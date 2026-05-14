РФ влаштувала наймасштабнішу атаку за всю війну: скільки цілей випустили по Україні

Руслана Заклінська
14 травня 2026, 08:55оновлено 14 травня, 10:12
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Київ став основною ціллю масованого удару.
Росія застосувала 731 засіб повітряного нападу / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДСНС

Головне:

  • Для атаки у ніч на 14 травня ворог застосував 56 ракет і 675 БпЛА
  • Головний напрямок атаки - Київ
  • ППО збила або подавила 693 цілі

У ніч на 14 травня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак по Україні, застосувавши сотні дронів та десятки ракет різних типів. Основним напрямком удару став Київ. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні із застосуванням БпЛА, ракет повітряного та наземного базування одразу після удару дронів протягом дня 13 травня. Тоді ворог застосував майже 800 БпЛА.

Іскандер-М / Інфографіка: Главред

За даними військових, загалом впродовж ночі і ранку Росія застосувала 731 засіб повітряного нападу - 56 ракет і 675 безпілотників. Окупанти випустили три аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал", 18 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400, 35 крилатих ракет Х-101 та 675 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", "Бандероль" та дронів-імітаторів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони. Станом на 08:00 українська ППО збила або подавила 693 повітряні цілі:

  • 29 крилатих ракет Х-101;
  • 12 балістичних ракет;
  • 652 ворожі безпілотники.
РФ влаштувала наймасштабнішу атаку за всю війну: скільки цілей випустили по Україні
Кількість запущених і ліквідованих цілей / t.me/kpszsu

Водночас зафіксовано влучання 15 ракет і 23 ударних дронів на 24 локаціях. Уламки збитих БпЛА впали ще на 18 локаціях.

У Повітряних силах попередили, що атака триває й у повітряний простір України зайшли нові групи ударних безпілотників.

  • Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки удару РФ по Україні 13 травня
Атака по Україні 14 травня - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 14 травня Росія здійснила комбіновану атаку на Київ із застосуванням дронів і ракет. Найбільше постраждали Дарницький, Оболонський, Дніпровський, Голосіївський, Солом’янський і Шевченківський райони.

У Дарницькому районі частково обвалився житловий будинок. Також виникли пожежі на АЗС, у гаражах і нежитлових будівлях.

Як повідомляв Главред, вранці 14 травня в Києві знову лунали вибухи під час повітряної тривоги.

За даними Повітряних сил, ворог випустив 731 засіб повітряного нападу, з яких 693 цілі були збиті або подавлені українською ППО. Президент України повідомив, що з початку попередньої доби Росія застосувала понад 1560 дронів проти українських міст і громад.

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

