтра", - сказав "Флеш".

Він закликає людей перебувати в укриттях та реагувати на сигнали повітряних тривог.

Поки складно сказати, які саме регіони будуть під ворожою атакою вночі. Він не виключає, що ціллю може бути центральна Україна. Також ворог може застосувати комбіновану атаку по центральній чи західній частинах країни.

Як раніше повідомляв Главред, удар РФ по електроподстанції в Полтаві залишив без світла тисячі людей, а в житлових будинках після вибухової хвилі були пошкоджені вікна і виникли перебої з водопостачанням. Без електрики залишилися понад 6,5 тисячі абонентів. Влада попереджала про ризик нових масованих атак у найближчі дні.

Також раніше повідомлялося, що дронова атака РФ на Київ та область спричинила пожежі та руйнування після падіння уламків БПЛА на житловий будинок в Оболонському районі столиці. У Київській області пошкоджень зазнали дитячий садок, багатоповерхівка та приватні будинки, однак обійшлося без жертв.

Крім того, ворог почав застосовувати нову тактику використання дронів Shahed. Безпілотники рухаються вздовж кордону з Білоруссю на відстані 5-10 км один за одним і відразу у великій кількості. Про це повідомив радник міністра оборони України, фахівець з питань РЕБ та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

